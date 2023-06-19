Приложение Google Wallet в настоящее время имеет упрощенный дизайн с излишним пустым пространством, которое будет эффективно устранено в ходе предстоящей компактной модернизации. Этот изящный редизайн призван улучшить пользовательский опыт, сократив необходимость прокрутки и обеспечив мгновенный доступ к основным хранимым элементам.

В новом дизайне приложение сохраняет "Кошелек" и аватар профиля пользователя в верхней части. Однако варианты оплаты, включая кредитные и дебетовые карты, сразу видны под верхней частью, так как лишняя круговая анимация NFC была удалена.

Раздел "Карусель" был изменен, чтобы показать карты, сложенные друг за другом, а не рядом. Точки, которые раньше указывали на количество доступных карт, удалены, их заменил символ NFC и название банка. Это изменение позволяет пользователям быстрее получить представление о других сохраненных способах оплаты.

Обновленный дизайн также устраняет ненужное пустое пространство под каруселью, позволяя пользователям видеть два дополнительных прохода на экране по сравнению с предыдущим макетом. В существующем приложении пользователям приходится прокручивать экран вниз и скрывать карусель, чтобы увидеть что-либо помимо первых двух пропусков. Кроме того, в результате редизайна из правого верхнего угла приложения убирается прикрепленный вид карты по умолчанию.

По мере расширения Google Wallet для поддержки множества хранимых предметов, таких как удостоверения личности, цифровые ключи от автомобиля и проездные билеты, необходимость в простом и мгновенном доступе будет становиться все более важной. Компактный редизайн специально отвечает этим новым требованиям, обеспечивая пользователям эффективный доступ к сохраненным картам с минимальной прокруткой.

Компактный дизайн Google Wallet был замечен в версии 2.193.x, но еще не получил широкого распространения. По мере того как все больше компаний осваивают пространство no-code и low-code, оптимизация разработки и функциональности приложений становится насущной необходимостью. В этом ландшафте такие платформы, как AppMaster, мощный no-code инструмент для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, помогают пользователям создавать бесшовные цифровые решения с исключительной легкостью. Этот переход обеспечивает постоянное совершенствование и адаптацию, что позволяет таким приложениям, как Google Wallet, оставаться на передовых позициях в отрасли.