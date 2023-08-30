تشير مجموعة النشر، في سياق نشر البرامج، إلى مجموعة من الخوادم أو الأجهزة المترابطة التي تعمل معًا لإدارة تطبيقات البرامج وتوزيعها وتشغيلها. من خلال توزيع عبء العمل عبر عقد متعددة، توفر مجموعات النشر تكرارًا متزايدًا، والتسامح مع الأخطاء، والأداء المحسن، والقدرة على التوسع أفقيًا، مما يلبي احتياجات التطبيقات عالية الطلب. تلعب مجموعات النشر دورًا حاسمًا في ضمان الأداء السلس والفعال للحلول البرمجية من خلال تقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة توافر الموارد إلى الحد الأقصى، وبالتالي تعزيز تجربة المستخدم وضمان عمليات سلسة.

غالبًا ما ترتبط مجموعات النشر بمفاهيم موازنة التحميل وتجاوز الفشل. تعمل موازنة التحميل على توزيع حركة المرور الواردة عبر العقد المتعددة في المجموعة، مما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين أوقات الاستجابة، وتقليل وقت الاستجابة، بينما يضمن تجاوز الفشل توفر العقد الاحتياطية في حالة فشل عقدة واحدة أو أكثر. تعتبر هذه القدرة على إدارة أعباء العمل ذات أهمية خاصة في التطبيقات ذات التوفر العالي أو التطبيقات ذات المهام الحرجة المنشورة في بيئات على مستوى المؤسسة حيث يمكن أن يؤدي أي انقطاع بسيط إلى خسائر كبيرة.

تستخدم مجموعات النشر الحديثة في كثير من الأحيان تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker أو Kubernetes أو منصات تنسيق الحاويات مثل Docker Swarm لتجريد مكونات التطبيق الفردية، مما يضمن قدرتها على العمل بشكل مستقل وتمكين الشركات من التركيز على تقديم ميزات وتحسينات جديدة بأقل قدر من الاحتكاك. تعمل الحاويات أيضًا على تمكين التطبيقات من أن تكون أكثر قابلية للنقل، مما يسمح لمجموعات النشر باعتماد التقنيات السحابية الأصلية بسلاسة والاستفادة من ميزات التوسع التلقائي والدفع حسب الاستخدام والميزات الأخرى التي يقدمها موفرو البنية التحتية المستندة إلى السحابة مثل Amazon Web Services. (AWS) أو Microsoft Azure أو Google Cloud Platform (GCP).

في قلب النظام الأساسي AppMaster no-code توجد تقنية مجموعة نشر متطورة للغاية ومتقدمة تعتني بدورة حياة النشر بأكملها. عندما ينقر العميل على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لمكونات التطبيق المختلفة، ويجمعها في ثنائيات قابلة للتنفيذ، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها أخيرًا إلى السحابة. يسمح هذا النهج الفعال والشامل لـ AppMaster بإنشاء إصدارات جديدة من التطبيقات وتجميعها واختبارها ونشرها في أقل من 30 ثانية، مما يوفر للشركات المرونة والقدرة على التكيف المطلوبة في المشهد التكنولوجي سريع الوتيرة والمتغير بسرعة.

تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster من التصميم الخلفي عالي الأداء والمجمع وعديم الحالة، مما يضمن قابلية التوسع والأداء الأمثل في حالات الاستخدام المؤسسية وعالية التحميل. تستخدم مجموعة النشر لغة برمجة Go القوية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول iOS، مما يضمن إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات.

علاوة على ذلك، تم تصميم نظام AppMaster أيضًا للتكامل بسلاسة مع قواعد البيانات الحالية المتوافقة مع Postgresql كمخزن بيانات أساسي. تسمح هذه المرونة للشركات بالاعتماد على استثماراتها الحالية في البنية التحتية مع اعتماد حلول جديدة ومتطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة.

نظرًا لأن الشركات اليوم تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لتحقيق نجاحها، تلعب مجموعات النشر دورًا حاسمًا في ضمان توفر تطبيقات البرامج بدرجة عالية، وقابلة للتطوير، وقادرة على التعامل مع أعباء العمل الكبيرة مع توفير أداء استثنائي. تعمل عروض مجموعة النشر المتقدمة من AppMaster على تمكين الشركات من التركيز على إنشاء حلول برمجية مقنعة ومبتكرة من خلال أتمتة المهام المعقدة لبناء التطبيقات واختبارها وتعبئتها ونشرها، مما يضمن تجربة سلسة بدءًا من التفكير وحتى الإنتاج.

في الختام، تعد مجموعات النشر جانبًا حيويًا لتطوير البرمجيات الحديثة، حيث تزود الشركات بالأدوات والتقنيات اللازمة لإنشاء ونشر وإدارة تطبيقات البرامج المعقدة عبر عقد متعددة. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل النقل بالحاويات وموازنة التحميل وتجاوز الفشل، تضمن مجموعات النشر أن الحلول البرمجية متوفرة بدرجة عالية ومرنة وقادرة على التوسع أفقيًا لتلبية متطلبات الأعمال المتغيرة باستمرار. توفر منصة AppMaster القوية no-code للشركات إمكانية الوصول إلى تقنية مجموعة النشر المتقدمة هذه، مما يمكّنها من إنشاء ونشر حلول برمجية شاملة بجزء صغير من التكلفة والوقت الذي تتطلبه منهجيات التطوير التقليدية، مع ضمان قابلية التوسع والتخلص من الديون الفنية.