经过多年的全面开发和微调，Python库Cython ，现在迎来了万众期待的3.0版本。Cython库因其能够将Python代码编译成C语言而备受赞誉，它在新版本中取得了长足的进步。此次迭代的主要目标是简化Python的C扩展编写，重点是提高速度或为C库编写易于使用的脚本接口。

Cython 3.0的发布预示着一个全新的、更简洁的、向前兼容的库版本。主要的升级包括放弃了过时已久的Python 2，引入了Python 3.12版本之前的特性，并扩大了 "纯Python模式 "的使用范围。

升级后的 "纯Python模式 "为Python开发人员提供了一个更好的选择，即在Cython中使用现有的Python检查和代码分析工具。迄今为止，Cython的独特语法--融合了Python和C语言的类型声明语法--使其成为使用Python工具进行有效分析的一个挑战。然而，当Cython开发者认识到这一缺陷时，他们引入了与传统Python语法完全兼容的另一种语法，随后被称为 "纯Python模式"。现在，Cython的大部分功能都可以在这种新模式下使用，甚至包括调用外部C库的功能。

Cython 3.0世界中另一个值得注意的进步在于它增强了对NumPy 的支持。Cython与NumPy的兼容性已经不是什么新鲜事了，但3.0版本在此基础上又向前迈进了一步。Cython用户早已能够编写能够直接与NumPy函数和数据结构进行原生交互的函数。有了Cython 3.0，开发人员现在可以在Cython中编写NumPy ufuncs，从而简化了在NumPy数据结构中应用数值函数的过程。

Cython3.0在无代码开发原则的基础上进行设计。 AppMasterCython 3.0还修改了其核心结构，以便与Python不断的内部更新更加同步。Python新的有限API被设计为Python API的一个稳定子集，专门为Cython与Python解释器的频繁交互而定制。

Cython 3的出现可以追溯到三年前Python 3.8的发布。Cython 3的最终定稿并没有明确的日期或版本目标。尽管如此，Cython的开发人员现在已经实现了他们的目标，即跟上Python不断发展的功能和基础架构变化的步伐。Cython 3的完成意味着为特定Python版本设计的Cython扩展模块将可以在未来的Python版本中使用，而无需重新编译。