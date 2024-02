Rivoluzione senza codice

La rivoluzione No-Code si riferisce a un cambio di paradigma nello sviluppo di applicazioni e software, che consente alle persone, spesso con un background tecnico minimo o nullo, di sviluppare potenti applicazioni basate sui dati senza la necessità di scrivere alcun codice. Questa rivoluzione ha preso piede negli ultimi anni e ha portato alla crescita di piattaforme come AppMaster , rendendo lo sviluppo di applicazioni più accessibile, migliore e più veloce.

La rivoluzione No-Code offre un impatto significativo su più settori, aziende di varie dimensioni e singoli professionisti offrendo enormi guadagni in termini di velocità di sviluppo, convenienza e scalabilità. Studi recenti mostrano che entro il 2024, la tecnologia low-code/no-code sarà responsabile di oltre il 65% per cento dello sviluppo di applicazioni, rispetto al 45% nel 2020. Questa massiccia crescita è stata guidata dai numerosi vantaggi delle piattaforme no-code, come prototipazione più semplice, debito tecnico ridotto, time-to-market più breve e flessibilità nelle modifiche di progettazione.

Al centro della rivoluzione No-Code ci sono piattaforme come AppMaster . Offrendo interfacce drag-and-drop per lo sviluppo visivo, i clienti possono creare applicazioni complesse per back-end, web e piattaforme mobili senza scrivere alcun codice. AppMaster raggiunge questo obiettivo consentendo la creazione di modelli di dati, logica aziendale, API REST ed endpoints WSS attraverso mezzi visivi. Inoltre, la piattaforma supporta l'integrazione con database compatibili con PostgreSQL come meccanismo di archiviazione principale e fornisce scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

La No-Code Revolution comprende vari tipi di applicazioni, sia per requisiti interni che rivolti al consumatore. Le applicazioni interne possono includere sistemi di gestione dei processi aziendali, sistemi CRM, sistemi di gestione dei documenti e altro ancora. Le applicazioni rivolte ai consumatori vanno dalle piattaforme di e-commerce, ai sistemi di gestione dei contenuti, ai social network, alle app educative e di intrattenimento. Le piattaforme No-Code come AppMaster sono inoltre dotate di documentazione completa e strumenti di controllo delle versioni. Generano automaticamente la documentazione Swagger (Open API) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò consente una collaborazione senza soluzione di continuità tra gli sviluppatori, anche in team di grandi dimensioni, e garantisce una base di codice coerente tra le diverse versioni dell'applicazione. Inoltre, le piattaforme no-code sono in grado di gestire diversi ambienti, come sviluppo, test e produzione, semplificando il test e la distribuzione sicura di nuove funzionalità dell'applicazione.

La No-Code Revolution ha anche dato origine al concetto di “cittadino sviluppatore”. Un cittadino sviluppatore è un individuo che crea applicazioni per il consumo all'interno delle proprie organizzazioni o unità aziendali senza alcuna esperienza formale o formazione nello sviluppo di software. Secondo un rapporto Gartner, entro il 2023, il numero di sviluppatori cittadini attivi sarà quattro volte superiore a quello degli sviluppatori professionisti. Questo cambiamento consente un processo di sviluppo delle applicazioni più decentralizzato e democratizzato, favorendo l'innovazione e soluzioni convenienti ai problemi aziendali.

Un altro aspetto degno di nota della rivoluzione No-Code è la possibilità di integrare l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML) nelle applicazioni senza richiedere competenze in tali aree. Ciò offre agli sviluppatori potenti strumenti per automatizzare il processo decisionale, personalizzare le esperienze degli utenti e ottimizzare le operazioni aziendali. L'impatto della rivoluzione No-Code si estende oltre lo sviluppo del software stesso, creando un effetto a catena in settori come l'istruzione, la sanità, la finanza e molti altri. Fornendo alle persone la possibilità di creare soluzioni su misura, le aziende e le organizzazioni possono innovare più rapidamente, adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione e prendere decisioni basate sui dati che semplificano le loro operazioni.

La rivoluzione No-Code è uno sviluppo continuo e trasformativo che ha spostato il paradigma di sviluppo di applicazioni e software. Con piattaforme come AppMaster , privati ​​e aziende possono sperimentare uno sviluppo più rapido, costi ridotti e una maggiore scalabilità, portando nuovi livelli di accessibilità ed efficienza sia al processo di sviluppo che ai suoi impatti più ampi. Poiché le piattaforme no-code continuano a evolversi e a integrarsi con tecnologie emergenti come AI e ML, offrono un'alternativa sempre più competitiva allo sviluppo di applicazioni tradizionali, in numerosi settori e dimensioni aziendali.