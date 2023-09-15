hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

REST (Передача представительского состояния)

15, сент. 2023

REST, или передача репрезентативного состояния, — это архитектурный стиль для разработки слабосвязанных приложений через Интернет. Впервые он был представлен Роем Филдингом в его докторской диссертации в 2000 году как средство построения масштабируемых распределенных систем. С тех пор REST стал одной из доминирующих парадигм реализации сетевых приложений, особенно веб-сервисов и API.

По своей сути REST опирается на набор ограничений, которые способствуют стандартизированному способу разработки приложений с использованием связи без сохранения состояния. Эти ограничения таковы:

  • Клиент-серверная архитектура: четкое разделение задач между клиентом и сервером, где клиент занимается пользовательским интерфейсом, а сервер заботится об обработке и хранении данных. Такое разделение обеспечивает независимую эволюцию клиентских и серверных компонентов.
  • Связь без сохранения состояния: каждый запрос от клиента к серверу должен содержать всю информацию, необходимую для понимания и обработки запроса, поскольку сервер не сохраняет никаких знаний о состоянии клиента между запросами. Это обеспечивает лучшую масштабируемость и упрощенную реализацию серверов.
  • Кэшируемые ответы: сервер может помечать свои ответы как кэшируемые, что позволяет клиентам и посредникам хранить и повторно использовать эти ответы для повышения производительности.
  • Многоуровневая система: между клиентом и сервером могут быть введены промежуточные компоненты для обеспечения дополнительных функций (например, балансировки нагрузки, кэширования и т. д.), при этом абстрагируя сложность этих компонентов от клиента.
  • Единый интерфейс. Системы RESTful реализуют согласованный и унифицированный интерфейс, придерживаясь определенного набора ограничений и принципов проектирования. Это упрощает разработку и повышает возможность повторного использования.
  • Код по требованию (необязательно): сервер может предоставить исполняемый код для расширения функциональности клиента, например ресурсы JavaScript в контексте веб-приложения.

Одной из ключевых особенностей REST является использование ресурсов и их представлений в качестве основных строительных блоков приложения. Ресурс — это любой адресуемый объект в системе, идентифицируемый уникальным URL-адресом. Представление ресурса — это сериализация его текущего состояния, обычно в формате JSON или XML. Приложения RESTful используют HTTP в качестве протокола для передачи этих представлений между клиентами и серверами, а определенные методы HTTP (например, GET, POST, PUT, DELETE) используются для выполнения действий с ресурсами.

В контексте разработки веб-сайтов REST часто используется при создании веб-API, которые служат основой для современных веб-приложений. Например, веб-приложения, созданные с помощью платформы no-code AppMaster, часто полагаются на RESTful API для связи между внешними и внутренними компонентами. Являясь обширной и комплексной интегрированной средой разработки (IDE), AppMaster позволяет клиентам разрабатывать масштабируемые высокопроизводительные приложения путем визуального создания моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов, которые поддерживаются связью RESTful и передовыми практиками.

Широкое распространение REST в отрасли привело к появлению множества инструментов и библиотек, упрощающих процесс создания и использования RESTful API. Например, спецификация OpenAPI (ранее известная как Swagger) предоставляет стандартный способ описания RESTful API, обеспечивая автоматическую генерацию кода, документирование и тестирование. AppMaster использует эту спецификацию для автоматического создания и поддержки документации API для всех endpoints сервера в проекте, обеспечивая согласованность и плавную интеграцию как клиентских, так и серверных компонентов.

Несмотря на множество преимуществ, REST не лишен критики и альтернативных подходов. Некоторые разработчики утверждают, что строгое соблюдение REST принципа безгражданства может привести к неэффективности и увеличению сложности, особенно при работе с приложениями реального времени или высокоинтерактивными приложениями. В ответ на эти опасения появились альтернативные архитектуры, такие как GraphQL и gRPC, каждая со своими компромиссами и философией проектирования.

Тем не менее, REST остается незаменимым методом для современной разработки веб-сайтов, особенно в сценариях, где простота, кэшируемость и масштабируемость имеют первостепенное значение. Благодаря таким платформам, как AppMaster, а также широкой доступности инструментов и ресурсов разработки RESTful API, разработчикам стало как никогда легко использовать возможности REST для создания производительных, отказоустойчивых и масштабируемых веб-приложений.

Изучите больше терминов:
HTTP (протокол передачи гипертекста) JavaScript PHP (препроцессор гипертекста) URL (унифицированный указатель ресурса) Vue.js Веб-пакет ГрафQL КАПЧА Каркас Мерзавец Отложенная загрузка Показатель отказов Серверная часть Стек LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Толкай/Тяни Файл cookie

Похожие статьи

Будущее без кода: прогнозы и роль REST API
date 15, сент. 2023 clock 6 мин
Будущее без кода: прогнозы и роль REST API
Узнайте, как платформы без программирования формируют будущее разработки программного обеспечения, а также узнайте, какую важную роль REST API играют в объединении различных приложений.
No-code API Low-code
Лучшие книги по рефакторингу
date 15, сент. 2023 clock 5 мин
Лучшие книги по рефакторингу
Откройте для себя лучшие книги по рефакторингу для разработчиков, которые помогут улучшить ваши навыки кодирования и шаблоны проектирования.
Web App Mobile App Development
Сравните конструкторы приложений с функцией перетаскивания
date 15, сент. 2023 clock 7 мин
Сравните конструкторы приложений с функцией перетаскивания
Подробное сравнение лучших разработчиков приложений с функцией перетаскивания, представленных на рынке в 2023 году, включая функции, цены и реальные варианты использования.
App Builder Comparison Review
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь