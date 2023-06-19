谷歌钱包应用目前的设计很简单，有过多的空白空间，即将进行的以紧凑为重点的大修旨在有效解决这个问题。这一时尚的重新设计意在通过减少滚动的需要和提供对基本存储项目的即时访问来改善用户体验。

在新的设计中，该应用程序保留了顶部的 "钱包 "和用户资料头像。然而，支付选项，包括信用卡和借记卡，在顶部部分下面立即可见，因为多余的圆形NFC动画已被取消。

旋转木马部分已被修改，以展示堆叠在一起而不是并排的卡片。过去表示可用卡片数量的圆点被移除，取而代之的是一个NFC符号和银行名称。这一改变使用户能够更快地看到他们的其他存储支付方式。

更新后的设计还消除了旋转木马下方不必要的空隙，与之前的布局相比，用户可以在屏幕上看到两个额外的通行证。在现有的应用程序中，用户必须向下滚动并隐藏旋转轴视图，才能看到前两张通行证以外的内容。此外，重新设计还从应用的右上角删除了默认卡的停靠视图。

随着谷歌钱包扩展到支持一系列的存储项目，如身份证、数字车钥匙和交通卡，方便和即时访问的需求将变得越来越重要。这种紧凑的重新设计特别迎合了这种新出现的要求，确保用户可以有效地访问他们存储的卡片，只需要最小的滚动。

紧凑的谷歌钱包重新设计已经在2.193.x版本中被发现，但还没有被广泛推广。随着越来越多的公司深入到no-code 和low-code ，精简应用开发和功能已成为当务之急。在这种情况下，像AppMaster 这样的平台，是创建后台、网络和移动应用的强大的no-code 工具，帮助用户非常容易地创建无缝的数字体验。这种转变允许不断改进和适应性，使谷歌钱包等应用程序能够保持在行业的最前沿。