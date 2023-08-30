يشير اتساق النشر، في سياق تطوير البرامج ونشرها، إلى توحيد وإمكانية التنبؤ بنشر التطبيقات وتكوينها وإدارتها عبر بيئات ومنصات وإصدارات مختلفة. يعد تحقيق اتساق النشر هدفًا بالغ الأهمية لفرق تطوير البرمجيات، لأنه يضمن أن التطبيقات تتصرف كما هو متوقع في المراحل المختلفة من التطوير والاختبار والإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يقلل اتساق النشر من مخاطر الأخطاء المتعلقة بالنشر، ويساعد في اكتشاف المشكلات وحلها، ويعزز إمكانية الصيانة، ويساهم في جودة البرامج بشكل عام.

أحد الجوانب الرئيسية لاتساق النشر هو استخدام عمليات النشر الموحدة بناءً على أفضل الممارسات المحددة جيدًا والأدوات الآلية وتكوينات البنية التحتية المشتركة. يستلزم اتساق النشر الحفاظ على نفس القواعد والمعلمات والإعدادات الخاصة بالتطبيق عبر جميع المثيلات والبيئات الخاصة به. يتضمن ذلك الاتساق في عملية إنشاء التطبيق وإصداره، وتكوينات البنية التحتية والنظام الأساسي، وآليات الترخيص والمصادقة، ونقاط endpoints واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسياسات الوصول إلى البيانات، من بين جوانب أخرى.

AppMaster ، وهو نظام أساسي متطور no-code ، يجسد كيفية تحقيق اتساق النشر من خلال تمكين المطورين من تصميم وتنفيذ مكونات التطبيق عبر مجالات الواجهة الخلفية والويب والمحمول بطريقة موحدة. تعمل منصة AppMaster على تسهيل اتساق النشر من خلال استخدام أدوات مدعومة بصريًا لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST والمكونات الأخرى للتطبيق. عند نشر تطبيق ما، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتنفيذ التجميع والاختبار، وحزم التطبيق في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشره على السحابة. تضمن هذه العملية المنهجية تجربة نشر متسقة عبر جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster.

علاوة على ذلك، يدعم AppMaster اتساق النشر من خلال إنشاء وثائق متوافقة مع معايير الصناعة endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات والمكونات المهمة الأخرى. تساعد هذه الميزات في الحفاظ على اتساق النشر من خلال تعزيز الشفافية والتوحيد عبر فريق التطوير بأكمله. يؤدي الإنشاء التلقائي للتطبيقات الجديدة في أقل من 30 ثانية إلى التخلص من الديون الفنية وتمكين المطورين من الحفاظ على اتساق النشر حتى في ظل التغيرات السريعة في تصميم التطبيق.

عند العمل على تحقيق اتساق النشر، من الضروري مراعاة الركائز التالية: 1. إدارة التكوين: يتضمن ذلك إنشاء مستودع مركزي يتم التحكم فيه بالإصدار لتكوينات البيئة وإعدادات التطبيق والمعلمات الأخرى، والتي يمكن الوصول إليها من خلال جميع عمليات التطوير والنشر. فرق. إن قدرة AppMaster على العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كحل تخزين أساسي تجسد هذا المفهوم. 2. التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD): يتيح تنفيذ خط أنابيب CI/CD للمطورين إنشاء تطبيق واختباره ونشره تلقائيًا عند إجراء تغييرات على كود المصدر الخاص به. تتعامل منصة AppMaster تلقائيًا مع هذه العمليات لتقليل التدخل اليدوي والحفاظ على اتساق النشر عبر مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرامج. 3. تكافؤ البيئة: يساعد ضمان مشاركة جميع بيئات التطبيقات (التطوير والاختبار والإنتاج) في تكوينات وإعدادات متطابقة في تقليل الاختلافات بينها. وهذا يمنع المشكلات غير المتوقعة الناجمة عن التباينات الخاصة بالبيئة ويعزز اتساق النشر بشكل عام. 4. الاختبار الآلي: يلعب استخدام مجموعة من الاختبارات الآلية للتحقق من صحة سلوك التطبيق عبر بيئات وتكوينات مختلفة دورًا حاسمًا في الحفاظ على اتساق النشر. توفر منصة AppMaster تكاملًا سلسًا لأدوات الاختبار الآلية، مما يضمن عمل التطبيقات كما هو متوقع أثناء النشر وبعده. 5. البنية التحتية كرمز (IaC): يتيح استخدام مبادئ IaC للفرق إدارة بيئات التطبيقات والبنية التحتية بطريقة متسقة يتم التحكم فيها بالإصدار. تم تصميم عمليات النشر المؤتمتة لـ AppMaster مع وضع IaC في الاعتبار، مما يساعد في الحفاظ على اتساق النشر.

إن تحقيق اتساق النشر يفيد بشكل كبير فرق تطوير البرمجيات من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالنشر، وتسريع حل المشكلات، وتعزيز قابلية الصيانة، وتحسين جودة البرامج بشكل عام. من خلال اعتماد أفضل الممارسات والاستفادة من أحدث الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن لفرق البرامج تبسيط عملية النشر والحفاظ على الاتساق عبر مجموعة واسعة من بيئات التطبيقات والتكوينات والمكونات.