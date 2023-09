REST (representatieve staatsoverdracht)

REST, of Representational State Transfer, is een architecturale stijl voor het ontwerpen van losjes gekoppelde applicaties via internet. Het werd voor het eerst geïntroduceerd door Roy Fielding in zijn proefschrift uit 2000 als een middel om schaalbare, gedistribueerde systemen te bouwen. Sindsdien is REST een van de dominante paradigma's geworden voor het implementeren van netwerkapplicaties, met name webservices en API's.

In de kern vertrouwt REST op een reeks beperkingen die een gestandaardiseerde manier bevorderen voor het ontwerpen van applicaties met behulp van staatloze communicatie. Deze beperkingen zijn:

Client-Server-architectuur: een duidelijke scheiding van zorgen tussen de client en de server, waarbij de client zich bezighoudt met de gebruikersinterface en de server zorgt voor de verwerking en gegevensopslag. Deze scheiding maakt de onafhankelijke evolutie van client- en servercomponenten mogelijk.

Staatloze communicatie: elk verzoek van de client naar de server moet alle informatie bevatten die nodig is om het verzoek te begrijpen en te verwerken, aangezien de server tussen de verzoeken geen kennis bijhoudt over de status van de client. Dit maakt betere schaalbaarheid en vereenvoudigde serverimplementaties mogelijk.

Cachebare antwoorden: de server kan zijn antwoorden markeren als cachebaar, waardoor clients en tussenpersonen deze antwoorden kunnen opslaan en hergebruiken om de prestaties te verbeteren.

Gelaagd systeem: tussenliggende componenten kunnen tussen de client en de server worden geïntroduceerd om extra functionaliteit te bieden (bijvoorbeeld taakverdeling, caching, enz.) terwijl de complexiteit van deze componenten van de client wordt geabstraheerd.

Uniforme interface: RESTful-systemen implementeren een consistente en uniforme interface door zich te houden aan een specifieke reeks beperkingen en ontwerpprincipes. Dit vereenvoudigt de ontwikkeling en vergroot de herbruikbaarheid.

Code-On-Demand (optioneel): de server kan uitvoerbare code leveren om de functionaliteit van de client uit te breiden, zoals JavaScript-bronnen in de context van een webapplicatie.

Een van de belangrijkste kenmerken van REST is het gebruik van bronnen en hun representaties als de primaire bouwstenen van een applicatie. Een bron is elke adresseerbare entiteit in het systeem, geïdentificeerd door een unieke URL. De representatie van een bron is een serialisatie van de huidige status, meestal in een formaat zoals JSON of XML. RESTful-applicaties gebruiken HTTP als protocol voor het verzenden van deze representaties tussen clients en servers, waarbij specifieke HTTP-methoden (bijvoorbeeld GET, POST, PUT, DELETE) worden gebruikt om acties op bronnen uit te voeren.

In de context van websiteontwikkeling wordt REST vaak gebruikt bij het maken van web-API's, die dienen als ruggengraat voor moderne webgebaseerde applicaties. Webapplicaties die zijn gebouwd met het AppMaster no-code platform vertrouwen bijvoorbeeld vaak op RESTful API's voor communicatie tussen de frontend- en backend-componenten. Als uitgebreide en veelomvattende geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) stelt AppMaster klanten in staat schaalbare, krachtige applicaties te ontwikkelen door visueel datamodellen, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces te creëren, allemaal ondersteund door RESTful-communicatie en best practices.

De wijdverbreide adoptie van REST in de industrie heeft geleid tot een overvloed aan tools en bibliotheken om het proces van het bouwen en gebruiken van RESTful API’s te stroomlijnen. De OpenAPI-specificatie (voorheen bekend als Swagger) biedt bijvoorbeeld een standaardmanier om RESTful API's te beschrijven, waardoor geautomatiseerde codegeneratie, documentatie en testen mogelijk wordt. AppMaster maakt gebruik van deze specificatie om automatisch API-documentatie te genereren en te onderhouden voor alle endpoints in een project, waardoor consistentie en naadloze integratie tussen zowel client- als server-side componenten wordt gegarandeerd.

Ondanks de vele voordelen is REST niet zonder kritiek en alternatieve benaderingen. Sommige ontwikkelaars beweren dat de strikte naleving van staatloosheid door REST kan leiden tot inefficiëntie en grotere complexiteit, vooral als het gaat om realtime of zeer interactieve applicaties. Als reactie op deze zorgen zijn alternatieve architecturen zoals GraphQL en gRPC ontstaan, elk met hun eigen afwegingen en ontwerpfilosofieën.

REST blijft echter een onmisbare techniek voor moderne websiteontwikkeling, vooral in scenario's waarin eenvoud, cachebaarheid en schaalbaarheid voorop staan. Dankzij platforms als AppMaster en de wijdverbreide beschikbaarheid van RESTful API-ontwikkeltools en -bronnen is het voor ontwikkelaars nog nooit zo eenvoudig geweest om de kracht van REST te benutten voor het bouwen van performante, veerkrachtige en schaalbare webapplicaties.