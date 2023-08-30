تشير موازنة أحمال النشر، في سياق تطوير البرمجيات والبنية التحتية السحابية، إلى التوزيع الاستراتيجي لحركة مرور الشبكة الواردة عبر خوادم متعددة أو مثيلات افتراضية لضمان الأداء الأمثل والموثوقية المحسنة والتسامح مع الأخطاء. الهدف الأساسي من موازنة تحميل النشر هو منع التحميل الزائد للتطبيقات والنظام، وتقليل زمن الوصول ووقت التوقف عن العمل، والحفاظ على تجربة مستخدم مبسطة وفعالة. تلعب موازنات التحميل، سواء في شكل برامج أو أجهزة، دورًا حاسمًا في جعل ذلك ممكنًا من خلال العمل كوكيل عكسي يعترض الطلبات الواردة ويعيد توجيهها بذكاء إلى الخادم المناسب داخل البنية التحتية المستهدفة.

يعد مفهوم موازنة تحميل النشر أمرًا بالغ الأهمية للتشغيل الناجح للتطبيقات الحديثة، خاصة في سيناريوهات حركة المرور العالية والتوافر العالي. تظهر الأبحاث والإحصاءات أنه حتى الفترات القصيرة من توقف التطبيق يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات: وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن IDC، يتراوح متوسط ​​تكلفة ساعة واحدة من توقف البنية التحتية من 260 ألف دولار إلى 540 ألف دولار لمختلف الصناعات. وللتخفيف من هذه المخاطر، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على إستراتيجيات موازنة تحميل النشر للحفاظ على مستويات عالية من أداء التطبيقات ووقت تشغيلها.

في جوهرها، يتم تنفيذ موازنة حمل النشر في عدة أشكال - الطبقة 4 (طبقة النقل) والطبقة 7 (طبقة التطبيق) هي الأكثر شيوعًا. تعمل موازنة تحميل الطبقة الرابعة على مستوى بروتوكول الشبكة، بينما تعمل موازنة تحميل الطبقة 7 على مستوى التطبيق. اعتمادًا على طبيعة التطبيق ومتطلباته، أو في بعض الحالات، يمكن استخدام كلا شكلي موازنة التحميل.

على الرغم من أن موازنة تحميل النشر تمثل جانبًا مهمًا في بنية التطبيقات الحديثة، إلا أنه قد يكون من الصعب تنفيذها وإدارتها، خاصة عند التعامل مع تطبيقات واسعة النطاق على مستوى المؤسسات. على هذا النحو، تتجه العديد من المؤسسات إلى منصات no-code مثل AppMaster لتبسيط عملية التطوير وتسهيلها. AppMaster هي أداة قوية no-code تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسهولة أثناء تصميم نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST بشكل مرئي. يدعم النظام الأساسي أيضًا وثائق Swagger (OpenAPI) التي تم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات.

تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، وبفضل استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، فإنها تُظهر قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. يمتد هذا التوافق إلى موازنة التحميل أيضًا - يمكن للتطبيقات المبنية على AppMaster أن تتكامل بسلاسة مع تقنيات وأدوات موازنة التحميل المختلفة.

على سبيل المثال، عند نشر تطبيق باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات موازنة التحميل السحابية الشائعة مثل Amazon Web Services (AWS) Elastic Load Balancing أو Google Cloud Load Balancing أو العروض المماثلة من موفري الخدمات السحابية الآخرين. توفر هذه الخدمات مجموعة من إمكانيات موازنة التحميل التي تلبي احتياجات التطبيقات والبنية التحتية المختلفة، بما في ذلك القياس التلقائي وتوجيه حركة المرور على أساس جغرافي وفحوصات السلامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمطوري التطبيقات استخدام حلول موازنة التحميل المخصصة التي تم تكوينها خصيصًا لسيناريوهات النشر الفريدة الخاصة بهم.

في نهاية المطاف، تعد موازنة أحمال النشر جزءًا لا يتجزأ من ضمان الأداء العالي والتوافر ورضا المستخدم، لا سيما مع استمرار نمو الطلب على التطبيقات السحابية الأصلية القابلة للتطوير. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير وفعالة تتكامل بسلاسة مع خدمات وتقنيات موازنة التحميل الرائدة. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تعزيز ميزتها التنافسية، وتقليل فترات التوقف المحتملة، وتحسين تجربة المستخدم الشاملة.