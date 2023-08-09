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أتمتة العمليات الآلية بدون رمز / RPA بدون رمز </ h2>

Aug 09, 2023

تشير أتمتة العمليات الآلية No-Code ( No-Code RPA) إلى نشر تقنيات الأتمتة داخل البنية التحتية الرقمية للمؤسسة لأتمتة المهام المتكررة ، وتبسيط العمليات التجارية ، وتعزيز الإنتاجية دون الحاجة إلى البرمجة اليدوية أو الترميز. يمكّن هذا النهج المبتكر المستخدمين غير التقنيين والمطورين المواطنين من تكوين الروبوتات البرمجية من خلال واجهات مرئية ووظائف drag-and-drop والقوالب المحددة مسبقًا ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى إمكانات الأتمتة وتسريع مبادرات التحول الرقمي.

كمنصة رائدة بدون رمز ، يقدم AppMaster الأدوات والميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. في سياق تقنية RPA No-Code ، يوفر AppMaster مجموعة قوية من إمكانات الأتمتة ، مما يسهل على الشركات نشر حلول RPA وتوسيع نطاقها عبر مختلف العمليات والإدارات والصناعات. وفقًا لـ Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق RPA العالمي من 250 مليون دولار في عام 2016 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2021 ، مما يدل على الطلب المتزايد على تقنيات الأتمتة. يساهم اعتماد حلول أتمتة العمليات الروبوتية No-Code بشكل كبير في نمو هذا السوق ، حيث تدرك المؤسسات الحاجة إلى اتباع نهج مرنة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة لتنفيذ مبادرات الأتمتة وإدارتها.

تتمثل إحدى أهم مزايا تقنية RPA No-Code في قدرتها على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بتنفيذ RPA التقليدي . عادةً ما تتطلب مشاريع أتمتة العمليات الروبوتية استثمارات كبيرة في موارد تطوير البرامج والتدريب المكثف وعمليات الإعداد. ومع ذلك ، فإن منصات التشغيل الآلي للعمليات No-Code مثل AppMaster تمكن المؤسسات من نشر حلول الأتمتة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل ، لأنها لا تتطلب مشاركة مطوري البرامج أو فرق تكنولوجيا المعلومات. من المزايا الأخرى الملحوظة لـ No-Code RPA هي سهولة استخدامه وإمكانية الوصول إليه على نطاق واسع . تستخدم أنظمة التشغيل الروبوتي للعمليات No-Code واجهات بديهية وسهلة الاستخدام تتيح للأفراد ذوي المهارات والخلفيات المتنوعة إنشاء وتكوين روبوتات برمجية ، حتى لو لم يكونوا ملمين بلغات أو تقنيات البرمجة. نتيجة لذلك ، يمكن لعدد أكبر من القوى العاملة في المؤسسة المساهمة بنشاط في جهود الأتمتة ، وبالتالي تشجيع الابتكار والتعاون والكفاءة التشغيلية.

علاوة على ذلك ، يسهل RPA No-Code التكيف السريع وقابلية التوسع للشركات. عادةً ما تتضمن حلول أتمتة العمليات الروبوتية التقليدية دورات تطوير طويلة ومعقدة ، مما يحد من قدرة المؤسسة على الاستجابة بسرعة لمتطلبات العمل المتغيرة وظروف السوق. وعلى العكس من ذلك ، فإن تقنية RPA No-Code تمكن المستخدمين من تعديل حلول الأتمتة واختبارها ونشرها على نحو ملائم ، مما يضمن قدرة المؤسسات على الاستجابة بشكل رشيق للفرص والتحديات والاتجاهات التكنولوجية الجديدة. يوجد مثال توضيحي على التشغيل الروبوتي للعمليات No-Code في صناعة الرعاية الصحية. غالبًا ما يحتاج المسؤولون الطبيون إلى معالجة كميات هائلة من البيانات المتعلقة بسجلات المرضى ومطالبات التأمين ومعلومات الفواتير. باستخدام تقنية RPA No-Code ، يمكن لهؤلاء المحترفين الإداريين إنشاء روبوتات برمجية بسهولة لأتمتة المهام المتكررة مثل إدخال البيانات ومعالجة المستندات وإعداد تقارير الامتثال التنظيمي. والنتيجة هي انخفاض كبير في العمل اليدوي ، وتقليل مخاطر عدم دقة البيانات ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أتمتة العمليات الآلية No-Code هي نهج تحويلي للأتمتة الرقمية يمكّن المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتقنية RPA دون التعقيدات الفنية والتكاليف المرتبطة تقليديًا بالبرمجة وتطوير البرامج. من خلال الأنظمة الأساسية الرائدة No-Code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسخير قوة RPA No-Code لأتمتة العمليات وتبسيط العمليات وتعزيز ثقافة الابتكار وخفة الحركة. من خلال الاستفادة من الوقت والتكلفة وكفاءات التطوير الخاصة بتقنية RPA No-Code ، يمكن للمؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات تسريع رحلات التحول الرقمي واكتساب ميزة تنافسية في مشهد أعمال قائم على التكنولوجيا بشكل متزايد.

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