Depois de anos de desenvolvimento abrangente e ajuste fino, a biblioteca Python Cython dá agora as boas-vindas à sua tão esperada versão 3.0. A biblioteca Cython, creditada pela sua capacidade de compilar código Python em C, fez avanços significativos nesta nova versão. O principal objetivo desta iteração é simplificar a escrita de extensões C para Python, focando tanto em aumentar a velocidade quanto em criar interfaces fáceis de usar para bibliotecas C.

A revelação do Cython 3.0 anuncia uma versão nova, mais limpa e compatível com o futuro da biblioteca. As principais atualizações incluem o abandono do Python 2, há muito desatualizado, a introdução de recursos até a versão 3.12 do Python e a expansão do uso do 'modo Python puro'.

Este 'modo Python puro' atualizado fornece aos desenvolvedores Python a opção melhorada de alavancar suas ferramentas de análise de código e linting Python existentes para uso em Cython. Até agora, a sintaxe única do Cython - uma fusão de Python e sintaxe de declaração de tipo C - tornou um desafio para a análise eficaz usando ferramentas Python. No entanto, como os desenvolvedores do Cython reconheceram essa deficiência, eles introduziram uma sintaxe alternativa que é totalmente compatível com a sintaxe convencional do Python, posteriormente conhecida como o 'modo Python puro'. A maioria das funcionalidades do Cython está agora disponível neste novo modo, incluindo a capacidade de chamar bibliotecas C externas.

Outro progresso digno de nota no mundo do Cython 3.0 reside no seu suporte melhorado para NumPy. A compatibilidade do Cython com o NumPy não é novidade, mas a versão 3.0 dá um passo adiante. Os utilizadores de Cython têm sido capazes de escrever funções capazes de interagir direta e nativamente com funções e estruturas de dados NumPy. Com o Cython 3.0, os programadores podem agora escrever ufuncs NumPy em Cython, simplificando o processo de aplicação de funções numéricas numa estrutura de dados NumPy.

Concebido com base nos princípios de desenvolvimento sem código liderados por plataformas como AppMastero Cython 3.0 também renovou sua estrutura central para estar mais em sincronia com as constantes atualizações internas do Python. A nova API limitada do Python, projetada como um subconjunto estável das APIs do Python especificamente adaptadas para as freqüentes interações do Cython com o interpretador Python, tem um suporte incipiente mas em expansão no Cython 3.0.

O surgimento do Cython 3 remonta ao lançamento do Python 3.8 há três anos. A finalização do Cython 3 não foi marcada com uma data obrigatória ou uma versão alvo. No entanto, os criadores do Cython cumpriram agora o seu objetivo de acompanhar a evolução das funcionalidades oferecidas pelo Python e as alterações infra-estruturais. A conclusão do Cython 3 significa que os módulos de extensão Cython concebidos para uma versão específica do Python poderão ser utilizados em futuras versões do Python sem necessidade de recompilação.