تردد النشر

في سياق نشر البرامج، يشير "تكرار النشر" إلى المعدل الذي يتم به إطلاق الإصدارات الجديدة من تطبيقات البرامج في الإنتاج، ويتم قياسه عادةً بعمليات النشر لكل يوم أو أسبوع أو شهر. مؤشر أداء أساسي (KPI) في ممارسات تطوير البرامج وتسليمها الحديثة، يشير نشر التعليمات البرمجية بتردد أعلى إلى كفاءة أكبر في عمليات التطوير والنشر. يوضح تكرار النشر سرعة وخفة حركة المؤسسة في التكيف مع متطلبات السوق، وتنفيذ تحسينات الميزات، وحل العيوب ونقاط الضعف في تطبيقاتها البرمجية.

وقد أكدت الدراسات الحديثة، مثل تقرير حالة DevOps الصادر عن DORA (أبحاث وتقييم DevOps)، على العلاقة بين تكرار النشر والأداء العام لمنظمة التطوير. تُظهر الفرق عالية الأداء، المعروفة بقدرتها على تقديم البرامج بسرعة وبشكل موثوق وآمن، ترددات نشر أعلى باستمرار. تتيح هذه القدرة على إصدار البرامج بشكل متكرر للمؤسسات الحفاظ على ميزة تنافسية، والاستجابة بسرعة لتعليقات العملاء، وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بالبرامج غير الآمنة أو نقاط الضعف.

أحد العناصر الحاسمة التي تساهم في زيادة وتيرة النشر هو اعتماد ممارسات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) التي تعمل على أتمتة الجوانب الحاسمة لخط أنابيب تسليم البرامج. يقلل CI/CD من الاختناقات ويزيل الخطوات اليدوية في إنشاء البرامج واختبارها ونشرها، مما يؤدي إلى عملية أكثر بساطة وكفاءة. تتضمن AppMaster ، المنصة القوية no-code ، أفضل الممارسات هذه، مما يمكّن العملاء من إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة وبثقة.

يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة متطورة (IDE) تتميز بمجموعة شاملة من الأدوات والميزات لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. تعمل المنصة على تسريع عملية التطوير بما يصل إلى عشر مرات وتوفر فعالية من حيث التكلفة ثلاث مرات مقارنة بالطرق التقليدية. يمكّن AppMaster العملاء من التصميم المرئي لمخطط قاعدة البيانات (نماذج البيانات)، ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال)، وREST API، ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإنشاء واجهة مستخدم باستخدام drag-and-drop ، وتطوير منطق الأعمال للمكونات في Web BP ومصممي Mobile BP. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء تكرار المراجعات بسرعة ونشرها بوتيرة عالية.

عند الضغط على زر "نشر" في AppMaster ، تقوم المنصة بإنشاء الكود المصدري، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker، متبوعة بالنشر إلى السحابة. يضمن AppMaster الحد الأدنى من الديون الفنية بسبب تجديد التطبيقات من الصفر مع كل تعديل على المتطلبات. يعزز هذا النهج القدرة على الحفاظ على تردد نشر مرتفع مع ضمان جودة وموثوقية التطبيقات التي تم إنشاؤها.

جانب آخر مهم لإدارة تكرار النشر هو مراقبة وقياس المقاييس المرتبطة التي تعكس أداء وكفاءة العمليات. توفر المقاييس مثل المهلة الزمنية للتغييرات، ومتوسط ​​الوقت اللازم للاسترداد (MTTR)، ومعدل فشل التغيير، رؤى قيمة حول التأثير الإجمالي لتكرار النشر على دورة حياة تسليم البرنامج. يضمن AppMaster إنشاء وثائق مهمة مثل endpoints الخادم والبرامج النصية للترحيل مع كل عملية نشر، وبالتالي مساعدة العملاء على تفسير وتحليل تأثير تكرار النشر بشكل فعال.

باختصار، يعد تكرار النشر أحد مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة في صناعة البرمجيات، حيث تؤكد ممارسات التطوير الحديثة على السرعة والاستجابة في تقديم الحلول. يؤدي تكرار النشر العالي إلى تعزيز الابتكار المستمر ويسمح للمؤسسات بالاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق المتغيرة باستمرار. تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين المستخدمين من تحقيق ترددات نشر أعلى من خلال أتمتة المراحل المختلفة لعمليات التطوير والتكامل والنشر. تسهل هذه المنصة الشاملة إنشاء التطبيقات بسرعة وفعالية وتضمن تقديم حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير للعملاء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.