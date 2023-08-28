no-code geliştirme bağlamında "eskiz", bir uygulamanın kullanıcı arayüzlerini (UI), veri modellerini, iş mantığını ve sistem mimarisini kod yazmaya gerek kalmadan görsel olarak tasarlama ve kavramsallaştırma sürecini ifade eder. Bu yaklaşım, geliştiricilerin ve tasarımcıların fikirlerini hızla prototiplemelerine, tasarımlarını doğrulamalarına ve paydaşlardan daha çevik ve uygun maliyetli bir şekilde geri bildirim toplamalarına olanak tanır. Ayrıca eskiz, proje gereksinimleri ve beklenen sonuçlar hakkında ortak bir anlayış sağladığından ekip üyeleri arasında daha etkili bir işbirliğine olanak tanır.

Eskiz yapmanın temelinde, kullanıcı arayüzü tasarımlarını hızlı bir şekilde oluşturma ve yineleme yeteneği yatmaktadır. AppMaster gibi No-code platformlar, geliştiricilerin kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan duyarlı düzenler, görsel olarak çekici tasarımlar ve etkileşimli bileşenler tasarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir kullanıcı arayüzü bileşenleri seti ve güçlü bir drag-and-drop düzenleyicisi sağlar. Geliştiriciler, bu araçlardan yararlanarak, oluşturulan API'ler aracılığıyla arka uç emsallerine otomatik olarak bağlanan, tamamen işlevsel ön uç uygulamaları oluşturabilirler.

Çizim aynı zamanda uygulamanın veri modellerinin tanımlanmasını ve temeldeki veritabanı şemasının görsel bir temsilinin oluşturulmasını da içerir. AppMaster geliştiriciler, platformun otomatik olarak PostgreSQL uyumlu veritabanı şemalarına dönüştüreceği gerekli varlıkları, özellikleri ve ilişkileri oluşturmak için görsel veri modeli tasarımcısını kullanabilir. Bu yalnızca veritabanı şemasını tanımlama ve yönetme karmaşıklığını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uygulamanın veri modellerinin iyi yapılandırılmış, düzgün şekilde indekslenmiş ve performans için optimize edilmiş olmasını da sağlar.

Eskiz yapmanın bir diğer hayati yönü iş mantığının görsel tasarımıdır. AppMaster gibi No-code platformlar, geliştiricilerin görsel bir temsil kullanarak kuralları, iş akışlarını ve karar noktalarını tanımlayarak iş mantığını oluşturabileceği, yürütebileceği ve yönetebileceği İş Süreci (BP) tasarımcısı gibi araçlar sağlar. Bu yaklaşım, temel kodu soyutlayarak karmaşık uygulamalar oluşturma sürecini basitleştirir ve teknik olmayan paydaşların bile geliştirme sürecine katkıda bulunmasına olanak tanır.

Modern uygulamaların artan karmaşıklığıyla birlikte, sistem gereksinimleri geliştikçe sistem mimarilerini etkili bir şekilde yönetmenin ve esnekliği korumanın yollarını bulmak daha kritik hale geliyor. Çizim, geliştiricilerin REST API ve WebSocket endpoints görsel olarak tasarlamasına ve yönetmesine, mevcut endpoints değiştirmesine veya gerektiğinde yenilerini eklemesine olanak tanır. Gereksinimler değiştikçe AppMaster, güncellenen planlardan uygulama kaynak kodu oluşturarak sistemin teknik borçlardan uzak kalmasını ve yeni iş gereksinimlerine kolayca uyum sağlayabilmesini sağlar.

AppMaster gibi No-code platformlar, Go (Golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanılarak oluşturulan web uygulamaları ve Kotlin ve Jetpack Compose ile oluşturulan mobil uygulamalar da dahil olmak üzere birden fazla platform için otomatik olarak kod oluşturarak geliştirme sürecini hızlandırır. Android için veya iOS için SwiftUI. Bu, platforma özgü uzmanlığa olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltır ve geliştiricilerin yapı ortamlarını, kitaplıkları ve bağımlılıkları yönetmek yerine değerli özellikler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır.

Eskiz, uygulama geliştirmeyle ilişkili risklerin azaltılmasında kritik bir rol oynar. Geliştiriciler, uygulama bileşenlerini görsel olarak tasarlayıp doğrulayarak potansiyel sorunları veya darboğazları kolayca belirleyebilir, paydaşlardan geri bildirim toplayabilir ve kod yazmaya başlamadan önce tasarımlarını yineleyebilir. Bu yalnızca maliyetli yeniden çalışma potansiyelini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda nihai ürünün paydaş beklentileri ve gereksinimleriyle daha uyumlu olmasını da sağlar.

Geliştirme sürecini daha da geliştirmek için AppMaster, Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu, oluşturulan uygulamaların iyi belgelenmiş kalmasını ve gereksinimler geliştikçe genişletilmesinin veya bakımının kolay olmasını sağlar ve sonuçta genel sürdürülebilirliğe ve başarıya katkıda bulunur.

Özetle, no-code bağlamda eskiz yapmak, daha hızlı, daha çevik ve uygun maliyetli bir uygulama geliştirme sürecine olanak tanıyarak geliştiricilerin kod yazmaya gerek kalmadan fikirleri tasarlayıp prototip etmelerine, geri bildirim toplamalarına ve tasarımlarını yinelemelerine olanak tanır. AppMaster sağladığı güçlü araçlardan yararlanarak, teknik olmayan paydaşlar bile geliştirme sürecine aktif olarak katkıda bulunabilir, bu da çeşitli işletme ve kuruluşların sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılayan daha kapsamlı ve ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.