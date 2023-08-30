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部署频率

Aug 30, 2023

在软件部署方面，“部署频率”是指将新版本的软件应用程序发布到生产中的速率，通常以每天、每周或每月的部署来衡量。现代软件开发和交付实践中的一个基本性能指标 (KPI)，以更高的频率部署代码意味着开发和部署过程的效率更高。部署频率说明了组织在适应市场需求、实施功能改进以及解决软件应用程序中的缺陷和漏洞方面的速度和敏捷性。

最近的研究，例如 DORA 的 DevOps 状况报告（DevOps 研究与评估），强调了部署频率与开发组织整体绩效之间的相关性。高绩效团队因其快速、可靠、安全地交付软件的能力而受到认可，并且始终如一地表现出更高的部署频率。这种更频繁地发布软件的能力使组织能够保持竞争优势，快速响应客户反馈，并降低与不安全软件或漏洞相关的潜在风险。

提高部署频率的一个关键因素是采用持续集成和持续交付 (CI/CD) 实践，这些实践可以自动化软件交付管道的关键方面。 CI/CD 减少了瓶颈并消除了构建、测试和部署软件的手动步骤，从而实现了更加简化和高效的流程。 AppMaster是强大的no-code平台，融合了这些最佳实践，使客户能够快速、自信地生成和部署应用程序。

AppMaster提供了一个复杂的集成开发环境 (IDE)，具有一整套用于开发 Web、移动和后端应用程序的工具和功能。与传统方法相比，该平台可将开发过程加快十倍，并提供三倍的成本效益。 AppMaster使客户能够直观地设计后端应用程序的数据库架构（数据模型）、业务逻辑（业务流程）、REST API和WSS端点，通过drag-and-drop创建UI，并为Web BP中的组件开发业务逻辑和移动BP设计师。因此，客户可以快速迭代修订并高频率部署。

AppMaster中按下“发布”按钮后，平台会生成源代码、编译应用程序、运行测试并将其打包到 Docker 容器中，然后部署到云端。 AppMaster确保了最小的技术债务，因为每次修改需求时都会从头开始重新生成应用程序。这种方法增强了保持高部署频率的能力，同时确保生成的应用程序的质量和可靠性。

管理部署频率的另一个重要方面是监视和测量反映流程性能和效率的相关指标。变更交付时间、平均恢复时间 (MTTR) 和变更失败率等指标可提供有关部署频率对软件交付生命周期的总体影响的宝贵见解。 AppMaster确保每次部署时生成关键文档，例如服务器endpoints和迁移脚本，从而帮助客户有效地解释和分析其部署频率的影响。

总之，部署频率是软件行业的一个关键 KPI，因为现代开发实践强调交付解决方案的敏捷性和响应能力。更高的部署频率可以促进持续的创新，并使组织能够有效地响应不断变化的市场需求。 AppMaster no-code平台使用户能够通过自动化开发、集成和部署流程的各个阶段来实现更高的部署频率。这个综合平台有助于快速有效地生成应用程序，并确保为从小企业到大型企业的客户提供高质量、可扩展的软件解决方案。

探索更多术语:
部署API 部署仪表板 部署停机时间 部署周期 部署基准 部署基础设施 部署堆栈 部署备份 部署性能 部署架构 部署模式 部署治理 部署自动化 部署阶段 部署频率 零停机部署

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