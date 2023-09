REST (Representational State Transfer)

REST oder Representational State Transfer ist ein Architekturstil zum Entwerfen lose gekoppelter Anwendungen über das Internet. Es wurde erstmals von Roy Fielding in seiner Doktorarbeit im Jahr 2000 als Mittel zum Aufbau skalierbarer, verteilter Systeme eingeführt. Seitdem hat sich REST zu einem der vorherrschenden Paradigmen für die Implementierung vernetzter Anwendungen, insbesondere von Webdiensten und APIs, entwickelt.

Im Kern basiert REST auf einer Reihe von Einschränkungen, die eine standardisierte Art und Weise des Anwendungsentwurfs mithilfe zustandsloser Kommunikation fördern. Diese Einschränkungen sind:

Client-Server-Architektur: eine klare Trennung der Belange zwischen Client und Server, wobei der Client sich um die Benutzeroberfläche kümmert und der Server sich um die Verarbeitung und Datenspeicherung kümmert. Diese Trennung ermöglicht die unabhängige Entwicklung von Client- und Serverkomponenten.

Zustandslose Kommunikation: Jede Anfrage vom Client an den Server muss alle Informationen enthalten, die zum Verständnis und zur Verarbeitung der Anfrage erforderlich sind, da der Server keine Kenntnis über den Status des Clients zwischen den Anfragen behält. Dies ermöglicht eine bessere Skalierbarkeit und vereinfachte Serverimplementierungen.

Zwischenspeicherbare Antworten: Der Server kann seine Antworten als zwischenspeicherbar markieren, sodass Clients und Vermittler diese Antworten speichern und wiederverwenden können, um die Leistung zu verbessern.

Mehrschichtiges System: Zwischen Client und Server können Zwischenkomponenten eingeführt werden, um zusätzliche Funktionalität bereitzustellen (z. B. Lastausgleich, Caching usw.) und gleichzeitig die Komplexität dieser Komponenten vom Client zu abstrahieren.

Einheitliche Schnittstelle: RESTful-Systeme implementieren eine konsistente und einheitliche Schnittstelle, indem sie bestimmte Einschränkungen und Designprinzipien einhalten. Dies vereinfacht die Entwicklung und erhöht die Wiederverwendbarkeit.

Code-On-Demand (optional): Der Server kann ausführbaren Code bereitstellen, um die Funktionalität des Clients zu erweitern, beispielsweise JavaScript-Ressourcen im Kontext einer Webanwendung.

Eines der Hauptmerkmale von REST ist die Verwendung von Ressourcen und deren Darstellungen als primäre Bausteine ​​einer Anwendung. Eine Ressource ist jede adressierbare Entität im System, die durch eine eindeutige URL identifiziert wird. Die Darstellung einer Ressource ist eine Serialisierung ihres aktuellen Status, typischerweise in einem Format wie JSON oder XML. RESTful-Anwendungen verwenden HTTP als Protokoll für die Übertragung dieser Darstellungen zwischen Clients und Servern, wobei bestimmte HTTP-Methoden (z. B. GET, POST, PUT, DELETE) zum Ausführen von Aktionen an Ressourcen verwendet werden.

Im Rahmen der Website-Entwicklung wird REST häufig bei der Erstellung von Web-APIs eingesetzt, die als Rückgrat für moderne webbasierte Anwendungen dienen. Webanwendungen, die beispielsweise mit der no-code Plattform AppMaster erstellt wurden, verlassen sich häufig auf RESTful-APIs für die Kommunikation zwischen den Frontend- und Backend-Komponenten. Als umfangreiche und umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglicht AppMaster Kunden die Entwicklung skalierbarer, leistungsstarker Anwendungen durch die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen, alles unterstützt durch RESTful-Kommunikation und Best Practices.

Die weit verbreitete Einführung von REST in der Branche hat zu einer Fülle von Tools und Bibliotheken geführt, um den Prozess der Erstellung und Nutzung von RESTful-APIs zu optimieren. Beispielsweise bietet die OpenAPI-Spezifikation (früher bekannt als Swagger) eine Standardmethode zur Beschreibung von RESTful-APIs und ermöglicht die automatisierte Codegenerierung, Dokumentation und Tests. AppMaster nutzt diese Spezifikation, um automatisch API-Dokumentation für alle endpoints in einem Projekt zu generieren und zu verwalten und so Konsistenz und nahtlose Integration sowohl über clientseitige als auch serverseitige Komponenten sicherzustellen.

Trotz seiner vielen Vorteile ist REST nicht ohne Kritik und alternative Ansätze. Einige Entwickler argumentieren, dass die strikte Einhaltung der Zustandslosigkeit durch REST zu Ineffizienzen und erhöhter Komplexität führen kann, insbesondere beim Umgang mit Echtzeitanwendungen oder hochgradig interaktiven Anwendungen. Als Reaktion auf diese Bedenken sind alternative Architekturen wie GraphQL und gRPC entstanden, jede mit ihren eigenen Kompromissen und Designphilosophien.

REST bleibt jedoch eine unverzichtbare Technik für die moderne Website-Entwicklung, insbesondere in Szenarien, in denen Einfachheit, Cache-Fähigkeit und Skalierbarkeit von größter Bedeutung sind. Dank Plattformen wie AppMaster und der weit verbreiteten Verfügbarkeit von RESTful-API-Entwicklungstools und -Ressourcen war es für Entwickler noch nie so einfach, die Leistungsfähigkeit von REST für die Erstellung leistungsstarker, belastbarer und skalierbarer Webanwendungen zu nutzen.