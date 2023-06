Aplikacja Portfel Google jest obecnie uproszczona w swoim projekcie, z nadmierną pustą przestrzenią, którą nadchodzący kompaktowy przegląd ma na celu skutecznie rozwiązać. To eleganckie przeprojektowanie ma na celu poprawę komfortu użytkowania poprzez zmniejszenie potrzeby przewijania i zapewnienie natychmiastowego dostępu do najważniejszych przechowywanych przedmiotów.

W nowym projekcie aplikacja zachowuje "Portfel" i awatar profilu użytkownika u góry. Jednak opcje płatności, w tym karty kredytowe i debetowe, są natychmiast widoczne poniżej górnej sekcji, ponieważ zbędna okrągła animacja NFC została wyeliminowana.

Sekcja karuzeli została zmodyfikowana, aby prezentować karty ułożone jedna za drugą zamiast obok siebie. Kropki, które wcześniej wskazywały liczbę dostępnych kart, zostały usunięte i zastąpione symbolem NFC oraz nazwą banku. Zmiana ta pozwala użytkownikom na szybsze zapoznanie się z innymi przechowywanymi metodami płatności.

Zaktualizowany projekt eliminuje również niepotrzebną pustą przestrzeń pod karuzelą, pozwalając użytkownikom zobaczyć dwa dodatkowe przejścia na ekranie w porównaniu do poprzedniego układu. W istniejącej aplikacji użytkownicy muszą przewijać w dół i ukrywać widok karuzeli, aby zobaczyć cokolwiek poza dwoma pierwszymi karnetami. Ponadto przeprojektowanie usuwa zadokowany widok domyślnej karty z prawego górnego rogu aplikacji.

Ponieważ Portfel Google rozszerza się, aby obsługiwać szereg przechowywanych przedmiotów, takich jak dowody osobiste, cyfrowe kluczyki do samochodu i przepustki tranzytowe, potrzeba łatwego i natychmiastowego dostępu będzie coraz ważniejsza. To kompaktowe przeprojektowanie jest specjalnie dostosowane do tego pojawiającego się wymogu, zapewniając użytkownikom sprawny dostęp do przechowywanych kart przy minimalnym przewijaniu.

Kompaktowe przeprojektowanie Portfela Google zostało zauważone w wersji 2.193.x, ale nie zostało jeszcze szeroko rozpowszechnione.