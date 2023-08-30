يشير أداء النشر، في سياق تطوير البرمجيات، إلى مجموعة شاملة من المقاييس والعمليات التي يتم استخدامها لإدارة وتحسين توزيع مكونات البرامج وتكاملها وتشغيلها بكفاءة عبر مختلف الأنظمة الأساسية والبيئات المستهدفة. وهو يشمل فعالية عمليات النشر وسرعتها ودقتها واتساقها، مما يوفر في نهاية المطاف للمؤسسات مقياسًا كميًا لمدى نجاح نشر حلولها البرمجية ودمجها في أنظمة الإنتاج.

تحتاج المؤسسات إلى تتبع وتقييم أداء النشر لضمان التنفيذ الناجح لحلول البرامج الخاصة بها. من الضروري تحديد الاختناقات المحتملة، ومعالجة المشكلات مبكرًا، والتخفيف الفوري من المخاطر المرتبطة بنشر مكونات البرامج الجديدة أو المحدثة، والتي يمكن أن تؤدي إلى فترات توقف مكلفة، وفقدان الإنتاجية، وتجارب سلبية للمستخدم النهائي. لا يؤدي تتبع أداء النشر إلى تسهيل تقييم استراتيجيات النشر الحالية فحسب، بل يساعد أيضًا في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لإجراء التحسينات المستقبلية.

تساهم عدة عوامل في أداء النشر، بما في ذلك:

سرعة النشر : يشير هذا إلى الوقت المستغرق لتوزيع وإطلاق حل برمجي عبر البيئة المستهدفة، من التهيئة إلى الاكتمال. تعد عمليات النشر السريعة والفعالة ضرورية لتقليل انقطاع الخدمة وزيادة عائد الاستثمار على استثمارات البرامج.

: يشير هذا إلى الوقت المستغرق لتوزيع وإطلاق حل برمجي عبر البيئة المستهدفة، من التهيئة إلى الاكتمال. تعد عمليات النشر السريعة والفعالة ضرورية لتقليل انقطاع الخدمة وزيادة عائد الاستثمار على استثمارات البرامج. دقة النشر : يعد ضمان نشر الإصدار الصحيح من كل مكون برمجي بالترتيب والتكوين المناسبين أمرًا حيويًا، حيث أن عدم الدقة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء وعدم كفاءة وثغرات أمنية.

: يعد ضمان نشر الإصدار الصحيح من كل مكون برمجي بالترتيب والتكوين المناسبين أمرًا حيويًا، حيث أن عدم الدقة يمكن أن يؤدي إلى أخطاء وعدم كفاءة وثغرات أمنية. الاتساق : يساعد الحفاظ على عمليات النشر والتكوينات المتسقة عبر بيئات متعددة على إزالة التناقضات وتقليل أوقات التطوير والاختبار وتحسين استقرار النظام بشكل عام.

: يساعد الحفاظ على عمليات النشر والتكوينات المتسقة عبر بيئات متعددة على إزالة التناقضات وتقليل أوقات التطوير والاختبار وتحسين استقرار النظام بشكل عام. قابلية التوسع : يجب أن تكون بنيات التطبيقات الحديثة قادرة على التوسع للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدمين والاحتياجات التشغيلية الأخرى. يشمل أداء النشر الفعال القدرة على توسيع نطاق مكونات البرامج بسرعة وكفاءة استجابة للمتطلبات المتغيرة.

: يجب أن تكون بنيات التطبيقات الحديثة قادرة على التوسع للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدمين والاحتياجات التشغيلية الأخرى. يشمل أداء النشر الفعال القدرة على توسيع نطاق مكونات البرامج بسرعة وكفاءة استجابة للمتطلبات المتغيرة. ضمان الجودة : يمكن تحسين أداء النشر بشكل كبير من خلال اختبار شامل قبل النشر، وأتمتة النشر، واستخدام أدوات مراقبة النشر والتحليلات. ويضمن ذلك تحديد المشكلات ومعالجتها قبل أن تؤثر على المستخدمين أو أنظمة الإنتاج.

في سياق AppMaster ، وهو نظام no-code يتيح التطوير السريع والفعال لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، فإن أداء النشر له أهمية قصوى. يوفر AppMaster مجموعة شاملة من الميزات والإمكانيات التي تدعم التطوير المتسارع وإنشاء التطبيقات وتجميعها واختبارها ووضعها في حاويات ونشرها على السحابة. تضمن هذه الميزات التكامل المستمر وجودة التعليمات البرمجية وتخفيف المخاطر، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على أداء النشر.

تتضمن إمكانات أداء نشر AppMaster ما يلي:

المخططات المرئية وتصميم واجهة المستخدم drag-and-drop : يمكّن المصممون المرئيون في AppMaster المستخدمين من إنشاء مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم بسهولة، وبالتالي تسريع عملية التطوير وتقليل فرصة الأخطاء.

: يمكّن المصممون المرئيون في المستخدمين من إنشاء مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وواجهة المستخدم بسهولة، وبالتالي تسريع عملية التطوير وتقليل فرصة الأخطاء. إنشاء التعليمات البرمجية : يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS. وهذا يضمن الالتزام بأفضل الممارسات ويزيل التناقضات المحتملة الناجمة عن الترميز اليدوي.

: يقوم بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و لنظام Android، بالإضافة إلى لنظام التشغيل iOS. وهذا يضمن الالتزام بأفضل الممارسات ويزيل التناقضات المحتملة الناجمة عن الترميز اليدوي. الاختبار الآلي والحاويات : عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بتجميع واختبار وحزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker لضمان النشر المتسق والقابل للتطوير.

: عند الضغط على زر "نشر"، يقوم تلقائيًا بتجميع واختبار وحزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker لضمان النشر المتسق والقابل للتطوير. نهج يعتمد على No-code تعليمات برمجية : يسمح AppMaster للمستخدمين بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى متاجر التطبيقات. تؤدي هذه المرونة إلى عمليات نشر أكثر سرعة وسلاسة.

توفر منصة AppMaster أداء نشر استثنائي، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج في أقل من 30 ثانية ويضمن قابلية التوسع السريع لسيناريوهات المؤسسات والتحميل العالي. يمكن للنظام العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية وإنشاء وثائق شاملة (بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات/واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات) لزيادة تبسيط وتحسين أداء النشر.

في الختام، يعد أداء النشر جانبًا حاسمًا في تطوير البرمجيات الناجحة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على توزيع مكونات البرامج وتكاملها عبر البيئات المستهدفة. من خلال الاستفادة من النظام الأساسي no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين تحسين عمليات النشر وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة. يساهم أداء النشر في النهاية في تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم حلول برمجية مبتكرة وعالية الجودة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء.