Google Cüzdan uygulaması, yaklaşan kompakt odaklı revizyonun etkili bir şekilde ele almayı amaçladığı aşırı boş alanla şu anda tasarımında basit. Bu şık yeniden tasarım, kaydırma ihtiyacını azaltarak ve depolanan temel öğelere anında erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Yeni tasarımda, uygulama üstte "Cüzdan" ve kullanıcı profili avatarını koruyor. Bununla birlikte, gereksiz dairesel NFC animasyonu ortadan kaldırıldığı için, kredi ve banka kartları dahil olmak üzere ödeme seçenekleri hemen üst bölümün altında görünür.

Atlıkarınca bölümü, kartları yan yana değil, arka arkaya dizilmiş olarak gösterecek şekilde değiştirildi. Kullanılabilir kartların sayısını belirtmek için kullanılan noktalar kaldırılır, yerine bir NFC simgesi ve banka adı gelir. Bu değişiklik, kullanıcıların depolanan diğer ödeme yöntemlerine daha hızlı bir şekilde göz atmalarını sağlar.

Güncellenen tasarım aynı zamanda karuselin altındaki gereksiz boş alanı ortadan kaldırarak kullanıcıların önceki düzene kıyasla ekranda iki ek geçiş görmesine olanak tanır. Mevcut uygulamada, kullanıcıların ilk iki geçişlerinin ötesinde herhangi bir şey görmek için aşağı kaydırması ve karusel görünümünü gizlemesi gerekiyor. Ayrıca, yeniden tasarım, varsayılan kartın yerleşik görünümünü uygulamanın sağ üst köşesinden kaldırır.

Google Cüzdan, kimlik kartları, dijital araba anahtarları ve geçiş kartları gibi bir dizi saklanan öğeyi destekleyecek şekilde genişledikçe, kolay ve anında erişim ihtiyacı giderek daha önemli hale gelecek. Bu kompakt yeniden tasarım, özellikle ortaya çıkan bu gereksinimi karşılayarak, kullanıcıların minimum kaydırma gereksinimiyle depolanan kartlarına verimli bir şekilde erişmelerini sağlar.

Kompakt Google Cüzdan yeniden tasarımı, 2.193.x sürümünde görüldü, ancak henüz yaygın olarak kullanıma sunulmadı. Daha fazla şirket no-code ve low-code alana daldıkça, uygulama geliştirmeyi ve işlevselliği modernize etmek bir zorunluluk haline geldi. Bu ortamda, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü bir araç olan AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların olağanüstü kolaylıkla kusursuz dijital deneyimler oluşturmasına yardımcı olur. Bu geçiş, sürekli iyileştirme ve uyarlanabilirlik sağlayarak Google Cüzdan gibi uygulamaların sektörde ön sıralarda yer almasını sağlar.