Het ontwerp van de Google Wallet app is momenteel simplistisch, met veel lege ruimte die de komende compacte revisie effectief wil aanpakken. Dit strakke herontwerp is bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren door de noodzaak van scrollen te verminderen en directe toegang te bieden tot essentiële opgeslagen items.

In het nieuwe ontwerp behoudt de app de "Wallet" en de avatar van het gebruikersprofiel bovenaan. De betalingsopties, waaronder creditcards en bankpassen, zijn echter direct zichtbaar onder het bovenste gedeelte, omdat de overbodige ronde NFC-animatie is verwijderd.

Het carrouselgedeelte is aangepast zodat de kaarten nu achter elkaar liggen in plaats van naast elkaar. De stippen, die vroeger het aantal beschikbare kaarten aangaven, zijn verwijderd en vervangen door een NFC-symbool en de naam van de bank. Door deze wijziging kunnen gebruikers sneller een glimp opvangen van hun andere opgeslagen betaalmethoden.

Het vernieuwde ontwerp verwijdert ook onnodige lege ruimte onder de carrousel, waardoor gebruikers twee extra passen op het scherm kunnen zien in vergelijking met de vorige lay-out. In de bestaande app moeten gebruikers naar beneden scrollen en de carrouselweergave verbergen om meer dan hun eerste twee passen te kunnen zien. Bovendien wordt de gedockte weergave van de standaardpas verwijderd uit de rechterbovenhoek van de app.

Nu Google Wallet steeds meer opgeslagen items ondersteunt, zoals ID-kaarten, digitale autosleutels en vervoerspassen, wordt de behoefte aan eenvoudige en directe toegang steeds belangrijker. Dit compacte herontwerp speelt specifiek in op deze opkomende behoefte en zorgt ervoor dat gebruikers efficiënt toegang hebben tot hun opgeslagen kaarten met een minimum aan scrollen.

Het compacte herontwerp van Google Wallet is gespot in versie 2.193.x, maar moet nog op grote schaal worden uitgerold. Naarmate meer bedrijven zich op no-code en low-code begeven, is het stroomlijnen van app-ontwikkeling en functionaliteit een noodzaak geworden. In dit landschap helpen platforms zoals AppMaster, een krachtige no-code tool voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, gebruikers om naadloze digitale ervaringen te creëren met uitzonderlijk gemak. Deze overgang zorgt voor constante verbetering en aanpassingsvermogen, waardoor apps zoals Google Wallet in de voorhoede van de industrie kunnen blijven.