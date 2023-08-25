توصيل الطعام بدون رمز

يشير No-Code إلى تطوير وتشغيل تطبيقات توصيل الطعام باستخدام منصات no-code ، مثل AppMaster ، والتي تسمح لغير المبرمجين أو المطورين المواطنين بإنشاء وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية المتطورة دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. مع ظهور تقنية no-code ، وجد أصحاب المصلحة في النظام البيئي لتوصيل الأغذية طرقًا لتبسيط وتحسين عملياتهم وخدماتهم، وإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الشركات الصغيرة وتوفير حلول أكثر كفاءة في صناعة تشهد نموًا سريعًا.

في سياق no-code ، يمكن إنشاء تطبيقات توصيل الطعام من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API وWSS وواجهات المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. وقد سمح هذا التحول الديمقراطي في تطوير التطبيقات لأصحاب المطاعم، ومقدمي خدمات التوصيل، وحتى المطورين الأفراد بتسخير قوة التكنولوجيا لإنشاء منصات مخصصة سهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

تتيح تطبيقات توصيل الطعام No-code ميزات مثل تتبع الطلب، ومعالجة الدفع، وإدارة القائمة، ومصادقة المستخدم وإدارة الوصول، وتوجيه التسليم، ومراجعات العملاء وتقييماتهم. تسمح بساطة هذه التطبيقات للشركات بدخول السوق بسرعة مع توفير وظائف متقدمة للمستخدمين.

وفقًا لتقرير Technavio، من المتوقع أن ينمو سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت العالمي بمقدار 187 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 29٪ خلال هذه الفترة. زاد الطلب على خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت بشكل كبير بسبب عوامل مثل التحضر وتغيير أنماط حياة المستهلكين واعتماد المنصات الرقمية. مع دخول المزيد من الشركات إلى هذا المجال، أصبحت الحاجة إلى تطبيقات فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تعمل تطبيقات توصيل الطعام No-code على الاستفادة من إمكانات AppMaster القوية لإنشاء تطبيقات مستقلة عن النظام الأساسي تعمل بسلاسة عبر الويب والأجهزة المحمولة. يدعم AppMaster العديد من التقنيات، بما في ذلك Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS لتطبيقات الهاتف المحمول. تضمن مجموعة التكنولوجيا المتنوعة هذه أن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قابلة للتطوير بشكل كبير، وذات أداء عالي، ويمكن صيانتها بسهولة.

إحدى الفوائد الملحوظة لاستخدام الحلول no-code لتطبيقات توصيل الأغذية هي التخلص من الديون الفنية. إن أسلوب AppMaster في إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات يضمن إمكانية دمج أي تعديلات بسلاسة دون التسبب في مشكلات في بنية التطبيق الشاملة. ويساهم هذا أيضًا بشكل مباشر في دورات التطوير الأسرع وخفض تكاليف التطوير.

ميزة أخرى لتطبيقات توصيل الطعام no-code هي القدرة على التكامل مع خدمات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs). على سبيل المثال، يمكن دمج تطبيق توصيل الطعام بسلاسة مع بوابات الدفع الشائعة وخدمات تحديد الموقع الجغرافي وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتحسين الوظائف وإنشاء تجربة مستخدم سلسة.

توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster أيضًا إنشاءًا تلقائيًا للوثائق، مثل Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وهذا يعني أنه يمكن للشركات التركيز على كفاءاتها الأساسية وترك الجوانب الفنية لتطوير التطبيقات لـ AppMaster ، وبالتالي تقليل تعقيد البنية العامة وعبء الصيانة.

أخيرًا، أحد أهم جوانب تطبيقات توصيل الطعام no-code هو مرونتها وقدرتها على التكيف. من خلال توفير أدوات تصميم مرئية سهلة الاستخدام، يسمح AppMaster للمستخدمين بإجراء تغييرات على تطبيقاتهم دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة تقنية واسعة. وهذا يعني أن الشركات يمكنها أن تتكيف باستمرار وتطور تطبيقاتها استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء، مما يضمن قدرتها التنافسية في صناعة سريعة الخطى.

في الختام، يشير تسليم الأغذية No-Code إلى التحول نحو نهج أكثر سهولة وكفاءة لإنشاء وإدارة تطبيقات توصيل الأغذية. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين والشركات إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تلبي الاحتياجات المحددة لمستخدميهم مع تقليل الوقت والجهد اللازمين للتطوير. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات في سياق توصيل الطعام يَعِد بصناعة أكثر مرونة وقدرة على التكيف والاستجابة مع إمكانيات لا حصر لها للنمو والابتكار.