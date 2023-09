REST (Trasferimento di Stato rappresentativo)

REST, o Representational State Transfer, è uno stile architettonico per la progettazione di applicazioni liberamente accoppiate su Internet. È stato introdotto per la prima volta da Roy Fielding nella sua tesi di dottorato del 2000 come mezzo per costruire sistemi scalabili e distribuiti. Da allora, REST è diventato uno dei paradigmi dominanti per l’implementazione di applicazioni di rete, in particolare servizi web e API.

Fondamentalmente, REST si basa su una serie di vincoli che promuovono un modo standardizzato di progettare applicazioni utilizzando la comunicazione stateless. Questi vincoli sono:

Architettura client-server: una chiara separazione tra client e server, dove il client si occupa dell'interfaccia utente e il server si occupa dell'elaborazione e dell'archiviazione dei dati. Questa separazione consente l'evoluzione indipendente dei componenti client e server.

Comunicazione senza stato: ogni richiesta dal client al server deve contenere tutte le informazioni necessarie per comprendere ed elaborare la richiesta, poiché il server non mantiene alcuna conoscenza dello stato del client tra una richiesta e l'altra. Ciò consente una migliore scalabilità e implementazioni server semplificate.

Risposte memorizzabili nella cache: il server può contrassegnare le proprie risposte come memorizzabili nella cache, consentendo ai clienti e agli intermediari di archiviare e riutilizzare queste risposte per migliorare le prestazioni.

Sistema a più livelli: è possibile introdurre componenti intermedi tra il client e il server per fornire funzionalità aggiuntive (ad esempio, bilanciamento del carico, memorizzazione nella cache, ecc.) astraendo la complessità di questi componenti dal client.

Interfaccia uniforme: i sistemi RESTful implementano un'interfaccia coerente e uniforme aderendo a uno specifico insieme di vincoli e principi di progettazione. Ciò semplifica lo sviluppo e migliora la riusabilità.

Code-On-Demand (facoltativo): il server può fornire codice eseguibile per estendere le funzionalità del client, come risorse JavaScript nel contesto di un'applicazione web.

Una delle caratteristiche principali di REST è l'uso delle risorse e delle loro rappresentazioni come elementi costitutivi primari di un'applicazione. Una risorsa è qualsiasi entità indirizzabile nel sistema, identificata da un URL univoco. La rappresentazione di una risorsa è una serializzazione del suo stato corrente, tipicamente in un formato come JSON o XML. Le applicazioni RESTful utilizzano HTTP come protocollo per trasmettere queste rappresentazioni tra client e server, con metodi HTTP specifici (ad esempio, GET, POST, PUT, DELETE) utilizzati per eseguire azioni sulle risorse.

Nel contesto dello sviluppo di siti web, REST viene spesso utilizzato nella creazione di API web, che fungono da spina dorsale per le moderne applicazioni basate sul web. Ad esempio, le applicazioni web create con la piattaforma no-code AppMaster spesso si affidano alle API RESTful per la comunicazione tra i componenti frontend e backend. Essendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE) ampio e completo, AppMaster consente ai clienti di sviluppare applicazioni scalabili e ad alte prestazioni creando visivamente modelli di dati, logica di business e interfacce utente, il tutto supportato dalla comunicazione RESTful e dalle migliori pratiche.

L'adozione diffusa di REST nel settore ha portato a una miriade di strumenti e librerie per semplificare il processo di creazione e utilizzo delle API RESTful. Ad esempio, la specifica OpenAPI (precedentemente nota come Swagger) fornisce un modo standard di descrivere le API RESTful, consentendo la generazione, la documentazione e il test automatizzati del codice. AppMaster sfrutta questa specifica per generare e mantenere automaticamente la documentazione API per tutti endpoints server in un progetto, garantendo coerenza e integrazione perfetta tra i componenti lato client e lato server.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, REST non è esente da critiche e approcci alternativi. Alcuni sviluppatori sostengono che la stretta aderenza di REST all'apolidia può portare a inefficienze e aumento della complessità, in particolare quando si ha a che fare con applicazioni in tempo reale o altamente interattive. In risposta a queste preoccupazioni, sono emerse architetture alternative come GraphQL e gRPC, ciascuna con i propri compromessi e filosofie di progettazione.

Tuttavia, REST rimane una tecnica indispensabile per lo sviluppo di siti Web moderni, in particolare in scenari in cui semplicità, memorizzazione nella cache e scalabilità sono fondamentali. Grazie a piattaforme come AppMaster e all'ampia disponibilità di strumenti e risorse di sviluppo API RESTful, non è mai stato così facile per gli sviluppatori sfruttare la potenza di REST per creare applicazioni web performanti, resilienti e scalabili.