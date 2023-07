Po latach wszechstronnego rozwoju i dostrajania, biblioteka Python Cython wita teraz długo oczekiwaną wersję 3.0. Biblioteka Cython, uznawana za swoją zdolność do kompilacji kodu Pythona do C, poczyniła znaczące postępy w tym nowym wydaniu. Głównym celem tej iteracji jest uproszczenie pisania rozszerzeń C dla Pythona, koncentrując się albo na zwiększeniu szybkości, albo na tworzeniu łatwych w użyciu interfejsów dla bibliotek C.

Ujawnienie Cython 3.0 zwiastuje świeżą, czystszą i kompatybilną z przyszłością wersję biblioteki. Kluczowe aktualizacje obejmują porzucenie dawno przestarzałego Pythona 2, wprowadzenie funkcji do wersji Python 3.12 oraz rozszerzenie wykorzystania "trybu czystego Pythona".

Ten ulepszony "tryb czystego Pythona" zapewnia programistom Pythona ulepszoną opcję wykorzystania istniejących narzędzi do lintingu i analizy kodu Pythona do użytku w Cythonie. Do tej pory unikalna składnia Cythona - połączenie składni deklaracji typów Pythona i C - stanowiła wyzwanie dla skutecznej analizy przy użyciu narzędzi Pythona. Ponieważ jednak twórcy Cythona dostrzegli tę wadę, wprowadzili alternatywną składnię, która jest w pełni kompatybilna z konwencjonalną składnią Pythona, znaną później jako "tryb czystego Pythona". Większość funkcji Cythona jest teraz dostępna w tym nowym trybie, w tym nawet możliwość wywoływania zewnętrznych bibliotek C.

Kolejnym godnym uwagi postępem w świecie Cythona 3.0 jest jego ulepszone wsparcie dla NumPy. Kompatybilność Cythona z NumPy nie jest niczym nowym, ale wersja 3.0 idzie o krok dalej. Użytkownicy Cythona od dawna mogą pisać funkcje zdolne do bezpośredniej i natywnej interakcji z funkcjami i strukturami danych NumPy. Dzięki Cython 3.0 programiści mogą teraz pisać funkcje NumPy ufuncs w Cython, upraszczając proces stosowania funkcji numerycznych w strukturze danych NumPy.

Projektując w oparciu o zasady rozwoju bez kodu, prowadzone przez platformy takie jak AppMasterCython 3.0 zmodernizował również swoją podstawową strukturę, aby była bardziej zsynchronizowana z ciągłymi wewnętrznymi aktualizacjami Pythona. Nowy ograniczony interfejs API Pythona, zaprojektowany jako stabilny podzbiór interfejsów API Pythona, specjalnie dostosowany do częstych interakcji Cythona z interpreterem Pythona, ma w Cythonie 3.0 początkowe, ale rozszerzające się wsparcie.

Pojawienie się Cythona 3 sięga wydania Pythona 3.8 trzy lata temu. Finalizacja Cythona 3 nie została oznaczona wiążącą datą ani docelową wersją. Niemniej jednak deweloperzy Cythona osiągnęli swój cel, jakim było dotrzymanie kroku rozwijającej się ofercie funkcji Pythona i zmianom infrastrukturalnym. Ukończenie Cython 3 oznacza, że moduły rozszerzeń Cython zaprojektowane dla konkretnej wersji Pythona będą mogły być używane w przyszłych wersjach Pythona bez konieczności ponownej kompilacji.