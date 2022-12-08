كان هناك وقت تطلب فيه تطوير البرامج الترميز اليدوي التقليدي لتطوير تطبيقات الجوال أو الويب. لكنك قد تبحث عن طريقة بسيطة لأتمتة سير عمل الأعمال. في السنوات الأخيرة ، أصبح التطوير no-code شائعًا لأتمتة العمليات التجارية. استحوذت المنصات الخالية No-code على مجال التكنولوجيا عن طريق العاصفة.

تساعد المنصات الخالية No-code أصحاب الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم بأسعار في متناول الجميع. يستخدم الملايين من المستخدمين نظامًا no-code لجعل تطوير البرامج عملية فعالة من حيث التكلفة . على وجه التحديد ، اكتسبت أدوات no-code شعبية هائلة بسبب شعبية تطبيقات الأجهزة المحمولة أثناء COVID. يعتقد بعض الناس أن الأنظمة الأساسية التي no-code تدعم فقط تطوير تطبيقات MVP والتطبيقات البسيطة ، لكنها فكرة خاطئة. الحقيقة هي أنه يمكنك إنشاء تطبيقات معقدة وتوسيع نطاق عملك باستخدام نظام أساسي no-code. في هذه المقالة ، سوف نستكشف كيف يمكن لمنصة no-code أن تساعد الشركات على توسيع نطاق عملياتها. هيا نبدأ:

هل التطبيقات no-code قابلة للتطوير؟

يتمثل الشاغل الرئيسي للمطورين الطموحين الذين no-code وأصحاب الأعمال في ما إذا كانت التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات no-code قابلة للتطوير. يريد أصحاب الأعمال إجابة واضحة عما إذا كان التطبيق no-code سيتوافق مع الأفكار والميزات الجديدة في السنوات القادمة. الإجابة على هذا السؤال هي أن 99٪ من التطبيقات no-code يمكنها توسيع نطاق العمليات التجارية ، ولكن ليس لجميع مشاريع التطوير. يتطلب توسيع نطاق مشروع تطوير باستخدام تطبيق no-code جهدًا أقل من النهج المختلط. في هذه المقالة ، سنشرح عناصر التحجيم للتطبيق ، ولماذا يعتبر no-code هو الخيار الأفضل ، والأشياء الحاسمة لتوسيع نطاق الأعمال بنجاح.

دعنا نكشف عن الممارسات التي أثبتت جدواها لتوسيع نطاق الأعمال بغض النظر عما إذا كنت تستخدم no-code تقليديًا في تطوير البرامج.

واجهة مستخدم ديناميكية وسهلة الاستخدام

نموذج قاعدة بيانات قوي

استعلامات قاعدة البيانات المخصصة

بعد إصلاح تصميم واجهة المستخدم ونموذج قاعدة البيانات ، قد تكون قلقًا بشأن الاستضافة لإدارة حركة مرور ملايين المستخدمين على التطبيقات no-code. AppMaster هو أفضل مثال على توسيع نطاق هذه التطبيقات باستخدام أنظمة أساسية no-code.

باستخدام AppMaster كنظام أساسي no-code ، يمكنك الاشتراك في حزمة استضافة لتوسيع نطاق أي عملية تجارية ودمجها مع الموارد المشتركة الأخرى. يمكنك البدء بالخطة الأساسية وترقيتها بعد فترة زمنية معينة لتقديم المزيد من الوظائف الخاصة بالعميل على AWS.

عند توسيع نطاق تطبيقك no-code ، هناك عدة عوامل يجب أن تضعها في الاعتبار. قد تتطلع إلى توسيع نطاق تطبيق عملك لإضافة ميزات جديدة. يمكن لصاحب العمل التخطيط لتوسيع نطاق تطبيقه من خلال ميزات جديدة في السيناريوهات التالية:

لزيادة معدلات التحويل

لتلبية احتياجات المستخدم

لتلبية معايير السوق

لرفع مستوى العمليات التجارية

لذلك ، يعد تطوير التطبيقات no-code أفضل خيار للتحقق من صحة الأفكار الجديدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية . علاوة على ذلك ، يعد التوسع باستخدام تطبيقات no-code أسرع من الترميز التقليدي. يتم تطوير البرامج مع الأنظمة الأساسية no-code من خلال قوالب مسبقة الصنع. لذلك ، أجرت منصة no-code بالفعل اختبارًا على الترميز. لذلك ، هناك فرصة منخفضة للعثور على خطأ في التطبيق. في الوقت نفسه ، يتطلب التطوير التقليدي اختبارًا مكثفًا للعثور على الأخطاء وتصحيحها. لذا ، فإن النظام الأساسي no-code يسمح لأصحاب الأعمال بتطوير تطبيقات no-code بسرعة أكبر .

يضيف معظم أصحاب الأعمال عمليات تكامل لتوسيع نطاق وظائف أعمالهم. يمكنك اختيار نظام أساسي no-code لتوسيع نطاق عملك عن طريق إضافة عمليات تكامل ، لأنها قلب التطبيقات no-code. بمساعدة عمليات الدمج ، يمكنك توسيع نطاق تطبيق no-code أفضل من التطوير التقليدي. الشيء الملحوظ هو أن الأنظمة الأساسية التي no-code تسمح بمستويات مختلفة من التكامل ، مثل AppMaster الذي يسمح بعمليات تكامل متعددة ، بينما يعمل Webflow مع Bubble لإضافة عمليات تكامل.

لذلك ، تزدهر المنصات الخالية no-code لتوسيع نطاق الخدمات الحالية للأعمال التجارية.

تقليل الضغط على فرق تكنولوجيا المعلومات

قد تتساءل عن سبب حاجتك إلى اختيار نظام أساسي no-code عندما يقوم مطورو الويب بعمل رائع في تطوير البرامج. لذا ، فإن الإجابة هي أن بعض المؤسسات قد لا تجد المطورين لطرح مشروع. يمكن أن يساعد استخدام نظام أساسي no-code في تقليل الضغط الواقع على فريق التطوير والسماح لهم بالعمل بشكل مستقل دون القلق بشأن الجداول الزمنية. علاوة على ذلك ، يمكنك تحويل أفكارك إلى واقع باستخدام خيارات drag-and-drop بدلاً من كتابة تعليمات برمجية معقدة. باستخدام أداة no-code ، يمكنك إنشاء نموذج أولي أو تطبيق وظيفي حتى إذا كانت لديك خلفية غير تقنية.

يعد تطوير البرامج No-code برمجية هو الخيار الأفضل للمطورين الذين لا يتقنون مهاراتهم ويريدون تطوير تطبيقات لعملائهم. لذلك ، قلل التطوير no-code من عبء العمل على المطورين التقليديين من خلال مساعدتهم على تصميم ميزات التطبيق ببضع نقرات دون الحاجة إلى مهارات تشفير مكثفة. اليوم ، تتبنى شركات تكنولوجيا المعلومات حلول no-code بسبب الحلول الفعالة من حيث التكلفة . لذلك ، يركز مطورو الويب على إيجاد حلول جديدة باستخدام أدوات no-code بدلاً من قضاء الوقت في تعلم البرمجة. على سبيل المثال ، يمكن لمطور no-code قضاء المزيد من الوقت في الأفكار لتلبية الاحتياجات التنظيمية المحددة عن بُعد. لذلك ، لا تحتاج إلى إصلاح اجتماع شخصي مع مطور غير مبرمج للحصول على حل بدون تعليمات no-code.

مستقبل الأتمتة

تطوير No-code في أعلى مستوياته لأتمتة سير العمل التجاري . يساعد توسيع نطاق التطبيقات الخالية no-code الشركات على أتمتة سير العمل دون إضافة تكلفة إضافية إلى المشروع. على عكس الحل no-code ، يتطلب التطوير التقليدي مزيدًا من الموارد ومطوري البرامج لإكمال المشروع.

علاوة على ذلك ، توفر أدوات no-code مزيدًا من التحكم في عملية التطوير. لنفترض أن فريق التسويق يمكنه نشر مشروع no-code بحرية كبيرة دون طلب المساعدة من مطور محترف. لذلك ، تتطلع المؤسسات إلى توسيع نطاق تطبيقاتها no-code بمعدلات منخفضة بشكل ملحوظ. لذلك ، سهّل التطوير no-code رقمنة عملية الأعمال بتكلفة أقل . بشكل عام ، ساهمت هذه الحلول no-code كثيرًا في زيادة كفاءة المطورين ، وهم يركزون بشكل أكبر على الحلول البرمجية المبتكرة.

الحد الأدنى من إعداد النظام

أدوات No-code هي أدوات داخلية تساعد الشركات في الحصول على حلول تعليمات برمجية مخصصة بطريقة أسرع. علاوة على ذلك ، فإن التطوير no-code يساعد أصحاب الأعمال على تخطي عملية الإعداد. تشجع حركة No-code على استخدام منصات الويب بدلاً من الاعتماد على الموارد المحلية. لذلك ، تساعد حركة no-code الشركات على تقليل النفقات التكنولوجية والسماح بتطوير البرامج ببضع نقرات. علاوة على ذلك ، تساعد المنصات الخالية no-code أصحاب الأعمال الصغيرة على توسيع نطاق أعمالهم حتى لو كانت ميزانيتهم محدودة.

لذلك ، تساعد تقنية no-code الشركات الصغيرة على رفع مستوى الرسم البياني للأعمال وقدرة مطوري البرامج. عندما تبحث عن حل برمجي لعملك ، فأنت بحاجة إلى مقارنة نهج تطوير البرامج التقليدي مع تطوير no-code للتعرف على استثمار المشروع. علاوة على ذلك ، هناك فائدة أخرى لاستخدام حل no-code وهي أنه لا داعي للقلق بشأن آخر التحديثات لبرامجهم. والسبب هو أن الأدوات التي no-code يمكنها تحديث آخر تحديثات البرامج دون الاستعانة بمطور برامج محترف. علاوة على ذلك ، تأخذ حلول البرامج التقليدية في الاعتبار تراخيص API و SDK لتحديث البرنامج ، ولكن يمكن لأدوات لا تحتوي no-code إجراء التحديث تلقائيًا. الحقيقة الملحوظة هي أن الاشتراك في خطة الترخيص يمكن أن يضيف المزيد إلى ميزانية التطوير الخاصة بك.

إطلاق أسرع no-code

ساعدت الثغرات في تطوير البرمجيات التقليدية الحلول no-code للوصول إلى ذروتها بميزانيات منخفضة وموظفين غير تقنيين. باستخدام نظام أساسي no-code مثل AppMaster ، يمكنك تشغيل منتج البرنامج الخاص بك بدون مهارات تشفير. يمتلك مطور البرامج no-code القدرة على تحديث حل البرنامج بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بصفتك مالكًا لنشاط تجاري تم إطلاقه حديثًا ، يمكنك استخدام no-code للأسباب التالية:

يمكنك توفير الوقت والمال من خلال تطوير حل برمجي مع خيارات drag-and-drop لتقنية no-code .

من خلال تطوير حل برمجي مع خيارات لتقنية . لا تحتاج إلى استئجار مطور برامج محترف عند استخدام أداة no-code .

. يمكنك توظيف شخص لديه خلفية متنوعة يمكنه أن يجلب الابتكار إلى عملك.

يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيق no-code تقليل التكلفة الإجمالية للملكية ( TOC ) ولا يتطلب تكاليف التحرير نظرًا لطبيعته الثابتة.

لذلك ، فإن تشغيل تطبيق بدون no-code باستخدام أداة لا تحتوي no-code مثل AppMaster نمو عملك.

No-code مثالي للقياس

قابلية التوسع هي الخيار الذي يجعل التطوير no-code أكثر شيوعًا. يسمح الحل no-code لأصحاب الأعمال بتوسيع نطاق أعمالهم دون إضافة تكلفة إضافية. توفر أداة no-code مثل AppMaster ميزة drag-and-drop لإنشاء حل no-code أكثر تعقيدًا. مع حل no-code ، يمكنك توقع السرعة وخفة الحركة والأتمتة والابتكار عند توسيع نطاق الأعمال.

السرعة هي السمة البارزة للتطوير no-code وأحد الأسباب الأساسية لاستخدام no-code في نشر المشروع. قد يستغرق تطوير تطبيق جوّال مع تطوير تقليدي شهورًا بناءً على طبيعة المشروع. ولكن ، no-code يسمح لأصحاب الأعمال بتوسيع نطاق أعمالهم في ساعات بدلاً من أيام وأسابيع. هذا هو السبب في أن حلول عدم no-code أصبحت مثالية لأنها تتطلب الحد الأدنى من الوقت . لذلك ، يمكنك استخدام أداة no-code مثل AppMaster لتحسين السرعة من خلال خيارات drag-and-drop ، والواجهات المدمجة ، والتوافق عبر الأنظمة الأساسية ، ونماذج الأعمال المدمجة. علاوة على ذلك ، تتيح أداة no-code إضافة عمليات تكامل وواجهات برمجة تطبيقات بنقرة واحدة ، بينما يتطلب التطوير التقليدي مهامًا متكررة عند دمج أداة الطرف الثالث.

تساعد المرونة في بيئة الأعمال الشركات على استيعاب التغييرات الرقمية والاستجابة لها بسرعة. في هذا الصدد ، قطعت المنصات الخالية no-code شوطًا طويلاً لتطوير بيئة أعمال مرنة والحفاظ على التوازن بين وظائف العمل اليومية والتغييرات التنظيمية. هذا هو السبب في أن هذه المنصات التي no-code مفتوحة لاستيعاب أحدث الأنظمة القديمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأعمال.

في بيئة الأعمال الشركات على استيعاب التغييرات الرقمية والاستجابة لها بسرعة. في هذا الصدد ، قطعت المنصات الخالية شوطًا طويلاً لتطوير بيئة أعمال مرنة والحفاظ على التوازن بين وظائف العمل اليومية والتغييرات التنظيمية. هذا هو السبب في أن هذه المنصات التي مفتوحة لاستيعاب أحدث الأنظمة القديمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأعمال. اليوم ، تزدهر الحلول الخالية no-code لأتمتة العمليات التجارية باستخدام وظائف مدمجة ، مثل نشر روبوت محادثة في مؤسسة أصبح من الأسهل إنشاء استجابات آلية. في السنوات الأخيرة ، أصبحت الأتمتة ضرورة لجميع الشركات لزيادة معدل التحويل وجعل تفاعل المستخدم سلسًا. لذلك ، فإن استخدام أداة no-code لأتمتة عملية الأعمال هي طريقة ميسورة التكلفة ، بينما تتطلب أتمتة عملية الأعمال مع التطوير التقليدي الكثير من الوقت والموارد.

لأتمتة العمليات التجارية باستخدام وظائف مدمجة ، مثل نشر روبوت محادثة في مؤسسة أصبح من الأسهل إنشاء استجابات آلية. في السنوات الأخيرة ، أصبحت الأتمتة ضرورة لجميع الشركات لزيادة معدل التحويل وجعل تفاعل المستخدم سلسًا. لذلك ، فإن استخدام أداة لأتمتة عملية الأعمال هي طريقة ميسورة التكلفة ، بينما تتطلب أتمتة عملية الأعمال مع التطوير التقليدي الكثير من الوقت والموارد. الابتكار هو سمة أخرى تجعل تقنية no-code أكثر شيوعًا. يعتقد الكثير من الناس أن استخدام أداة no-code يمكن أن يضر بالابتكار والإبداع لدى مطور البرامج. ولكن ليس هذا هو الحال لأن مطوري البرامج يقضون وقتًا أطول في الجوانب التجارية الأساسية للبرامج بدلاً من إزالة الأخطاء وإصلاحها. يدير الحل no-code الجوانب الفنية للمشروع ، لذلك لا داعي للقلق بشأن لغات البرمجة والأخطاء وتصحيح الأخطاء. نتيجة لذلك ، سيكون المطور أكثر إنتاجية من خلال التخلص من الجوانب الفنية للمشروع.

نظرًا لهذه الجوانب من no-code ، فمن الواضح أن الحل no-code يوفر قابلية التوسع لتوسيع عمليات الأعمال.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على هذا الدليل ، نأمل أن تكون على دراية جيدة بأهمية الحلول الخالية no-code عند توسيع نطاق عمليات عملك. هناك الكثير من الأدوات المتاحة no-code لتوسيع نطاق عملك. من بين كل ذلك ، نوصيك بتجربة AppMaster ، وهي أداة مشهورة no-code تسمح لأصحاب الأعمال بإنشاء تطبيقات بأسعار معقولة. جرب AppMaster وقم بتوسيع نطاق عملياتك التجارية بسعر أقل.