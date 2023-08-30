يشير وقت توقف النشر إلى الفترة التي تكون فيها خدمات التطبيقات أو الأنظمة أو البنية التحتية غير متاحة أو معطلة أو تعمل بمستويات دون المستوى الأمثل بسبب نشر التحديثات أو الميزات الجديدة أو التغييرات الأخرى في بيئة برامج التطبيق. خلال هذا الوقت، قد يواجه المستخدمون صعوبات في الوصول إلى التطبيقات المتأثرة والتفاعل معها، مما قد يتسبب في تأثيرات سلبية على تجربة المستخدم والإنتاجية والعمليات التجارية بشكل عام.

في سياق نشر التطبيقات، يعد تقليل وقت التوقف عن العمل أحد الاعتبارات الحاسمة للمطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة على حد سواء، حيث يمكن أن تؤدي فترات التوقف المفرطة أو المتكررة إلى عدم رضا المستخدم، وفقدان الإنتاجية، وزيادة تكاليف الدعم، وفي النهاية، خسارة الإيرادات. ونتيجة لذلك، تسعى المؤسسات غالبًا إلى تنفيذ أفضل الممارسات والمنهجيات والأدوات للنشر المستمر والتكامل والتسليم لتقليل وقت التوقف عن العمل وتبسيط عملية النشر والحفاظ على الخدمة دون انقطاع للمستخدمين.

أفادت دراسة أجراها معهد بونيمون أن متوسط ​​تكلفة التوقف غير المخطط له للشركات يصل إلى ما يقرب من 9000 دولار للدقيقة، مما يسلط الضوء على الآثار المالية الكبيرة التي يمكن أن تترتب على توقف النشر على المؤسسات. ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أن تكاليف وعواقب توقف النشر قد تختلف اعتمادًا على الطبيعة والحجم والصناعات التي تعمل فيها المؤسسة.

قد يتضمن أحد الأمثلة على توقف النشر في الممارسة العملية طرح التحديثات الأمنية الهامة أو التصحيحات على البنية التحتية لخادم تطبيق الويب. أثناء هذه العملية، قد يكون الوصول إلى التطبيق محدودًا أو غير متاح حيث يتم تحديث الخوادم واختبارها وإعادة تشغيلها، مما يؤدي إلى انقطاع مؤقت في الخدمة للمستخدمين النهائيين.

في محاولة لتقليل أو تخفيف تأثير وقت توقف النشر، توفر منصة AppMaster no-code حلاً شاملاً وسريعًا لإنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات من الصفر استنادًا إلى مخططات التصميم المرئي، جنبًا إلى جنب مع الإنشاء التلقائي لوثائق واجهة برمجة التطبيقات (API)، والبرامج النصية للترحيل، وعمليات الاختبار، تتيح النشر السريع للتحديثات والتغييرات، مما يقلل بشكل كبير من وقت التوقف عن العمل المرتبط بمنهجيات التطوير والنشر التقليدية.

يعمل نهج AppMaster المبتكر القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول على تقليل الحاجة إلى عمليات التقديم والموافقة المطولة من خلال متاجر التطبيقات، مما يسمح بإجراء تحديثات سلسة لواجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إعادة نشر تطبيق الهاتف المحمول بالكامل. ويضمن ذلك إمكانية إجراء صيانة التطبيق وترقيته بأقل قدر من التأثير على المستخدمين وتوافر الخدمة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بتوقف النشر.

كما أن استخدام منصة AppMaster no-code يمكّن المطورين من التركيز على منطق الأعمال الأساسي، وذلك باستخدام واجهة drag-and-drop المرئية لإنشاء تطبيقات عالية الأداء مع الحفاظ على التحكم الكامل في قواعد البيانات الخلفية والعمليات endpoints برمجة التطبيقات (API). علاوة على ذلك، تضمن البنية عديمة الحالة لتطبيقات Go الخلفية التي تم إنشاؤها أن تطبيقات AppMaster تدعم بطبيعتها قابلية التوسع العالية، مما يجعلها مناسبة تمامًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. تساهم جميع هذه العوامل في تقليل احتمالية التوقف عن العمل المكلف والمزعج أثناء أنشطة النشر.

في الختام، يمثل توقف النشر تحديًا كبيرًا في مشهد تطوير البرمجيات الحديث، مع عواقب مالية وتشغيلية محتملة وعواقب تتعلق بالسمعة للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات. من خلال الاستفادة من الميزات والإمكانيات المتطورة لمنصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بوقت توقف النشر بشكل كبير، والحفاظ على تقديم خدمة سلسة ومتسقة لمستخدميها طوال عمر التطبيق.