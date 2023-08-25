تطبيق عديم الجنسية

"التطبيق عديم الحالة" هو نوع من هندسة التطبيقات البرمجية التي لا تحتفظ بأي معلومات حالة داخلية بين طلبات العميل واستجاباته. في التطبيق عديم الحالة، يتم تنفيذ كل طلب وارد ويتم إنشاء المخرجات بشكل مستقل، دون الاعتماد على أي معلومات مخزنة مسبقًا أو سياقية من الطلبات السابقة. يوفر هذا النهج في تصميم التطبيقات فوائد متعددة، لا سيما من حيث قابلية التوسع والبساطة وسهولة الصيانة. في سياق الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، يعد فهم التطبيقات عديمة الحالة أمرًا ضروريًا لتصميم وتطوير حلول فعالة وقابلة للتطوير.

يتضمن تصميم التطبيقات عديمة الحالة تنفيذ مبدأ أساسي يُعرف على نطاق واسع باسم استراتيجية "الخادم عديم الحالة". تقوم الخوادم عديمة الحالة بمعالجة كل طلب وارد بشكل منفصل، مما يوفر استجابة تعتمد بالكامل على المدخلات المقدمة في الطلب نفسه وأي بيانات تم استردادها من قاعدة البيانات الأساسية أو مصادر خارجية أخرى. يتناقض هذا الأسلوب مع "الخوادم ذات الحالة" التي تخزن معلومات حالة التطبيق بين الطلبات وتعتمد على هذا السياق لإنشاء الاستجابات.

إحدى المزايا البارزة للتطبيقات عديمة الجنسية هي قابليتها للتوسع المتأصلة. مع زيادة عبء عمل التطبيق، يمكن نشر مثيلات إضافية للخادم عديم الحالة بسهولة للتعامل مع الطلبات الواردة الجديدة. ويمكن بعد ذلك إزالة هذه المثيلات عندما ينخفض ​​عبء العمل، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد بكفاءة. نظرًا لأن الخوادم عديمة الحالة لا تعتمد على بيانات الحالة المشتركة، فيمكن نشرها بسهولة في بيئات متوازنة التحميل ومتعددة الخوادم، مع معالجة كل مثيل للطلبات الواردة بشكل مستقل. تعتبر هذه الإمكانية ذات أهمية خاصة في سياق الحوسبة السحابية وتقنيات النقل بالحاويات مثل Docker، والتي تعتبر مناسبة تمامًا لتوسيع نطاق التطبيقات عديمة الحالة.

علاوة على ذلك، تعمل التطبيقات عديمة الجنسية على تبسيط جهود تطوير التطبيقات وصيانتها. لا تحتاج الخوادم عديمة الحالة إلى إدارة وصيانة آليات معقدة للتخزين المؤقت أو الجلسة أو الحالة، مما يقلل من تعقيد قاعدة تعليمات التطبيق. يُترجم هذا التصميم المبسط إلى احتمالية أقل لحدوث الأخطاء الناجمة عن مشكلات إدارة الحالة وغالبًا ما يؤدي إلى قاعدة تعليمات برمجية معيارية أكثر قابلية للصيانة. تتيح هذه البساطة أيضًا للأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، تصور عمليات الأعمال ومنطق التطبيق ومعالجتها بشكل فعال دون بذل جهود برمجية يدوية مكثفة.

مع الأخذ في الاعتبار الأداء، غالبًا ما تظهر التطبيقات عديمة الحالة زمن وصول أقل وأداء عام أفضل. بدون الحاجة إلى إدارة بيانات الحالة بين الطلبات، تقوم الخوادم عديمة الحالة بتنفيذ الطلبات بكفاءة وتقليل احتمالية حدوث اختناقات أو أوقات استجابة بطيئة. يعد تحسين الأداء هذا مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات عالية التحميل أو على مستوى المؤسسة، حيث تعد الاستجابة وتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية.

في سياق AppMaster ، يمكن الاستفادة بسهولة من مبادئ تصميم التطبيقات عديمة الحالة من خلال بيئة التطوير المتكاملة. يمكن للمطورين إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وتصميم واجهات المستخدم بشكل مرئي، كل ذلك مع الاستفادة من قابلية التوسع والصيانة المتأصلة التي توفرها بنية التطبيقات عديمة الحالة. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام لغة البرمجة Go (golang)، وهي خيار شائع لأدائه وبساطته، مما يضمن إمكانية توسيع نطاق التطبيقات المبنية على النظام الأساسي بسهولة.

يتناسب تصميم التطبيقات عديمة الحالة تمامًا مع REST API وWSS Endpoints، حيث يوفر AppMaster دعمًا شاملاً لإنشاء هذه الخدمات من خلال مصمم مرئي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster أطر عمل الواجهة الأمامية مثل Vue3، والتي تم تصميمها مع وضع مبادئ التطبيقات عديمة الحالة في الاعتبار. يتيح ذلك للمطورين إنشاء واجهات مستخدم فعالة وسريعة الاستجابة دون التعقيدات المعتادة المرتبطة بإدارة حالة التطبيق يدويًا.

لتلخيص ذلك، تعد التطبيقات عديمة الحالة بمثابة نهج حديث وفعال لتصميم البرامج يلغي الحاجة إلى تخزين معلومات الحالة وإدارتها بين الطلبات. توفر التطبيقات عديمة الحالة مزايا الأداء وقابلية التوسع والبساطة التي تكون ذات أهمية خاصة في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. من خلال فهم وتبني مبادئ تصميم التطبيقات عديمة الحالة، يمكن للمطورين إنشاء حلول برمجية عالية الجودة وقوية وقابلة للتطوير تلبي احتياجات المستخدمين والشركات اليوم.