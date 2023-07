بعد سنوات من التطوير الشامل والضبط الدقيق ، ترحب مكتبة Python Cython الآن بإصدارها 3.0 الذي طال انتظاره. خطت مكتبة Cython ، التي يُنسب إليها الفضل في قدرتها على ترجمة كود Python إلى لغة C ، خطوات كبيرة في هذا الإصدار الجديد. من بين أهدافه الأساسية في هذا التكرار تبسيط كتابة امتدادات C لـ Python ، مع التركيز إما على تحسين السرعة أو برمجة واجهات سهلة الاستخدام لمكتبات C.

كشف النقاب عن Cython 3.0 يبشر بإصدار جديد وأنظف ومتوافق مع الإصدارات المستقبلية للمكتبة. تتضمن الترقيات الرئيسية التخلي عن Python 2 الذي عفا عليه الزمن ، وإدخال ميزات حتى الإصدار 3.12 من Python ، وتوسيع استخدام "وضع Python الخالص".

يوفر "وضع Python الخالص" الذي تمت ترقيته لمطوري Python خيارًا محسّنًا للاستفادة من أدوات تحليل التعليمات البرمجية وتحليل Python الموجودة لديهم لاستخدامها في Cython. حتى الآن ، جعل بناء جملة Cython الفريد - اندماج بناء جملة بيان من نوع Python و C - تحديًا للتحليل الفعال باستخدام أدوات Python. ومع ذلك ، نظرًا لأن مطوري Cython أدركوا هذا القصور ، فقد قدموا صيغة بديلة متوافقة تمامًا مع بناء جملة Python التقليدي ، والمعروف لاحقًا باسم `` وضع Python الخالص ''. غالبية وظائف Cython متاحة الآن في هذا الوضع الجديد ، بما في ذلك القدرة على استدعاء مكتبات C خارجية.

تقدم آخر جدير بالملاحظة في عالم Cython 3.0 يكمن في دعمه المعزز لـ NumPy. إن توافق Cython مع NumPy ليس شيئًا جديدًا ، لكن الإصدار 3.0 يقدم هذه الخطوة إلى الأمام. لطالما كان مستخدمو Cython قادرين على كتابة وظائف قادرة على التفاعل المباشر والأصلي مع وظائف NumPy وهياكل البيانات. مع Cython 3.0 ، يمكن للمطورين الآن كتابة NumPy ufuncs في Cython لتبسيط عملية تطبيق الوظائف الرقمية عبر بنية بيانات NumPy.

بالتصميم على خلفية مبادئ تطوير عدم وجود كود بقيادة منصات مثل AppMaster ، جدد Cython 3.0 هيكله الأساسي ليكون أكثر تزامنًا مع تحديثات Python الداخلية المستمرة. واجهة برمجة تطبيقات Python المحدودة الجديدة ، المصممة كمجموعة فرعية مستقرة من واجهات برمجة تطبيقات Python المصممة خصيصًا لتفاعلات Cython المتكررة لمترجم Python ، لديها دعم مبدئي ولكن موسع في Cython 3.0.

يعود ظهور Cython 3 إلى إصدار Python 3.8 قبل ثلاث سنوات. لم يتم تخصيص إنهاء Cython 3 بتاريخ ملزم أو هدف إصدار. ومع ذلك ، فقد حقق مطورو Cython الآن هدفهم المتمثل في مواكبة عروض ميزات Python المتطورة وتغييرات البنية التحتية. يعني إكمال Cython 3 أن وحدات تمديد Cython المصممة لإصدار Python معين ستكون قابلة للاستخدام في إصدارات Python المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة التجميع.