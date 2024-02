Um "aplicativo sem estado" é um tipo de arquitetura de aplicativo de software que não mantém nenhuma informação de estado interno entre solicitações e respostas do cliente. Em uma aplicação sem estado, cada solicitação recebida é executada e a saída é gerada de forma independente, sem depender de nenhuma informação pré-armazenada ou contextual de solicitações anteriores. Essa abordagem ao design de aplicativos oferece vários benefícios, principalmente em termos de escalabilidade, simplicidade e facilidade de manutenção. No contexto de plataformas no-code, como o AppMaster, compreender as aplicações stateless é essencial para projetar e desenvolver soluções eficientes e escaláveis.

Projetar aplicativos sem estado envolve a implementação de um princípio fundamental amplamente conhecido como estratégia de “servidor sem estado”. Os servidores sem estado processam cada solicitação recebida isoladamente, fornecendo uma resposta baseada inteiramente nas entradas fornecidas na própria solicitação e em quaisquer dados recuperados do banco de dados subjacente ou de outras fontes externas. Essa abordagem contrasta com os “servidores com estado”, que armazenam informações sobre o estado do aplicativo entre solicitações e dependem desse contexto para gerar respostas.

Uma das vantagens proeminentes dos aplicativos sem estado é sua escalabilidade inerente. À medida que a carga de trabalho de um aplicativo aumenta, instâncias adicionais do servidor sem estado podem ser prontamente implementadas para lidar com as novas solicitações recebidas. Essas instâncias podem então ser removidas quando a carga de trabalho diminuir, alocando recursos de forma eficiente. Como os servidores sem estado não dependem de dados de estado compartilhados, eles podem ser facilmente implantados em ambientes com balanceamento de carga e multiservidores, com cada instância lidando de forma independente com as solicitações recebidas. Esta capacidade é particularmente relevante no contexto da computação em nuvem e tecnologias de conteinerização como o Docker, que são adequadas para escalar aplicações sem estado.

Além disso, os aplicativos sem estado simplificam os esforços de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Os servidores sem estado não precisam gerenciar e manter mecanismos complexos de cache, sessão ou gerenciamento de estado, reduzindo a complexidade da base de código do aplicativo. Esse design simplificado se traduz em uma menor probabilidade de bugs decorrentes de problemas de gerenciamento de estado e geralmente resulta em uma base de código mais modular e de fácil manutenção. Essa simplicidade também permite que plataformas no-code, como AppMaster, visualizem e manipulem com eficiência os processos de negócios e a lógica do aplicativo sem grandes esforços de codificação manual.

Considerando o desempenho, os aplicativos sem estado geralmente apresentam latência reduzida e melhor desempenho geral. Sem a necessidade de gerenciar dados de estado entre solicitações, os servidores sem estado executam solicitações com eficiência e reduzem o potencial de gargalos ou tempos de resposta lentos. Essa otimização de desempenho é especialmente benéfica para aplicativos de alta carga ou de nível empresarial, onde a capacidade de resposta e a experiência do usuário são essenciais.

No contexto do AppMaster, os princípios de design de aplicativos sem estado podem ser facilmente aproveitados por meio do ambiente de desenvolvimento integrado. Os desenvolvedores podem criar visualmente modelos de dados, processos de negócios e projetar interfaces de usuário, ao mesmo tempo em que se beneficiam da escalabilidade e capacidade de manutenção inerentes proporcionadas pela arquitetura de aplicativos sem estado. AppMaster gera aplicativos de back-end sem estado usando a linguagem de programação Go (golang), uma escolha popular por seu desempenho e simplicidade, garantindo que os aplicativos criados na plataforma possam ser escalonados sem esforço.

O design de aplicativos sem estado é adequado para REST API e WSS Endpoints, com AppMaster fornecendo suporte abrangente para a criação desses serviços por meio de um designer visual. Além disso, AppMaster oferece suporte a estruturas de front-end como Vue3, que foi projetado com princípios de aplicativos sem estado em mente. Isso permite que os desenvolvedores criem interfaces de usuário eficientes e responsivas, sem as complexidades usuais associadas ao gerenciamento manual do estado do aplicativo.

Resumindo, os aplicativos sem estado são uma abordagem moderna e eficiente para o design de software que elimina a necessidade de armazenar e gerenciar informações de estado entre solicitações. Aplicativos sem estado oferecem benefícios de desempenho, escalabilidade e simplicidade que são particularmente relevantes no contexto de plataformas no-code como AppMaster. Ao compreender e adotar os princípios de design de aplicativos sem estado, os desenvolvedores podem criar soluções de software robustas, escaláveis ​​e de alta qualidade que atendam às necessidades dos usuários e das empresas atuais.