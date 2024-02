Dans le contexte du développement no-code, le « croquis » fait référence au processus de conception et de conceptualisation visuelle des interfaces utilisateur (UI), des modèles de données, de la logique métier et de l'architecture système d'une application sans avoir besoin d'écrire du code. Cette approche permet aux développeurs et aux concepteurs de prototyper rapidement leurs idées, de valider leurs conceptions et de recueillir les commentaires des parties prenantes de manière plus agile et plus rentable. De plus, les croquis permettent une collaboration plus efficace entre les membres de l’équipe, car ils fournissent une compréhension commune des exigences du projet et des résultats attendus.

Au cœur du dessin se trouve la capacité de créer et de parcourir rapidement des conceptions d’interface utilisateur. Les plates No-code telles AppMaster fournissent un ensemble complet de composants d'interface utilisateur et un puissant éditeur drag-and-drop, qui permettent aux développeurs de concevoir des mises en page réactives, des conceptions visuellement attrayantes et des composants interactifs sans avoir besoin de connaissances en codage. En tirant parti de ces outils, les développeurs peuvent créer des applications frontales entièrement fonctionnelles qui sont automatiquement connectées à leurs homologues backend via des API générées.

L'esquisse implique également de définir les modèles de données de l'application et de créer une représentation visuelle du schéma de base de données sous-jacent. Dans AppMaster, les développeurs peuvent utiliser le concepteur visuel de modèles de données pour créer les entités, propriétés et relations nécessaires, que la plateforme convertira automatiquement en schémas de base de données compatibles PostgreSQL. Cela réduit non seulement la complexité de la définition et de la gestion du schéma de base de données, mais garantit également que les modèles de données de l'application sont bien structurés, correctement indexés et optimisés pour les performances.

Un autre aspect essentiel du dessin est la conception visuelle de la logique métier. Les plates No-code comme AppMaster fournissent des outils tels que le concepteur de processus métier (BP), grâce auxquels les développeurs peuvent créer, exécuter et gérer une logique métier en définissant des règles, des flux de travail et des points de décision à l'aide d'une représentation visuelle. Cette approche simplifie le processus de création d'applications complexes en faisant abstraction du code sous-jacent, permettant même aux parties prenantes non techniques de contribuer au processus de développement.

Avec la complexité croissante des applications modernes, il devient de plus en plus essentiel de trouver des moyens de gérer efficacement les architectures système et de maintenir la flexibilité à mesure que les exigences du système évoluent. L'esquisse permet aux développeurs de concevoir et de gérer visuellement endpoints de l'API REST et de WebSocket, en modifiant endpoints existants ou en en ajoutant de nouveaux si nécessaire. À mesure que les exigences évoluent, AppMaster génère le code source de l'application à partir des plans mis à jour, garantissant ainsi que le système reste exempt de toute dette technique et peut facilement s'adapter aux nouvelles exigences commerciales.

Les plates No-code comme AppMaster accélèrent le processus de développement en générant automatiquement du code pour plusieurs plates-formes, y compris les applications backend créées avec Go (Golang), les applications Web créées à l'aide du framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles créées avec Kotlin et Jetpack Compose. pour Android ou SwiftUI pour iOS. Cela réduit considérablement le besoin d'expertise spécifique à la plate-forme et permet aux développeurs de se concentrer sur la création de fonctionnalités précieuses au lieu de gérer les environnements de construction, les bibliothèques et les dépendances.

L'esquisse joue un rôle essentiel dans la réduction des risques associés au développement d'applications. En concevant et en validant visuellement les composants d'application, les développeurs peuvent facilement identifier les problèmes ou goulots d'étranglement potentiels, recueillir les commentaires des parties prenantes et itérer sur leurs conceptions avant de s'engager dans l'écriture du code. Cela réduit non seulement le risque de retouches coûteuses, mais garantit également que le produit final est plus étroitement aligné sur les attentes et les exigences des parties prenantes.

Pour améliorer encore le processus de développement, AppMaster génère automatiquement de la documentation, telle que la documentation Swagger (OpenAPI) et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela garantit que les applications générées restent bien documentées et faciles à étendre ou à maintenir à mesure que les exigences évoluent, contribuant ainsi à leur durabilité et à leur succès globaux.

En résumé, l'esquisse dans un contexte no-code permet un processus de développement d'applications plus rapide, plus agile et plus rentable, permettant aux développeurs de concevoir et de prototyper des idées, de recueillir des commentaires et d'itérer sur leurs conceptions sans avoir besoin d'écrire du code. En tirant parti des outils puissants fournis par AppMaster, même les parties prenantes non techniques peuvent contribuer activement au processus de développement, ce qui aboutit à des solutions logicielles plus complètes et évolutives qui répondent aux besoins en constante évolution de diverses entreprises et organisations.