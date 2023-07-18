Yıllar süren kapsamlı geliştirme ve ince ayarlamalardan sonra, Cython Python kitaplığı şimdi merakla beklenen 3.0 sürümünü memnuniyetle karşılıyor. Python kodunu C'ye derleme yeteneğiyle tanınan Cython kitaplığı, bu yeni sürümde önemli ilerlemeler kaydetti. Bu yinelemedeki hedefleri arasında en önemlisi, hızı artırmaya veya C kitaplıkları için kullanımı kolay arayüzler yazmaya odaklanarak C uzantılarının Python için yazılmasını basitleştirmektir.

Cython 3.0'ın ortaya çıkışı, kitaplığın yeni, daha temiz ve ileriye dönük uyumlu bir sürümünün habercisidir. Anahtar yükseltmeler arasında, uzun süre eskimiş Python 2'nin terk edilmesi, Python sürüm 3.12'ye kadar özelliklerin tanıtılması ve 'saf Python modu' kullanımının genişletilmesi yer alıyor.

Bu yükseltilmiş 'saf Python modu', Python geliştiricilerine, Cython'da kullanım için mevcut Python linting ve kod analizi araçlarını kullanma konusunda gelişmiş bir seçenek sunar. Şimdiye kadar, Cython'un benzersiz sözdizimi - Python ve C tipi bildirim sözdiziminin bir birleşimi - Python araçlarını kullanarak etkili analiz için onu zorlu hale getirdi. Bununla birlikte, Cython geliştiricileri bu eksikliği fark ettiklerinde, daha sonra "saf Python modu" olarak bilinen geleneksel Python sözdizimiyle tamamen uyumlu alternatif bir sözdizimi tanıttılar. Cython'un işlevlerinin çoğu, harici C kitaplıklarını çağırma yeteneği de dahil olmak üzere artık bu yeni modda kullanılabilir.

Cython 3.0 dünyasındaki bir başka kayda değer gelişme, NumPy için geliştirilmiş desteğinde yatmaktadır. Cython'un NumPy ile uyumluluğu yeni bir şey değil, ancak sürüm 3.0 bunu bir adım daha ileriye taşıyor. Cython kullanıcıları uzun süredir NumPy işlevleri ve veri yapılarıyla doğrudan ve yerel olarak etkileşime girebilen işlevler yazabiliyor. Cython 3.0 ile, geliştiriciler artık NumPy ufunc'lerini Cython'da yazabilir ve bir NumPy veri yapısında sayısal işlevleri uygulama sürecini basitleştirir.

AppMaster gibi platformlar tarafından yönetilen kodsuz geliştirme ilkelerinin arkasında tasarım yapan Cython 3.0, Python'un sürekli dahili güncellemeleriyle daha uyumlu olacak şekilde çekirdek yapısını da yeniledi. Python'un Cython'un sık Python yorumlayıcı etkileşimleri için özel olarak uyarlanmış kararlı bir alt kümesi olarak tasarlanan Python'un yeni sınırlı API'si, Cython 3.0'da başlangıç ​​düzeyinde ancak genişleyen bir desteğe sahiptir.

Cython 3'ün ortaya çıkışı, üç yıl önce Python 3.8'in piyasaya sürülmesine kadar uzanıyor. Cython 3'ün nihai hale getirilmesi, bir bağlayıcı tarih veya sürüm hedefi ile ayrılmadı. Bununla birlikte, Cython'un geliştiricileri artık Python'un gelişen özellik tekliflerine ve altyapısal değişikliklere ayak uydurma hedeflerini yerine getirdiler. Cython 3'ün tamamlanması, belirli bir Python sürümü için tasarlanan Cython genişletme modüllerinin, yeniden derlemeye ihtiyaç duymadan gelecekteki Python sürümlerinde kullanılabileceği anlamına gelir.