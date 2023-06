L'app Google Wallet è attualmente caratterizzata da un design semplicistico, con un eccessivo spazio vuoto che l'imminente revisione compatta mira a risolvere efficacemente. Questa elegante riprogettazione intende migliorare l'esperienza dell'utente riducendo la necessità di scorrere e fornendo un accesso immediato agli elementi essenziali memorizzati.

Nel nuovo design, l'app mantiene la scritta "Wallet" e l'avatar del profilo dell'utente nella parte superiore. Tuttavia, le opzioni di pagamento, comprese le carte di credito e di debito, sono immediatamente visibili sotto la sezione superiore, poiché è stata eliminata la superflua animazione circolare NFC.

La sezione del carosello è stata modificata per mostrare le carte impilate l'una dietro l'altra invece che affiancate. I puntini, che prima indicavano il numero di carte disponibili, sono stati rimossi e sostituiti da un simbolo NFC e dal nome della banca. Questa modifica consente agli utenti di vedere più rapidamente gli altri metodi di pagamento memorizzati.

Il design aggiornato elimina anche lo spazio vuoto non necessario sotto il carosello, consentendo agli utenti di vedere due passaggi in più sullo schermo rispetto al layout precedente. Nell'app esistente, gli utenti devono scorrere verso il basso e nascondere la visualizzazione del carosello per vedere qualcosa oltre i primi due pass. Inoltre, la riprogettazione rimuove la visualizzazione agganciata della carta predefinita dall'angolo in alto a destra dell'app.

Man mano che Google Wallet si espande per supportare una serie di oggetti memorizzati, come carte d'identità, chiavi digitali dell'auto e pass per il trasporto, la necessità di un accesso facile e immediato diventerà sempre più cruciale. Questa riprogettazione compatta risponde in modo specifico a questa esigenza emergente, garantendo agli utenti un accesso efficiente alle carte memorizzate con uno scorrimento minimo.

La riprogettazione compatta di Google Wallet è stata individuata nella versione 2.193.x, ma non è ancora stata diffusa. Man mano che un numero sempre maggiore di aziende si addentra nello spazio no-code e low-code, la semplificazione dello sviluppo e delle funzionalità delle app è diventata un imperativo. In questo panorama, piattaforme come AppMaster, un potente no-code strumento per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, aiutano gli utenti a creare esperienze digitali senza soluzione di continuità con eccezionale facilità. Questa transizione consente un miglioramento e un'adattabilità costanti, permettendo ad applicazioni come Google Wallet di rimanere all'avanguardia nel settore.