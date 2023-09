Dans le contexte du déploiement de logiciels, la « fréquence de déploiement » fait référence à la fréquence à laquelle les nouvelles versions d'applications logicielles sont mises en production, généralement mesurée en déploiements par jour, semaine ou mois. Indicateur de performance essentiel (KPI) dans les pratiques modernes de développement et de livraison de logiciels, le déploiement de code à une fréquence plus élevée signifie une plus grande efficacité des processus de développement et de déploiement. La fréquence de déploiement illustre la rapidité et l'agilité d'une organisation pour s'adapter aux demandes du marché, mettre en œuvre des améliorations de fonctionnalités et résoudre les défauts et les vulnérabilités de ses applications logicielles.

Des études récentes, telles que le rapport State of DevOps de DORA (DevOps Research and Assessment), ont souligné la corrélation entre la fréquence de déploiement et la performance globale de l'organisation de développement. Les équipes performantes, reconnues pour leur capacité à fournir des logiciels rapidement, de manière fiable et sécurisée, démontrent systématiquement des fréquences de déploiement plus élevées. Cette capacité à publier des logiciels plus fréquemment permet aux organisations de conserver un avantage concurrentiel, de répondre rapidement aux commentaires des clients et d'atténuer les risques potentiels associés aux logiciels non sécurisés ou aux vulnérabilités.

Un élément crucial contribuant à une fréquence de déploiement plus élevée est l’adoption de pratiques d’intégration et de livraison continues (CI/CD) qui automatisent des aspects cruciaux du pipeline de livraison de logiciels. CI/CD réduit les goulots d'étranglement et élimine les étapes manuelles de création, de test et de déploiement de logiciels, ce qui se traduit par un processus plus rationalisé et plus efficace. AppMaster, la puissante plateforme no-code, intègre ces meilleures pratiques, permettant aux clients de générer et de déployer des applications rapidement et en toute confiance.

AppMaster fournit un environnement de développement intégré (IDE) sophistiqué comprenant un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités pour développer des applications Web, mobiles et backend. La plateforme accélère le processus de développement jusqu'à dix fois et offre une rentabilité trois fois supérieure à celle des approches traditionnelles. AppMaster permet aux clients de concevoir visuellement un schéma de base de données (modèles de données), une logique métier (processus métier), une API REST et des points de terminaison WSS pour les applications backend, de créer une interface utilisateur par drag-and-drop et de développer une logique métier pour les composants du Web BP. et les concepteurs de BP mobiles. En conséquence, les clients peuvent rapidement parcourir les révisions et déployer à haute fréquence.

En appuyant sur le bouton « Publier » dans AppMaster, la plate-forme génère le code source, compile les applications, exécute des tests et les regroupe dans des conteneurs Docker, suivi d'un déploiement sur le cloud. AppMaster garantit une dette technique minimale grâce à la régénération des applications à partir de zéro à chaque modification des exigences. Cette approche renforce la capacité à maintenir une fréquence de déploiement élevée tout en garantissant la qualité et la fiabilité des applications générées.

Un autre aspect important de la gestion de la fréquence de déploiement est la surveillance et la mesure des métriques associées qui reflètent les performances et l'efficacité des processus. Des mesures telles que le délai d'exécution des modifications, le temps moyen de récupération (MTTR) et le taux d'échec des modifications fournissent des informations précieuses sur l'impact global de la fréquence de déploiement sur le cycle de vie de livraison des logiciels. AppMaster garantit la génération de documentation cruciale telle que endpoints du serveur et les scripts de migration avec chaque déploiement, aidant ainsi les clients à interpréter et analyser efficacement l'impact de leur fréquence de déploiement.

En résumé, la fréquence de déploiement est un KPI essentiel dans l'industrie du logiciel, car les pratiques de développement modernes mettent l'accent sur l'agilité et la réactivité dans la fourniture de solutions. Une fréquence de déploiement plus élevée alimente l’innovation continue et permet aux organisations de répondre efficacement aux demandes en constante évolution du marché. La plate no-code AppMaster permet aux utilisateurs d'atteindre des fréquences de déploiement plus élevées en automatisant différentes étapes des processus de développement, d'intégration et de déploiement. Cette plate-forme complète facilite la génération rapide et efficace d'applications et garantit la fourniture de solutions logicielles évolutives de haute qualité pour les clients allant des petites entreprises aux grandes entreprises.