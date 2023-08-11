قاعدة بيانات بدون كود </ h2>

قاعدة البيانات الخالية من التعليمات البرمجية هي طريقة حديثة لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها ومعالجتها. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء قواعد بياناتهم وتخصيصها وصيانتها دون كتابة أي رمز أو امتلاك فهم تقني عميق. يمكّن هذا النهج المبتكر المستخدمين من إنشاء حلول قواعد بيانات مرنة وقابلة للتطوير بسهولة ومصممة خصيصًا لاحتياجات أعمالهم الفريدة من خلال استخدام ميزات متنوعة وأدوات مرئية ووحدات نمطية مسبقة الصنع.

يتطلب تطوير قاعدة البيانات التقليدية مهارات وخبرات برمجة كبيرة في لغات مثل SQL أو Python أو Java. قد يكون من الصعب الحصول على هذه الخبرة ، خاصة بالنسبة للشركات التي لا تمتلك أقسامًا أو موارد مخصصة لتكنولوجيا المعلومات لتوظيف مطورين مهرة. توفر قواعد البيانات No-code بديلاً يمكن الوصول إليه عن هذه التقنيات التقليدية ، مما يسمح للمستخدمين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في الترميز بإنشاء قواعد بياناتهم وصيانتها باستخدام واجهات drag-and-drop البسيطة والتصورات والقوالب.

إحدى المنصات الرائدة التي تتيح إنشاء قواعد بيانات no-code هي منصة AppMaster القوية الخالية no-code. يسمح AppMaster للعملاء ببناء التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول مع تكامل وتخصيص سلسين ، مما يلغي الحاجة إلى لغات البرمجة المعقدة ومهام ترحيل البيانات اليدوية. من خلال استخدام ميزات التصميم المرئية AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة قواعد البيانات الخاصة بهم بسهولة ، وتعزيز جمهور أوسع من المطورين المحتملين وتمكين الشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء.

شهدت قواعد البيانات No-code اعتمادًا سريعًا في السنوات الأخيرة. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيشكل تطوير التطبيقات low-code no-code المشفرة أكثر من 65٪ من جميع أنشطة تطوير التطبيقات. هذه الزيادة في الشعبية مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول البرمجيات عالية الجودة في سوق عالمي سريع التحول إلى الرقمنة والحاجة إلى عمليات تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

المزايا الرئيسية لقواعد البيانات no-code هي كما يلي:

1. التطوير السريع : تعمل قواعد البيانات No-code على تبسيط عملية التطوير ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء ونشر قواعد البيانات في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه استخدام طرق التشفير التقليدية. منصة AppMaster ، على سبيل المثال ، تمكن من تطوير التطبيقات بما يقرب من عشرة أضعاف سرعة الأساليب التقليدية ، مما يوفر الوقت والمال للشركات.

2. تخفيض الديون الفنية : بما أن قواعد البيانات no-code تلغي الحاجة إلى البرمجة المعقدة ، فإنها تقلل بطبيعتها من احتمال تراكم الديون الفنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، تضمن منصة AppMaster أن تظل التطبيقات ذكية وخالية من المشكلات القديمة ، مما يسمح بالتكيف السريع مع احتياجات العمل المتغيرة.

3. تحسين إمكانية الوصول : تتمثل إحدى أهم فوائد قواعد البيانات no-code في قدرتها على تمكين نطاق أوسع من الأفراد للمساهمة في إنشاء حلول برمجية وصيانتها. من خلال توفير واجهة وبنية سهلة الاستخدام ، يمكّن AppMaster المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات قواعد البيانات وإدارتها دون الحاجة إلى تدريب مكثف أو معرفة برمجية متخصصة.

4. قابلية التوسع المحسّنة : تم تصميم قواعد البيانات No-code والتي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster لتوسيع نطاقها دون عناء ، لتلائم المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل. يضمن استخدام التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go ، الأداء الأمثل والقدرة على التكيف مع متطلبات الأعمال المتزايدة.

5. المرونة والقابلية للتخصيص : توفر قواعد البيانات No-code خيارات تخصيص واسعة ، مما يمكّن المستخدمين من تصميم حلول قواعد البيانات الخاصة بهم وفقًا لمتطلبات أعمالهم الفريدة. يمكن لعملاء AppMaster تعديل وتحسين تطبيقاتهم بسهولة من خلال العديد من الميزات المتاحة ، بما في ذلك REST APIs endpoints WSS ومجموعة واسعة من مكونات التصميم والقوالب.

تتضمن أمثلة حالات استخدام قاعدة البيانات no-code أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ، وإدارة المخزون ، وإدارة المشاريع ، وحلول تخطيط الأحداث. توضح هذه التطبيقات المتنوعة مدى تنوع قواعد البيانات التي no-code وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات من خلال زيادة إمكانية الوصول ، والتطوير الأسرع ، والتنفيذ الفعال من حيث التكلفة.

قاعدة البيانات no-code هي نهج مبتكر وتحويلي لتطوير وإدارة قواعد البيانات التي تمكن المستخدمين من خلفيات فنية مختلفة لإنشاء وصيانة قواعد البيانات الخاصة بهم بسرعة وسهولة وفعالية من حيث التكلفة. تقدم المنصات مثل AppMaster حلولاً شاملة no-code تمكّن الشركات من الحفاظ على المرونة والفعالية والقدرة على المنافسة في مشهد رقمي سريع التطور. مع استمرار انتشار تقنية no-code ، تصبح قدرتها على إحداث ثورة في صناعة البرمجيات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى حلول قواعد البيانات القوية أكثر وضوحًا.