Sau nhiều năm phát triển và tinh chỉnh toàn diện, thư viện Python Cython hiện chào đón phiên bản 3.0 rất được mong đợi. Thư viện Cython, được ghi nhận về khả năng biên dịch mã Python thành C, đã có những bước tiến đáng kể trong bản phát hành mới này. Mục tiêu chính trong lần lặp lại này là đơn giản hóa việc viết phần mở rộng C cho Python, tập trung vào việc nâng cao tốc độ hoặc viết giao diện dễ sử dụng cho các thư viện C.

Việc ra mắt Cython 3.0 báo trước một phiên bản mới, sạch hơn và tương thích với thư viện. Các nâng cấp quan trọng bao gồm từ bỏ Python 2 đã lỗi thời từ lâu, giới thiệu các tính năng cho đến phiên bản Python 3.12 và mở rộng việc sử dụng 'chế độ Python thuần túy'.

'Chế độ Python thuần túy' được nâng cấp này cung cấp cho các nhà phát triển Python tùy chọn cải tiến để tận dụng các công cụ phân tích mã và linting Python hiện có của họ để sử dụng trong Cython. Cho đến nay, cú pháp duy nhất của Cython - sự kết hợp giữa cú pháp khai báo kiểu Python và C - khiến nó trở thành một thách thức đối với việc phân tích hiệu quả bằng các công cụ Python. Tuy nhiên, khi các nhà phát triển Cython nhận ra thiếu sót này, họ đã giới thiệu một cú pháp thay thế hoàn toàn tương thích với cú pháp Python thông thường, sau này được gọi là 'chế độ Python thuần túy'. Phần lớn các chức năng của Cython hiện có sẵn trong chế độ mới này, thậm chí bao gồm cả khả năng gọi các thư viện C bên ngoài.

Một tiến bộ đáng chú ý khác trong thế giới Cython 3.0 nằm ở khả năng hỗ trợ nâng cao cho NumPy. Khả năng tương thích của Cython với NumPy không có gì mới, nhưng phiên bản 3.0 tiến thêm một bước này. Người dùng Cython từ lâu đã có thể viết các hàm có khả năng tương tác trực tiếp và tự nhiên với các hàm và cấu trúc dữ liệu của NumPy. Với Cython 3.0, giờ đây các nhà phát triển có thể viết các ufunc NumPy trong Cython, đơn giản hóa quy trình áp dụng các hàm số trên cấu trúc dữ liệu NumPy.

Được thiết kế dựa trên các nguyên tắc phát triển không mã được dẫn dắt bởi các nền tảng như AppMaster , Cython 3.0 cũng cải tiến cấu trúc cốt lõi của nó để đồng bộ hơn với các bản cập nhật nội bộ liên tục của Python. API giới hạn mới của Python, được thiết kế như một tập hợp con ổn định của API Python được thiết kế riêng cho các tương tác trình thông dịch Python thường xuyên của Cython, có hỗ trợ ban đầu nhưng mở rộng trong Cython 3.0.

Sự xuất hiện của Cython 3 bắt nguồn từ việc phát hành Python 3.8 cách đây ba năm. Việc hoàn thiện Cython 3 không được đánh dấu bằng ngày ràng buộc hoặc mục tiêu phiên bản. Tuy nhiên, các nhà phát triển của Cython hiện đã hoàn thành mục tiêu của họ là bắt kịp với các dịch vụ tính năng đang phát triển của Python và những thay đổi về cơ sở hạ tầng. Việc hoàn thành Cython 3 có nghĩa là các mô-đun mở rộng Cython được thiết kế cho một phiên bản Python cụ thể sẽ có thể sử dụng được trong các phiên bản Python trong tương lai mà không cần biên dịch lại.