L'application Google Wallet est actuellement simpliste dans sa conception, avec un espace vide excessif que la prochaine refonte axée sur la compacité vise à résoudre efficacement. Cette refonte élégante vise à améliorer l'expérience de l'utilisateur en réduisant le besoin de défilement et en offrant un accès instantané aux éléments stockés essentiels.

Dans le nouveau design, l'application conserve le "Portefeuille" et l'avatar du profil de l'utilisateur en haut de l'écran. Toutefois, les options de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit, sont immédiatement visibles sous la section supérieure, l'animation NFC circulaire superflue ayant été supprimée.

La section carrousel a été modifiée pour présenter les cartes empilées les unes derrière les autres plutôt que côte à côte. Les points, qui indiquaient le nombre de cartes disponibles, ont été supprimés et remplacés par un symbole NFC et le nom de la banque. Cette modification permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu plus rapide de leurs autres moyens de paiement enregistrés.

Le nouveau design élimine également les espaces vides inutiles sous le carrousel, ce qui permet aux utilisateurs de voir deux cartes supplémentaires à l'écran par rapport à la présentation précédente. Dans l'application existante, les utilisateurs doivent faire défiler l'écran vers le bas et masquer l'affichage du carrousel pour voir quoi que ce soit au-delà de leurs deux premiers forfaits. En outre, la nouvelle conception supprime la vue ancrée de la carte par défaut dans le coin supérieur droit de l'application.

À mesure que Google Wallet s'étend pour prendre en charge un éventail d'objets stockés, tels que les cartes d'identité, les clés de voiture numériques et les titres de transport, le besoin d'un accès facile et instantané deviendra de plus en plus crucial. Cette refonte compacte répond spécifiquement à ce besoin émergent, en permettant aux utilisateurs d'accéder efficacement à leurs cartes stockées, avec un minimum de défilement.

Le nouveau design compact de Google Wallet a été repéré dans la version 2.193.x, mais n'a pas encore été déployé à grande échelle. Alors que de plus en plus d'entreprises se lancent dans l'espace no-code et low-code, il est devenu impératif de rationaliser le développement et la fonctionnalité des applications. Dans ce contexte, des plateformes comme AppMaster, un puissant outil no-code pour la création d'applications backend, web et mobiles, aident les utilisateurs à créer des expériences numériques transparentes avec une facilité exceptionnelle. Cette transition permet une amélioration et une adaptabilité constantes, ce qui permet à des applications comme Google Wallet de rester à la pointe de l'industrie.