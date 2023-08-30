В контексте развертывания программного обеспечения «частота развертывания» означает скорость выпуска новых версий программных приложений в производство, обычно измеряемую развертываниями в день, неделю или месяц. Важным показателем производительности (KPI) в современной практике разработки и доставки программного обеспечения является более частое развертывание кода, что означает более высокую эффективность процессов разработки и развертывания. Частота развертывания показывает скорость и гибкость организации в адаптации к требованиям рынка, внедрении улучшений функций и устранении дефектов и уязвимостей в своих программных приложениях.

Недавние исследования, такие как отчет DORA о состоянии DevOps (DevOps Research and Assessment), подчеркнули корреляцию между частотой развертывания и общей производительностью организации-разработчика. Высокопроизводительные команды, известные своей способностью быстро, надежно и безопасно доставлять программное обеспечение, постоянно демонстрируют более высокую частоту развертывания. Эта возможность чаще выпускать программное обеспечение позволяет организациям сохранять конкурентное преимущество, быстро реагировать на отзывы клиентов и снижать потенциальные риски, связанные с небезопасным программным обеспечением или уязвимостями.

Важнейшим компонентом, способствующим более частому развертыванию, является внедрение практик непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD), которые автоматизируют важные аспекты конвейера доставки программного обеспечения. CI/CD уменьшает узкие места и исключает ручные действия при создании, тестировании и развертывании программного обеспечения, что делает процесс более рациональным и эффективным. AppMaster, мощная платформа no-code, включает в себя эти лучшие практики, позволяя клиентам быстро и уверенно создавать и развертывать приложения.

AppMaster предоставляет сложную интегрированную среду разработки (IDE), включающую полный набор инструментов и функций для разработки веб-приложений, мобильных и серверных приложений. Платформа ускоряет процесс разработки до десяти раз и обеспечивает в три раза экономическую эффективность по сравнению с традиционными подходами. AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать схему базы данных (модели данных), бизнес-логику (бизнес-процессы), REST API и конечные точки WSS для серверных приложений, создавать пользовательский интерфейс с помощью drag-and-drop и разрабатывать бизнес-логику для компонентов в Web BP. и дизайнеры мобильных BP. В результате клиенты могут быстро перебирать версии и выполнять развертывание с высокой частотой.

При нажатии кнопки «Опубликовать» в AppMaster платформа генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и упаковывает их в контейнеры Docker с последующим развертыванием в облаке. AppMaster обеспечивает минимальный технический долг за счет регенерации приложений с нуля при каждом изменении требований. Такой подход усиливает способность поддерживать высокую частоту развертывания, обеспечивая при этом качество и надежность создаваемых приложений.

Еще одним важным аспектом управления частотой развертывания является мониторинг и измерение связанных показателей, отражающих производительность и эффективность процессов. Такие показатели, как время выполнения изменений, среднее время восстановления (MTTR) и частота неудачных изменений, дают ценную информацию об общем влиянии частоты развертывания на жизненный цикл поставки программного обеспечения. AppMaster обеспечивает создание важной документации, такой как endpoints сервера и сценарии миграции, при каждом развертывании, тем самым помогая клиентам эффективно интерпретировать и анализировать влияние частоты развертывания.

Подводя итог, частота развертывания является важнейшим ключевым показателем эффективности в индустрии программного обеспечения, поскольку современные методы разработки подчеркивают гибкость и оперативность при предоставлении решений. Более высокая частота развертывания способствует постоянным инновациям и позволяет организациям эффективно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка. Платформа AppMaster no-code позволяет пользователям достигать более высокой частоты развертывания за счет автоматизации различных этапов процессов разработки, интеграции и развертывания. Эта комплексная платформа способствует быстрому и эффективному созданию приложений и обеспечивает предоставление высококачественных масштабируемых программных решений для клиентов, начиная от малого бизнеса и заканчивая крупными предприятиями.