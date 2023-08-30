تشمل عمليات النشر، في سياق تطوير البرمجيات، نطاقًا واسعًا من الأنشطة والعمليات التي تهدف إلى ضمان تسليم وتثبيت وتنفيذ تطبيقات البرامج، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وتثبيتها وتنفيذها بكفاءة وأمان في البيئات المستهدفة المقصودة. تعد هذه العمليات عنصرًا حاسمًا في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وعادةً ما تتم إدارتها بواسطة فرق مخصصة أو محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة إصدار البرامج وتكوين البنية التحتية وتحسين أداء التطبيقات.

يتضمن أحد الجوانب الأساسية لعمليات النشر اختيار استراتيجيات النشر والتقنيات والمنصات المصممة خصيصًا لتناسب المتطلبات والقيود والقيود المحددة لتطبيقات البرامج والبيئات المستهدفة. في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتماد متزايد للحلول المستندة إلى السحابة، وتقنيات النقل بالحاويات، وممارسات البنية التحتية كرمز (IaC) التي تهدف إلى تبسيط وأتمتة عمليات النشر، وبالتالي تسهيل التسليم السريع والمستمر لتحديثات وتحسينات التطبيقات للمستخدمين النهائيين. .

أحد الأمثلة البارزة على النظام الأساسي الذي يتضمن منهجيات عمليات النشر المتطورة هو النظام الأساسي AppMaster no-code. بفضل بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE)، يتيح AppMaster للعملاء تحديد وتكوين المكونات والوحدات المختلفة لتطبيقات البرامج الخاصة بهم، بما في ذلك نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات المستخدم، باستخدام واجهة تصميم مرئية بديهية. يتم بعد ذلك تحويل هذه المخططات عالية المستوى تلقائيًا بواسطة النظام الأساسي إلى كود المصدر، ويتم إنشاؤها وتجميعها للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول المقابلة باستخدام مجموعات التكنولوجيا المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Go (golang) وVue3 وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI.

عند الانتهاء من مراحل إنشاء التعليمات البرمجية وإنشائها وتجميعها، يسهل AppMaster النشر السلس لعناصر البرامج الناتجة إلى البيئات المستهدفة المرغوبة، إما محليًا أو في السحابة. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام تقنيات النشر المتقدمة، مثل حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية، والأطر المستندة إلى الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، والتي توفر درجة عالية من المرونة وقابلية التوسع وسهولة التحديث. ومن خلال النهج المعتمد على الخادم، يمكن للعملاء تعديل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم وتحسينها دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، وبالتالي تقليل النفقات العامة وزمن الوصول المرتبط بمنهجيات النشر التقليدية.

جانب آخر مهم لعمليات النشر في AppMaster هو الإنشاء التلقائي للوثائق الشاملة، مثل مواصفات Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية للترحيل لتحديثات مخطط قاعدة البيانات. وهذا يسهل التكامل السلس وقابلية التشغيل البيني مع الأنظمة والأدوات الخارجية، بالإضافة إلى إدارة التغيير الفعالة والتحكم في الإصدار ضمن عملية تطوير التطبيق.

لضمان الأداء الأمثل وقابلية التوسع والموثوقية للتطبيقات المنشورة، يدمج AppMaster العديد من تقنيات تحسين الأداء وأفضل الممارسات، مثل الاستفادة من التطبيقات الخلفية المجمعة وعديمة الحالة والمبنية باستخدام Go لتمكين قابلية التوسع الاستثنائية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. علاوة على ذلك، يدعم AppMaster التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها مخزن البيانات الأساسي، مما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها لمتطلبات وتفضيلات التطبيق المحددة الخاصة بهم.

باختصار، تشتمل عمليات النشر في سياق تطوير البرمجيات على نطاق واسع من الأنشطة والمنهجيات والتقنيات التي تهدف إلى ضمان تسليم التطبيقات البرمجية وتثبيتها وتنفيذها بكفاءة وأمان في البيئات المستهدفة. تعد هذه العمليات مكونات مهمة في SDLC وتتطلب الخبرة في إدارة الإصدارات وتكوين البنية التحتية وتحسين الأداء. يعمل AppMaster ، باعتباره نظامًا no-code ، على تبسيط عمليات النشر وأتمتتها باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات، مثل الحلول السحابية الأصلية، والحاويات، وتحديثات تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخادم، وإنشاء الوثائق تلقائيًا. وهذا يسهل التسليم السريع والمستمر لتحديثات وتحسينات التطبيقات، مما يمكّن العملاء من إنشاء وصيانة حلول برمجية عالية الأداء وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الديون الفنية والنفقات العامة.