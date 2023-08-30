في سياق النشر، تشير وحدة النشر إلى وحدة برامج متميزة ومستقلة منطقيًا يمكن نشرها وإصدارها وإدارتها بشكل مستقل داخل التطبيق. فهو يقوم بتغليف جميع العناصر والمكونات وملفات التكوين الضرورية اللازمة للنشر والتنفيذ الناجح للتطبيق في بيئة مستهدفة. وحدات النشر هي اللبنات الأساسية لبنيات البرمجيات الحديثة، وهي بمثابة العناصر الذرية التي تتحد لتشكل أنظمة موزعة أكبر.

مع التقدم في ممارسات تطوير البرمجيات، لا سيما اعتماد البنى القائمة على الخدمات الصغيرة، والحاويات، ومنهجيات DevOps، أصبحت وحدات النشر دقيقة ومحددة الوظائف بشكل متزايد. يوفر هذا الأسلوب العديد من الفوائد، مثل قابلية النشر المحسنة وقابلية الصيانة وقابلية التوسع والمرونة. وعلى النقيض من تطبيقات البرامج المتجانسة، حيث يمكن أن يتطلب تغيير واحد إعادة نشر التطبيق بأكمله، فإن استراتيجيات النشر الحديثة تتيح إجراء تحديثات صغيرة ومستقلة لوحدات نشر محددة دون التأثير على وظائف النظام بشكل عام.

يمكن أن تتخذ وحدات النشر أشكالًا مختلفة، اعتمادًا على التكنولوجيا الأساسية ومتطلبات التنفيذ. تتضمن بعض الأمثلة على وحدات النشر ما يلي:

الملفات القابلة للتنفيذ، مثل الملفات الثنائية أو البرامج النصية المستخدمة في تنفيذ تطبيق برمجي؛ المكتبات المشتركة، التي توفر تعليمات برمجية وموارد قابلة لإعادة الاستخدام لتطبيقات متعددة؛ مجموعة من الملفات ذات الصلة، مثل ملفات التكوين، وملفات التعليمات البرمجية المصدر، والتبعيات، اللازمة لكي يعمل مكون البرنامج بشكل صحيح؛ الحاويات، التي تغلف بيئة تشغيل التطبيق، بما في ذلك التعليمات البرمجية والمكتبات وتبعيات النظام، مما يضمن الاتساق عبر المراحل المختلفة لعملية النشر؛ الأجهزة الافتراضية، التي تتكون من نظام تشغيل ومكونات برمجية ذات صلة، توفر بيئة كاملة ومعزولة لتشغيل التطبيق؛

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يتم إنشاء وحدات النشر واختبارها وتعبئتها تلقائيًا في حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية. يضمن هذا النهج التكامل السلس مع الخدمات السحابية الشائعة وحلول تنسيق الحاويات، مثل Kubernetes، التي تتعامل مع نشر وحدات النشر المضمنة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها. علاوة على ذلك، يعمل AppMaster على تبسيط عملية تسليم التطبيق من خلال تزويد العملاء بنقاط نهاية REST API وWebSocket Service (WSS) endpoints وعمليات الأعمال ومخطط نموذج البيانات لتطبيقات الواجهة الخلفية.

يتم إنشاء وحدات نشر تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بـ AppMaster باستخدام أطر عمل ولغات حديثة، مثل Vue3 (JavaScript/TypeScript) لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لتطبيقات Android، و SwiftUI لتطبيقات iOS. وهذا يضمن كودًا عالي الجودة وقابل للصيانة ويلتزم بأفضل ممارسات الصناعة. علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء تحديث واجهة المستخدم ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المعنية. وينتج عن ذلك عملية تطوير برمجيات أكثر مرونة ووقت أسرع للتسويق للميزات والتحسينات الجديدة.

مع منصة AppMaster ، يستفيد العملاء من إمكانات التكامل والنشر المستمر (CI/CD) التي تعزز دورات الإصدار الأقصر وعمليات النشر الأسرع والأكثر كفاءة. يتيح التوليد التلقائي لتطبيقات الواجهة الخلفية القابلة للتطوير بدرجة عالية وعديمة الحالة باستخدام لغة برمجة Go (Golang) لـ AppMaster تقديم أداء استثنائي مع الحفاظ على تكلفة تشغيلية منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql يضمن توافقًا ممتازًا وقدرة على التكيف لمجموعة واسعة من متطلبات تخزين البيانات.

باختصار، تعد وحدة النشر جانبًا حاسمًا في عمليات تطوير البرامج الحديثة، حيث توفر أسلوبًا معياريًا يمكن التحكم فيه لبناء ونشر التطبيقات المعقدة. تعمل منصة AppMaster no-code على الاستفادة من وظائفها لتمكين التطوير السريع والنشر وتوسيع نطاق التطبيقات القوية مع الحفاظ على الأداء الرائد في الصناعة وقابلية الصيانة وفعالية التكلفة. من خلال إنشاء بيئة تطوير متكاملة وشاملة وبديهية (IDE) تعمل على إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال عالية الجودة، يعمل AppMaster على تمكين المطورين والشركات من جميع الأحجام من تطوير وتقديم حلول برمجية بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مع الحد الأدنى من الديون التقنية .