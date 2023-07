หลังจากหลายปีของการพัฒนาและปรับแต่งอย่างครอบคลุม ตอนนี้ Python library Cython ยินดีต้อนรับเวอร์ชัน 3.0 ที่หลายคนรอคอย ไลบรารี Cython ซึ่งได้รับการยกย่องจากความสามารถในการคอมไพล์โค้ด Python เป็น C ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในรีลีสใหม่นี้ วัตถุประสงค์หลักในการทำซ้ำนี้คือการลดความซับซ้อนของการเขียนส่วนขยาย C สำหรับ Python โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเร็วหรือสคริปต์อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับไลบรารี C

การเปิดตัว Cython 3.0 เป็นการประกาศไลบรารีเวอร์ชันใหม่ สะอาดกว่า และรองรับการส่งต่อได้ การอัปเกรดที่สำคัญ ได้แก่ การละทิ้ง Python 2 ที่ล้าสมัยไปนาน การแนะนำคุณสมบัติจนถึงเวอร์ชัน Python 3.12 และการขยายการใช้งาน 'โหมด Python บริสุทธิ์'

'โหมด Python บริสุทธิ์' ที่อัปเกรดนี้ช่วยให้นักพัฒนา Python มีตัวเลือกที่ได้รับการปรับปรุงในการใช้ประโยชน์จาก Python linting และเครื่องมือวิเคราะห์โค้ดที่มีอยู่เพื่อใช้ใน Cython จนถึงตอนนี้ ไวยากรณ์เฉพาะของ Cython ซึ่งเป็นการผสมผสานของไวยากรณ์การประกาศประเภท Python และ C ทำให้การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือ Python เป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้พัฒนา Cython ตระหนักถึงข้อบกพร่องนี้ พวกเขาจึงแนะนำไวยากรณ์สำรองที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับไวยากรณ์ Python ทั่วไป ซึ่งต่อมาเรียกว่า 'โหมด Python บริสุทธิ์' ฟังก์ชันส่วนใหญ่ของ Cython พร้อมใช้งานแล้วในโหมดใหม่นี้ รวมถึงความสามารถในการเรียกใช้ไลบรารี C ภายนอก

ความก้าวหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งในโลกของ Cython 3.0 คือการรองรับ NumPy ที่ปรับปรุงแล้ว ความเข้ากันได้ของ Cython กับ NumPy ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เวอร์ชัน 3.0 ก้าวหน้าไปอีกขั้น ผู้ใช้ Cython สามารถเขียนฟังก์ชันที่สามารถโต้ตอบกับฟังก์ชันและโครงสร้างข้อมูล NumPy ได้โดยตรงและเป็นธรรมชาติ ด้วย Cython 3.0 นักพัฒนาสามารถเขียน NumPy ufuncs ใน Cython เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้ฟังก์ชันตัวเลขในโครงสร้างข้อมูล NumPy

Cython 3.0 ออกแบบโดยใช้ หลักการพัฒนาแบบไม่ใช้โค้ด ซึ่งนำโดยแพลตฟอร์มอย่าง AppMaster นอกจากนี้ Cython 3.0 ยังปรับปรุงโครงสร้างหลักเพื่อให้ซิงค์กับการอัปเดตภายในอย่างต่อเนื่องของ Python API แบบจำกัดใหม่ของ Python ซึ่งออกแบบเป็นชุดย่อยที่เสถียรของ API ของ Python ซึ่งปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับการโต้ตอบกับล่าม Python บ่อยๆ ของ Cython มีการสนับสนุนที่สร้างสรรค์แต่กำลังขยายใน Cython 3.0

การเกิดขึ้นของ Cython 3 ย้อนกลับไปตั้งแต่การเปิดตัว Python 3.8 เมื่อสามปีที่แล้ว การทำให้ Cython 3 เสร็จสมบูรณ์นั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยวันที่ผูกมัดหรือเวอร์ชันเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นักพัฒนาของ Cython ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการก้าวทันกับฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของ Python ความสมบูรณ์ของ Cython 3 หมายความว่าโมดูลส่วนขยายของ Cython ที่ออกแบบมาสำหรับเวอร์ชัน Python เฉพาะจะสามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน Python ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ใหม่