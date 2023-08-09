No-Code革命是指应用程序和软件开发的范式转变，它使通常具有很少或没有技术背景的个人能够开发强大的数据驱动的应用程序，而无需编写任何代码。这场革命在过去几年中获得了关注，并导致了AppMaster等平台的发展，使应用程序开发变得更容易、更好、更快。

No-Code革命通过在开发速度、成本效益和可扩展性方面带来巨大收益，对多个行业、各种规模的企业和个人专业人士产生了重大影响。最近的研究表明，到 2024 年， 低代码/无代码技术将占应用程序开发的 65% 以上，高于 2020 年的 45%。这种巨大的增长是由no-code平台的众多优势推动的，例如更容易的原型设计、减少的技术债务、更短的上市时间以及设计变更的灵活性。

No-Code革命的核心是AppMaster等平台。通过提供用于可视化开发的drag-and-drop界面，客户可以为后端、Web 和移动平台创建复杂的应用程序，而无需编写任何代码。 AppMaster通过可视化方式创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS endpoints来实现这一目标。此外，该平台支持与 PostgreSQL 兼容的数据库集成作为主要存储机制，并为企业和高负载用例提供可扩展性。

No-Code革命涵盖了各种应用程序类型，既满足内部需求又满足面向消费者的需求。内部应用程序可以包括业务流程管理系统、CRM 系统、文档管理系统等。面向消费者的应用程序范围从电子商务平台、内容管理系统、社交网络到教育和娱乐应用程序。像AppMaster这样的No-Code平台还配备了全面的文档和版本控制工具。它们自动为服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成 Swagger（开放 API）文档。这使得开发人员之间能够无缝协作，即使在大型团队中也是如此，并确保不同版本的应用程序之间具有一致的代码库。此外， no-code平台能够管理不同的环境，例如开发、测试和生产，从而更容易安全地测试和部署新的应用程序功能。

No-Code革命还催生了“公民开发者”的概念。公民开发人员是在其组织或业务部门内创建供消费的应用程序的个人，没有任何正式的软件开发经验或培训。根据 Gartner 报告，到 2023 年，活跃的公民开发者数量将是专业开发者的四倍。这一变化允许更加分散和民主化的应用程序开发流程，促进创新和经济高效的业务问题解决方案。

No-Code革命的另一个值得注意的方面是，无需这些领域的专业知识即可将人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 集成到应用程序中。这为开发人员提供了强大的工具来自动化决策、个性化用户体验和优化业务运营。 No-Code革命的影响超出了软件开发本身，在教育、医疗保健、金融等行业产生了连锁反应。通过赋予个人创建定制解决方案的能力，企业和组织可以更快地创新，适应不断变化的市场条件，并做出数据驱动的决策以简化其运营。

No-Code革命是一场持续的变革性发展，它改变了应用程序和软件开发范式。借助AppMaster这样的平台，个人和企业可以体验更快的开发、更低的成本和更高的可扩展性，从而为开发过程及其更广泛的影响带来新水平的可访问性和效率。随着no-code平台不断发展并与人工智能和机器学习等新兴技术集成，它们为众多行业和企业规模的传统应用程序开发提供了越来越有竞争力的替代方案。