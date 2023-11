CloudFormation hay AWS CloudFormation là dịch vụ Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) do Amazon Web Services (AWS) cung cấp, cho phép các nhà phát triển tạo và quản lý tài nguyên AWS theo cách có thể lập trình và khai báo, giúp đơn giản hóa quá trình cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh Máy tính không có máy chủ, do nhu cầu thiết kế, triển khai và quản lý ứng dụng ngày càng tăng mà không có sự can thiệp của máy chủ hoặc quản trị thủ công.

AppMaster, một nền tảng no-code tạo điều kiện phát triển nhanh chóng và hiệu quả các ứng dụng phụ trợ, web và di động, hỗ trợ mạnh mẽ việc tích hợp CloudFormation vào các dịch vụ của mình. Vì AppMaster tạo ra các ứng dụng thực nên khách hàng có thể truy cập các tệp nhị phân thực thi hoặc thậm chí cả mã nguồn và triển khai chúng lên đám mây bằng các mẫu CloudFormation. Điều này cho phép lưu trữ tại chỗ liền mạch và tích hợp hợp lý với các dịch vụ AWS khác.

AWS CloudFormation đẩy nhanh việc tạo và triển khai các ứng dụng serverless bằng cách cho phép các nhà phát triển mô tả cơ sở hạ tầng và tài nguyên của họ trong tệp mẫu có định dạng JSON hoặc YAML. Tệp văn bản này, còn gọi là mẫu CloudFormation, đóng vai trò như một bản thiết kế được sử dụng để tạo ngăn xếp CloudFormation, là một nhóm các tài nguyên liên quan có thể được cung cấp cùng nhau hoặc được cập nhật đồng loạt.

Bằng cách tận dụng AWS CloudFormation trong bối cảnh Điện toán phi máy chủ, các nhà phát triển có thể tập trung hoàn toàn vào việc viết và tối ưu hóa mã ứng dụng, trong khi CloudFormation xử lý cơ sở hạ tầng cơ bản và các tài nguyên liên quan, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, bộ lưu trữ, chức năng và mạng. Các chuyên gia và nhà phát triển CNTT không còn cần phải tạo và quản lý tài nguyên theo cách thủ công vì CloudFormation đơn giản hóa toàn bộ quy trình bằng mã có thể lập trình.

Một cải tiến đáng chú ý trong chức năng của CloudFormation là sự tích hợp của AWS Serverless Application Model (SAM), một khung nguồn mở để triển khai các ứng dụng serverless trên AWS. AWS SAM không chỉ hỗ trợ định nghĩa và triển khai các ứng dụng serverless trong các mẫu CloudFormation mà còn cho phép thử nghiệm cục bộ các hàm Lambda, cung cấp trải nghiệm phát triển serverless toàn diện.

Các ứng dụng AppMaster, được thiết kế để hoạt động với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thích với Postgresql làm cơ sở dữ liệu chính và cung cấp khả năng mở rộng tối ưu nhờ các chương trình phụ trợ không trạng thái, được hưởng lợi đáng kể từ việc tích hợp CloudFormation. Với khả năng tạo mã của AppMaster và tính linh hoạt trong việc quản lý tài nguyên của CloudFormation, doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng, hiệu quả và có tính khả dụng cao đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành và phát triển.

Người dùng và doanh nghiệp khám phá cách tiếp cận dựa trên đám mây có thể dựa vào AWS CloudFormation để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng và tài nguyên ứng dụng nhất quán, có thể mở rộng và được xác định rõ ràng. Khả năng cung cấp và quản lý tự động, hợp lý do CloudFormation cung cấp giúp loại bỏ nguy cơ mâu thuẫn có thể phát sinh do cài đặt thủ công, khiến nó trở thành giải pháp đáng tin cậy để di chuyển từ môi trường truyền thống sang đám mây.

Một tính năng quan trọng khác của AWS CloudFormation là nó cung cấp mức độ tự động hóa cao trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát chặt chẽ và khả năng hiển thị đối với các tài nguyên. CloudFormation cho phép lập phiên bản các mẫu, cho phép nhà phát triển khôi phục các thay đổi nếu cần và duy trì hoạt động triển khai đáng tin cậy, có thể dự đoán được với thời gian ngừng hoạt động ở mức tối thiểu. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tạo ngăn xếp song song và cung cấp tài nguyên, giúp triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Khả năng tích hợp gốc với các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon S3 và Amazon RDS, đảm bảo rằng CloudFormation phù hợp liền mạch với kiến ​​trúc điện toán serverless. Do đó, các nhà phát triển có thể quản lý cơ sở hạ tầng của mình một cách hiệu quả mà không phải lo lắng về sự phụ thuộc hoặc không tương thích của dịch vụ, được hưởng lợi từ hệ sinh thái rộng lớn gồm các dịch vụ và công cụ AWS.

Tóm lại, AWS CloudFormation là một thành phần quan trọng của Serverless Computing, hợp lý hóa quy trình quản lý tài nguyên và cơ sở hạ tầng bằng cách cung cấp phương pháp khai báo, có thể lập trình. Việc kết hợp nó trong nền tảng của AppMaster cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng lấy người dùng làm trung tâm một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, loại bỏ nợ kỹ thuật, can thiệp thủ công và sự không nhất quán về tài nguyên. Với sự hỗ trợ của các khả năng mạnh mẽ của AWS CloudFormation và AppMaster, các doanh nghiệp có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của điện toán phi máy chủ và cải thiện đáng kể quy trình phát triển ứng dụng của mình.