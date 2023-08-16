العمارة متعددة المستأجرين </ h2>

يشير Multi-Tenant Architecture ، في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز مثل AppMaster ، إلى بنية برمجية تسمح لمثيل واحد من التطبيق بخدمة العديد من العملاء أو المؤسسات أو المستخدمين النهائيين في وقت واحد. يعتبر كل عميل أو مؤسسة "مستأجرًا" ويتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد مخصصة ومعزولة وقابلة للتخصيص داخل التطبيق. تتمثل الميزة الرئيسية لهذا النهج المعماري في القدرة على مشاركة الموارد وتكاليف البنية التحتية عبر مستأجرين متعددين ، مما يؤدي إلى تكلفة كبيرة وكفاءات تشغيلية.

في بنية متعددة المستأجرين ، يصل العديد من المستأجرين إلى طبعة تطبيق واحدة ويشاركون في نفس موارد البنية التحتية ، مثل خوادم الاستضافة وقواعد البيانات والخدمات الخلفية الأخرى. التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster متعددة المستأجرين حسب التصميم ، مما يمكّنهم من تلبية المتطلبات المتنوعة للمطورين والشركات والمؤسسات التي تستخدم النظام الأساسي لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة وخلفية مخصصة. تساعد هذه البنية الأساسية المشتركة في تقليل نفقات نشر التطبيقات وصيانتها وقابلية التوسع. كما يضمن أيضًا ترقيات وتحديثات سلسة دون تعطيل عمليات المستأجرين الفرديين ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يختارون منصة AppMaster.

يتمثل أحد الجوانب الحيوية للهندسة متعددة المستأجرين في عزل البيانات ، مما يضمن أن تظل بيانات كل مستأجر آمنة ولا يمكن الوصول إليها من قبل المستأجرين الآخرين. يستفيد AppMaster من التقنيات المتوافقة مع معايير الصناعة ، مثل تقسيم البيانات ومخططات قواعد البيانات والتشفير ، لضمان خصوصية البيانات وحمايتها لجميع المستأجرين. تعمل بنية الأمان متعددة الطبقات هذه على تقليل مخاطر انتهاكات البيانات والوصول غير المصرح به ، مما يجعلها خيارًا موثوقًا به للمؤسسات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة.

تعد قابلية التوسع ميزة مهمة أخرى للبنية متعددة المستأجرين ، حيث تتيح للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster دعم متطلبات أعباء العمل المتنوعة بكفاءة واستيعاب عدد متزايد من المستأجرين. يتيح استخدام AppMaster للتطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) قابلية تطوير رائعة لحالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسة. عند نشرها مع أنظمة قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقواعد بيانات أساسية ، يمكن لتطبيقات AppMaster التوسع بسهولة لاستيعاب المزيد من المستأجرين أو زيادة متطلبات عبء العمل دون التأثير على أداء أو استقرار التطبيقات.

بعض المزايا البارزة لدمج بنية متعددة المستأجرين في منصة AppMaster no-code هي:

الفعالية من حيث التكلفة: من خلال استخدام مكونات وموارد البنية التحتية المشتركة ، يمكن لـ AppMaster تقديم حلول ميسورة التكلفة للعملاء ، مما يجعلها خيارًا قيمًا للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.

من خلال استخدام مكونات وموارد البنية التحتية المشتركة ، يمكن لـ تقديم حلول ميسورة التكلفة للعملاء ، مما يجعلها خيارًا قيمًا للمؤسسات الصغيرة والكبيرة. تقليل وقت التطوير: تتيح البنية متعددة المستأجرين إعادة استخدام مكونات التطبيق للعديد من المستأجرين ، وبالتالي تقليل الوقت الذي يقضيه في إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير.

تتيح البنية متعددة المستأجرين إعادة استخدام مكونات التطبيق للعديد من المستأجرين ، وبالتالي تقليل الوقت الذي يقضيه في إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. إدارة فعالة: تمكّن الطبيعة المركزية للهندسة متعددة المستأجرين AppMaster من تبسيط صيانة التطبيقات وتحديثاتها ، مما يوفر تجربة محسّنة لكل من العملاء والمسؤولين المستأجرين.

تمكّن الطبيعة المركزية للهندسة متعددة المستأجرين من تبسيط صيانة التطبيقات وتحديثاتها ، مما يوفر تجربة محسّنة لكل من العملاء والمسؤولين المستأجرين. زيادة الأمن: من خلال استخدام تدابير أمنية قوية وتقنيات عزل البيانات ، يضمن AppMaster بيئة آمنة حيث يتم حماية بيانات كل مستأجر من الوصول غير المصرح به والانتهاكات.

من خلال استخدام تدابير أمنية قوية وتقنيات عزل البيانات ، يضمن بيئة آمنة حيث يتم حماية بيانات كل مستأجر من الوصول غير المصرح به والانتهاكات. قابلية التوسع السلس: تسمح البنية متعددة المستأجرين AppMaster باستيعاب عدد متزايد من المستأجرين ومتطلبات أعباء العمل بسهولة ، مما يضمن تجربة توسيع سلسة وفعالة للعملاء.

يلعب Multi-Tenant Architecture دورًا حيويًا في تطوير التطبيقات ونشرها بكفاءة باستخدام منصة AppMaster no-code. من خلال اعتماد نهج متعدد المستأجرين ، تقدم AppMaster لعملائها مزايا كبيرة من حيث التكلفة ، وأمانًا محسنًا ، وإدارة مبسطة ، مما يجعلها حلاً شاملاً وقويًا للشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة وخلفية قابلة للتطوير دون تكبد تقني كبير دَين. في حين أن الهندسة المعمارية متعددة المستأجرين لها تعقيداتها وتحدياتها ، فإن تطبيق AppMaster القوي والآمن قد نجح في تلبية احتياجات العملاء المختلفين عبر الصناعات وحالات الاستخدام المختلفة.