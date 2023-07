Na jaren van uitgebreide ontwikkeling en verfijning verwelkomt de Python-bibliotheek Cython nu zijn langverwachte versie 3.0. De Cython bibliotheek, die bekend staat om zijn vermogen om Python code in C te compileren, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in deze nieuwe versie. Een van de belangrijkste doelstellingen in deze iteratie is het vereenvoudigen van het schrijven van C-extensies voor Python, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de snelheid of het schrijven van gebruiksvriendelijke interfaces voor C-bibliotheken.

De onthulling van Cython 3.0 luidt een frisse, schonere en toekomstbestendige versie van de bibliotheek in. De belangrijkste upgrades zijn het loslaten van het al lang verouderde Python 2, de introductie van functies tot Python versie 3.12 en de uitbreiding van het gebruik van de 'pure Python mode'.

Deze verbeterde 'pure Python mode' biedt Python ontwikkelaars de verbeterde mogelijkheid om hun bestaande Python linting en code analyse tools te gebruiken in Cython. Tot nu toe maakte de unieke syntaxis van Cython - een samenvoeging van Python en C type declaratie syntaxis - het een uitdaging voor effectieve analyse met behulp van Python gereedschappen. Echter, toen de ontwikkelaars van Cython deze tekortkoming herkenden, introduceerden ze een alternatieve syntaxis die volledig compatibel is met de conventionele Python syntaxis, later bekend als de 'pure Python mode'. De meeste functies van Cython zijn nu beschikbaar in deze nieuwe modus, zelfs inclusief de mogelijkheid om externe C-bibliotheken aan te roepen.

Een andere opmerkelijke vooruitgang in de wereld van Cython 3.0 ligt in de verbeterde ondersteuning voor NumPy. Cython's compatibiliteit met NumPy is niets nieuws, maar versie 3.0 gaat nog een stap verder. Gebruikers van Cython zijn al lange tijd in staat om functies te schrijven die direct en direct kunnen communiceren met NumPy functies en datastructuren. Met Cython 3.0 kunnen ontwikkelaars nu NumPy ufuncs schrijven in Cython, wat het proces van het toepassen van numerieke functies op een NumPy-datastructuur vereenvoudigt.

Cython 3.0 is ontworpen op basis van de no-code-ontwikkelingsprincipes van platforms als AppMasterCython 3.0 heeft ook de kernstructuur vernieuwd om beter aan te sluiten bij de constante interne updates van Python. De nieuwe beperkte API van Python, ontworpen als een stabiele subset van de API's van Python die specifiek zijn afgestemd op de veelvuldige interacties met de Python-interpreter van Cython, heeft in Cython 3.0 een bescheiden maar uitbreidende ondersteuning.

Het ontstaan van Cython 3 dateert van de release van Python 3.8 drie jaar geleden. De voltooiing van Cython 3 was niet geoormerkt met een bindende datum of versiedoel. Desondanks hebben de ontwikkelaars van Cython nu voldaan aan hun doel om gelijke tred te houden met Python's evoluerende functies en infrastructurele veranderingen. De voltooiing van Cython 3 betekent dat Cython uitbreidingsmodules die zijn ontworpen voor een specifieke Python versie bruikbaar zullen zijn in toekomstige Python versies zonder dat hercompilatie nodig is.