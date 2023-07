Setelah bertahun-tahun pengembangan dan penyempurnaan yang komprehensif, perpustakaan Python Cython sekarang menyambut versi 3.0 yang sangat dinantikan. Pustaka Cython, dikreditkan karena kemampuannya untuk mengkompilasi kode Python ke dalam C, telah membuat langkah signifikan dalam rilis baru ini. Tujuan utamanya dalam iterasi ini adalah menyederhanakan penulisan ekstensi C untuk Python, berfokus pada peningkatan kecepatan atau membuat skrip antarmuka yang mudah digunakan untuk pustaka C.

Peluncuran Cython 3.0 menandai versi perpustakaan yang segar, lebih bersih, dan kompatibel ke depan. Pembaruan utama termasuk meninggalkan Python 2 yang sudah lama ketinggalan zaman, pengenalan fitur hingga Python versi 3.12, dan perluasan penggunaan 'mode Python murni'.

'Mode Python murni' yang ditingkatkan ini memberi pengembang Python opsi yang lebih baik untuk memanfaatkan linting Python dan alat analisis kode yang ada untuk digunakan di Cython. Sejauh ini, sintaks unik Cython - perpaduan sintaks deklarasi tipe Python dan C - menjadikannya tantangan untuk analisis yang efektif menggunakan alat Python. Namun, karena pengembang Cython menyadari kekurangan ini, mereka memperkenalkan sintaks alternatif yang sepenuhnya kompatibel dengan sintaks Python konvensional, yang kemudian dikenal sebagai 'mode Python murni'. Sebagian besar fungsionalitas Cython kini tersedia dalam mode baru ini, bahkan termasuk kemampuan untuk memanggil pustaka C eksternal.

Kemajuan penting lainnya di dunia Cython 3.0 terletak pada peningkatan dukungannya untuk NumPy. Kompatibilitas Cython dengan NumPy bukanlah hal baru, tetapi versi 3.0 selangkah lebih maju. Pengguna Cython telah lama dapat menulis fungsi yang mampu berinteraksi secara langsung dan asli dengan fungsi NumPy dan struktur data. Dengan Cython 3.0, pengembang sekarang dapat menulis ufunc NumPy di ​​Cython menyederhanakan proses penerapan fungsi numerik di seluruh struktur data NumPy.

Merancang di belakang prinsip pengembangan tanpa kode yang dipimpin oleh platform seperti AppMaster , Cython 3.0 juga mengubah struktur intinya agar lebih sinkron dengan pembaruan internal konstan Python. API terbatas baru Python, dirancang sebagai subset stabil dari API Python yang secara khusus dirancang untuk interaksi juru bahasa Python yang sering dilakukan Cython, memiliki dukungan inseptif tetapi meluas di Cython 3.0.

Munculnya Cython 3 berawal dari rilis Python 3.8 tiga tahun lalu. Finalisasi Cython 3 tidak ditandai dengan tanggal atau target versi yang mengikat. Namun demikian, pengembang Cython kini telah memenuhi tujuan mereka untuk mengimbangi penawaran fitur dan perubahan infrastruktur Python yang terus berkembang. Penyelesaian Cython 3 berarti modul ekstensi Cython yang dirancang untuk versi Python tertentu akan dapat digunakan di versi Python mendatang tanpa perlu kompilasi ulang.