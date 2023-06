Atualmente, a aplicação Google Wallet tem um design simplista, com um espaço vazio excessivo que a próxima reformulação compacta pretende resolver eficazmente. Esta elegante reformulação pretende melhorar a experiência do utilizador, reduzindo a necessidade de deslocação e fornecendo acesso instantâneo aos itens essenciais armazenados.

No novo design, a aplicação mantém a "Carteira" e o avatar do perfil do utilizador na parte superior. No entanto, as opções de pagamento, incluindo cartões de crédito e de débito, são imediatamente visíveis abaixo da secção superior, uma vez que a animação circular NFC supérflua foi eliminada.

A secção do carrossel foi modificada para apresentar os cartões empilhados uns atrás dos outros, em vez de lado a lado. Os pontos, que indicavam o número de cartões disponíveis, foram eliminados e substituídos por um símbolo NFC e pelo nome do banco. Esta alteração permite que os utilizadores vejam mais rapidamente os seus outros métodos de pagamento armazenados.

O design atualizado também elimina o espaço vazio desnecessário por baixo do carrossel, permitindo que os utilizadores vejam dois passes adicionais no ecrã, em comparação com a disposição anterior. Na aplicação existente, os utilizadores têm de se deslocar para baixo e ocultar a vista do carrossel para verem mais do que os seus dois primeiros passes. Além disso, o novo design elimina a vista encaixada do cartão predefinido do canto superior direito da aplicação.

À medida que a Google Wallet se expande para suportar uma série de itens armazenados, tais como cartões de identificação, chaves digitais de automóveis e passes de trânsito, a necessidade de um acesso fácil e instantâneo tornar-se-á cada vez mais crucial. Esta remodelação compacta responde especificamente a este requisito emergente, garantindo que os utilizadores podem aceder eficazmente aos seus cartões armazenados com um mínimo de deslocação.

O redesenho compacto da Google Wallet foi detectado na versão 2.193.x, mas ainda não foi amplamente implementado. À medida que mais empresas se dedicam ao espaço no-code e low-code, a simplificação do desenvolvimento e da funcionalidade das aplicações tornou-se um imperativo. Neste cenário, plataformas como AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code para a criação de aplicações backend, web e móveis, ajudam os utilizadores a criar experiências digitais perfeitas com uma facilidade excecional. Esta transição permite uma melhoria e adaptabilidade constantes, permitindo que aplicações como a Google Wallet se mantenham na vanguarda da indústria.