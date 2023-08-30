يشير النشر، في سياق تطوير البرمجيات، إلى عملية إتاحة تطبيق برمجي للاستخدام عن طريق نقله من بيئة التطوير إلى بيئة الإنتاج. يتضمن ذلك سلسلة من الأنشطة والخطوات التي تتراوح بين تجميع الكود المصدري وتغليف التطبيق وإجراء أي تكوين مطلوب وتوزيع التطبيق بين المستخدمين أو الأنظمة المستهدفة. الهدف الأساسي من النشر هو تمكين المستخدمين النهائيين من الوصول إلى البرنامج، مما يضمن عمل جميع المكونات معًا بسلاسة وفعالية.

تعد عملية النشر مكونًا مهمًا في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وتؤثر بشكل مباشر على توفر تطبيق البرنامج وسهولة استخدامه وأدائه. يمكن تنفيذ النشر بعدة طرق اعتمادًا على مجموعة التكنولوجيا والبنية التحتية ومتطلبات العمل. بغض النظر عن النهج المختار، من المهم اتباع أفضل ممارسات النشر لضمان الانتقال السلس من التطوير إلى الإنتاج.

إحدى طرق النشر السائدة هي استخدام المنصات السحابية، والتي تستلزم نشر تطبيقات البرامج على خوادم بعيدة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. لقد اكتسب هذا النهج اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نظرًا لطبيعته المرنة والقابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة. في الواقع، وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات السحابية العامة في جميع أنحاء العالم بنسبة 23.1٪ في عام 2021، ليصل إجماليه إلى 332.3 مليار دولار. يوضح هذا قيمة وضرورة نشر التطبيقات في السحابة، خاصة للمؤسسات التي تتطلب تطبيقات برمجية قوية وموثوقة وسريعة التغير.

إحدى طرق النشر الشائعة الأخرى هي النقل بالحاويات، والذي يتكون من تغليف التطبيقات البرمجية مع تبعياتها وتكويناتها في حاويات محمولة وخفيفة الوزن. وهذا يمكّن التطبيقات من العمل بشكل متسق وفعال عبر بيئات مختلفة، بغض النظر عن البنية التحتية الأساسية. تعد Docker مثالًا بارزًا على تكنولوجيا النقل بالحاويات، حيث زاد نشرها بنسبة 40% في عام 2020، وفقًا لتقرير Datadog حول اعتماد الحاويات. لا تعمل الحاويات على تبسيط عملية النشر فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين مرونة التطبيقات وقابلية التوسع وقابلية النقل.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، مثالًا ممتازًا لكيفية تبسيط عمليات النشر الحديثة وأتمتتها. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي، بما في ذلك نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم. تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go، وتطبيقات الويب في إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نهج يحركه الخادم مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

عندما ينشر العملاء تطبيقاتهم، يتعامل AppMaster مع عملية النشر بأكملها، بما في ذلك تجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة. تقلل هذه الأتمتة الشاملة من الحاجة إلى التدخل اليدوي والأخطاء وأوجه القصور، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع عملية النشر بشكل كبير.

علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للمستخدمين تحديث واجهات المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Google Play. يتيح ذلك نشر تحديثات التطبيقات بسرعة غير مسبوقة، مما يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة بسرعة لاحتياجات العمل المتغيرة.

ميزة أخرى مثيرة للإعجاب في AppMaster هي قدرته على إنشاء عناصر التطبيق مثل وثائق Swagger (Open API) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تعتبر هذه المكونات ضرورية للنشر السلس، لأنها تسهل التكامل المناسب بين الأنظمة المختلفة وتضمن التزام التطبيقات بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة.

من خلال نهجها الفريد وتقنياتها المبتكرة، توضح منصة AppMaster كيف يمكن إعادة تصور النشر في مشهد تطوير البرمجيات اليوم. من خلال أتمتة عملية النشر، يعمل AppMaster على تمكين المؤسسات من تطوير ونشر التطبيقات بسرعة تصل إلى 10 مرات وبجزء صغير من تكلفة الأساليب التقليدية. علاوة على ذلك، فإنه يضمن التخلص من الديون التقنية من خلال إنشاء التطبيقات بشكل مستمر من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، مما يؤدي إلى حلول أكثر نظافة وأكثر قابلية للصيانة وقابلة للتطوير.

في الختام، يعد النشر جانبًا حاسمًا في تطوير البرامج الذي يضمن تسليم التطبيقات بفعالية وكفاءة للمستخدمين. وبالتالي، من الضروري اعتماد أساليب التفكير المستقبلي للنشر، مثل الاستفادة من الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة، والحاويات، والحلول no-code مثل AppMaster. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات في نهاية المطاف تحقيق عمليات نشر برامج أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لتلبية احتياجات أعمالها المتطورة باستمرار.