مع المرحلة المتزايدة من الرقمنة والتحديث ، من المحتم أن يكون لدى الشركات الناشئة مواقع ويب سهلة التصفح ومدعومة بالتطبيقات. يعد تطوير تطبيق مهمة معقدة جدًا ولا يمكن لأي شخص القيام بها. يتطلب معرفة وخبرة في كتابة كود البرنامج.

يمكن أن تنخفض تكلفة تطوير البرامج بشكل كبير بمساعدة البرامج بدون رمز ، حيث لا تحتاج إلى كتّاب أكواد. حتى التطبيق البسيط أو موقع الويب يتطلب العديد من مؤلفي الأكواد لبناء جوانب تطبيق مختلفة ، والتي ستكون عملية مكلفة. تعد برامج عدم وجود رمز والأدوات ذات الصلة اتجاهًا ساخنًا للتخلص من هذه المشكلة. تأتي هذه التطبيقات بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مما يسهل التنقل في موقع الويب.

ما هي التطبيقات والأدوات المفيدة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لشركاتك الناشئة؟

أبماستر

لا تضمن التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أن يكون لدى المستخدم مهارات برمجية. AppMaster عبارة عن نظام أساسي لإنشاء البرامج بدون رمز يساعد المستخدمين والشركات الناشئة على إنشاء تطبيقات ممتازة بدون كاتب / كاتبي التعليمات البرمجية. تأتي المنصة مع برنامج خلفي حقيقي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يتميز بالكفاءة ولا يحتاج إلى مشاركة بشرية في العملية. وبالتالي ، فإن فرص عدم الدقة ضئيلة باستخدام الأدوات دون مساعدة من كتاب الكود. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر أيضًا مصدر البرنامج المستخدم لتطوير التطبيق. نظرًا لكونها منشئ تطبيقات بدون رمز ، فلن تضطر الشركات الناشئة إلى العمل على شاشات مظلمة مملة مثل المبرمجين الآخرين.

ميزة أخرى لأدوات عدم وجود كود من AppMaster هي أنها تساعد المستخدمين على كسب من خلال إنشاء تطبيقات لعملائهم باستخدام الأدوات دون مساعدة من كتاب الكود. لذلك ، يمكن للمرء أيضًا أن ينظر إلى هذا من وجهة نظر العمل. بمجرد أن تصبح التطبيقات بدون رمز جاهزة ، يمكنك نشرها في أي مكان. تعد سحابة AppMaster و AWS و GCS و Azure بعض المستودعات السحابية حيث يمكنك تخزين التطبيق ؛ خلافًا لذلك ، قد يختار المرء الاحتفاظ بها على سحابة خاصة. يمكنك أيضًا التقاط الكود المصدري في أي وقت والحصول على الوثائق الفنية ، والتي تتم كتابتها تلقائيًا أيضًا. ستسمح لك هذه الميزة بعدم الارتباط بالمنصة والمزيد من الحرية.

اريد معرفة المزيد؟ تحقق من المراجعة الأخيرة المتعمقة لـ AppMaster بواسطة "Code or No Code".

عارية الذراعين

تعتبر هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية مثالية للشركات الناشئة لأنها تأتي مع مجموعة واسعة من المكونات والسمات وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات مرئية دون مساعدة كتاب الكود. يمكن للمرء أن يبني بسرعة واجهة أمامية وخلفية قابلة للتطوير باستخدام هذه المنصة ، مما يضيف إلى ميزاتها.

يمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء المنطق وواجهات برمجة التطبيقات باستخدام الكتلة التي لا تحتوي على رموز التي تقدمها Backendless. تتضمن بعض Backendless الخالية من التعليمات البرمجية ما بعد الإطلاق الذي يتكون من إشعارات الدفع والمراسلة داخل التطبيق وقوالب البريد الإلكتروني وإدارة المستخدم المرئية وغير ذلك الكثير. من ناحية أخرى ، فإن خطة Springboard تجعل Backendless منشئ تطبيقات مجانيًا بدون أي ترميز ولا يكلفك شيئًا لتطوير التطبيقات نظرًا لعدم وجود حاجة لكتاب الأكواد.

أدالو

Adalo هو تطبيق لا يحتوي على تعليمات برمجية يجعل إنشاء التطبيقات الموجه نحو الواجهة الأمامية أمرًا سهلاً للغاية. يعد نظام السحب والإفلات في أداة التطبيق ميزة ممتازة للشركات الناشئة لإنشاء تأثير مرئي قوي ، مما يسمح للتطبيق بتقديم فكرة واجهة المستخدم بسهولة. أيضًا ، يمكن للتطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية التي تم تطويرها باستخدام هذا المنشئ أن تنشر على العديد من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك مواقع الويب ومواقع متاجر التطبيقات والأجهزة المحمولة. يفتقر Adalo إلى توفير منطق الخلفية. كونك مطورًا متخصصًا للواجهة الأمامية بدون كود ، وربط الصفحات معًا وتقديم ميزات مثل دفع الإخطارات هي بعض الإمكانات التي تضاف إلى تطبيقك عند إنشائه باستخدام Adalo.

AppGyver

إذا كان المستخدم يبحث عن تطبيق متعدد المنصات يمكن تشغيله على أجهزة مختلفة مثل الهاتف المحمول والتلفزيون وسطح المكتب والعديد من الأجهزة الأخرى ، فإن AppGyver هو الخيار الأفضل.

فقاعة

تسمح أي منصات تطوير لا تحتوي على تعليمات برمجية مذهلة لمستخدمها بتطوير تطبيق باستخدام أي HTML أو CSS. تجعلك Bubble تستضيف وتنشر تطبيقك باستخدام مواردها وتعمل كخادم ويب لك. يأتي مع البريد الإلكتروني والتحليلات وتحسين محرك البحث (SEO). أيضًا ، يحتوي على محتوى ديناميكي مناسب للجوّال.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام أدوات عدم وجود رمز؟

كما يوحي الاسم ، يسمح برنامج التطبيق بدون رمز للمستخدم غير التقني بتطوير تطبيقات ، أصلية و PWS ، دون أي معرفة بالشفرة. إنها تساعد في تقليل وقت تطوير البرامج وتكلفة جعل التطبيقات إلى النصف تقريبًا.

ما هو أفضل تطبيق تم إنشاؤه بدون تشفير؟

على الرغم من أن العديد من منصات تطوير التطبيقات تدعم تطوير البرامج بدون كود ، فإن AppMaster و Bubble و AppGyver هم من أفضل منشئي التطبيقات في هذا المجال. يمكن أن يوفر لك موقع الويب الخاص بهم موجزًا عنها.

هل يمكنني إنشاء تطبيقات بدون رمز؟

يمكن للمرء إنشاء تطبيق بسرعة بدعم من أدوات النظام الأساسي لمنشئ التطبيقات. كل ما يحتاجه المستخدمون هو تنزيل التطبيق من موقع الويب الرسمي الخاص بهم وتثبيته. اختر قالبًا وقم بتخصيصه. يمكن للمرء إضافة عناصر مثل الصور ومقاطع الفيديو والأشكال المفضلة والوسائط المتعددة الأخرى لجعل الواجهة تفاعلية.

هل يستحق بناة التطبيق بدون كود كل هذا العناء؟

يوفر لك برنامج تطوير التطبيقات نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام يتيح لك إنشاء تطبيقات ومواقع ويب بدون أي رمز. يعد تطبيق موقع الويب هذا مفيدًا وعمليًا للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل الإيرادات الذين يريدون نمو قاعدة عملائهم من خلال إضافة الخدمات. لذلك ، فهي تستحق وقتك ومالك حقًا.

كيفية تطوير تطبيق باستخدام مطور تطبيقات بدون كود؟

الخطوة 1: اخرج مخطط

قبل البدء في عملية التطوير ، قم بتدوين كل التفاصيل التي تريدها في تطبيق عملك الضروري ، ثم اختر أداة بدون رمز مثل AppMaster أو أدوات إنشاء أخرى مناسبة لمتطلباتك. بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على اكتشاف وبناء ما تريد ، وهل من الممكن باستخدام النظام الأساسي الذي اخترته؟

الخطوة 2: حدد بين تطبيق أصلي أو تطبيق PWA

يمكن للمطور اتباع طريقتين لإنشاء التطبيق ، حتى مع منشئ التطبيق بدون رمز. الأول أصلي والآخر هو PWA. التطبيق الأصلي هو برنامج متخصص في أداء وبناء تطبيق على نظام أساسي معين ، على سبيل المثال ، Windows ، Android ، iOS ، موقع الويب ، إلخ.

PWA أو تطبيق الويب التقدمي هو تطبيق ويب يمكنه الوصول إلى أي جهاز باستخدام مستعرض ويب على موقع الويب الخاص به ويتم تخزينه على خوادم الويب. يمكنك اختيار أي شخص يتوافق مع احتياجاتك ومتطلباتك.

الخطوة 3: انتقل إلى A No-Code App Builder

بمجرد الانتهاء من جميع المعلومات الضرورية الخاصة بك ، اعلم أن الوقت قد حان للحصول على منشئ AppMaster. تحتاج إلى الاهتمام بالعديد من الأشياء أثناء إنشاء تطبيق للترويج لعملك.

الخطوة 4: الصفحة الرئيسية

على الرغم من أن جميع صفحات التطبيق مهمة ويجب أن تكون جذابة نظرًا لأن الصفحة الرئيسية هي الأكثر زيارة ، يرجى جعلها أكثر جاذبية ، كما هو الحال في معظمها ، وغنية بالمعلومات. يمكنك اختيار أفضل القوالب المناسبة التي تتوافق مع متطلباتك.

الخطوة 5: المحتوى

تأكد من أن المحتوى والمعلومات التي تعرضها على تطبيقك أصلية بنسبة 100٪ ومملوكة لشركتك أو شركتك. لا تنس إضافة إنجازاتك وخبراتك وتخصصك والبيانات الأخرى ذات الصلة أثناء إنشاء البرنامج.

الخطوة 6: API

تعمل واجهة برنامج التطبيق (API) كحلقة وصل بين التطبيقات المختلفة على نفس الأجهزة. يتم استخدامه لاسترداد البيانات التي يتعذر الوصول إليها ولإنشاء تطبيقات أخرى بشكل أكثر كفاءة.

الخطوة 7: الإضافات

شيء يجعل تطبيقك يبدو أكثر احترافًا وفعالية. على سبيل المثال ، إذا قمت بإنشاء برنامج بدون رمز للتعامل مع أعمال بيع وشراء البضائع المستعملة ، فقم بإضافة قسم دردشة ونظام تصنيف لإعلام الناس بالمنتج. إذا أنشأت هذه الميزة ، فسيكون ذلك مفيدًا للعمل.

الخطوة 8: اختبر تطبيق No-Code الخاص بك

بمجرد الانتهاء من كل التطوير والتصميم ، حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على عملك الشاق. اختبر تطبيقاتك على العديد من الأجهزة والأنظمة الأساسية المتوافقة معها وحاول اكتشاف الأخطاء أو الثغرات ، إن وجدت.

الخطوة 9: انشر تطبيقاتك

إذا كان كل شيء يبدو جيدًا أثناء الاختبار ، فقم بتشغيل تطبيقك على أي موقع ويب لمتجر التطبيقات أو اجعله متاحًا للجميع على الإنترنت إذا كان لديك PWA. تأكد من إتاحة التطبيق الخاص بك من مواقع الويب ومتاجر التطبيقات الأصلية للحفاظ على كرامة التطبيق.

الخطوة 10: قم بتحسينه باستخدام التحديثات

في كثير من الأحيان ، من المستحيل اكتشاف الأخطاء في موقع الويب الخاص بك وعمل التطبيق الذي تنشئه أو اكتشاف خلل أثناء مرحلة الاختبار والتطوير. لا يظهر إلا عندما يبلغ المستخدمون عن هذه المشكلة. لذلك ، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية لك لإصلاحها هي إرسال التحديثات وتحسين الأداء العام لبرنامج تطوير الأعمال الذي لا يحتوي على كود.

استنتاج

إذا كنت تشعر أن تطوير تطبيق ما يمثل تحديًا أو ليس لديك ميزانية كافية للإنفاق على فريق من مطوري البرامج ، فمن الأفضل استخدام منشئ تطبيقات لا يحتوي على تعليمات برمجية. يمكن لمنشئ لا يحتوي على كود أن يقلل من تكلفة تطوير التطبيق إلى حد كبير. تأكد من أن البرنامج الذي تخطط لإنشائه يجب أن يحتوي على خيار السحب والإفلات وضبطه على تغيير واجهة المستخدم للتطبيق بسهولة. يمكن أن تسهل هذه الميزات تطوير البرامج لعملك.