Das Design der Google Wallet-App ist derzeit sehr simpel und weist übermäßig viel Leerraum auf, was mit der bevorstehenden kompakten Überarbeitung behoben werden soll. Dieses schlanke Redesign soll das Nutzererlebnis verbessern, indem es die Notwendigkeit des Scrollens reduziert und einen sofortigen Zugriff auf wichtige gespeicherte Elemente ermöglicht.

Im neuen Design behält die App die "Brieftasche" und den Avatar des Nutzerprofils im oberen Bereich bei. Die Zahlungsoptionen, einschließlich Kredit- und Debitkarten, sind jedoch direkt unter dem oberen Bereich sichtbar, da die überflüssige kreisförmige NFC-Animation entfernt wurde.

Der Karussellbereich wurde dahingehend geändert, dass die Karten nicht mehr nebeneinander, sondern hintereinander angezeigt werden. Die Punkte, die früher die Anzahl der verfügbaren Karten anzeigten, wurden entfernt und durch ein NFC-Symbol und den Namen der Bank ersetzt. Diese Änderung ermöglicht es den Nutzern, schneller einen Überblick über ihre anderen gespeicherten Zahlungsmethoden zu erhalten.

Das aktualisierte Design beseitigt auch den unnötigen Leerraum unter dem Karussell, so dass die Nutzer im Vergleich zum vorherigen Layout zwei zusätzliche Karten auf dem Bildschirm sehen können. In der bisherigen App müssen die Nutzer nach unten scrollen und die Karussellansicht ausblenden, um etwas anderes als ihre ersten beiden Pässe zu sehen. Außerdem wird mit der Neugestaltung die angedockte Ansicht der Standardkarte in der oberen rechten Ecke der App entfernt.

Mit der Ausweitung von Google Wallet auf eine Reihe von gespeicherten Objekten, wie ID-Karten, digitale Autoschlüssel und Fahrkarten, wird der einfache und sofortige Zugriff immer wichtiger. Das kompakte Redesign ist speziell auf diese neue Anforderung ausgerichtet und stellt sicher, dass die Nutzer effizient auf ihre gespeicherten Karten zugreifen können, ohne viel scrollen zu müssen.

Das kompakte Redesign von Google Wallet wurde in der Version 2.193.x entdeckt, muss aber noch auf breiter Basis eingeführt werden.