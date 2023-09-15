REST (Передача представительского состояния)

REST, или передача репрезентативного состояния, — это архитектурный стиль для разработки слабосвязанных приложений через Интернет. Впервые он был представлен Роем Филдингом в его докторской диссертации в 2000 году как средство построения масштабируемых распределенных систем. С тех пор REST стал одной из доминирующих парадигм реализации сетевых приложений, особенно веб-сервисов и API.

По своей сути REST опирается на набор ограничений, которые способствуют стандартизированному способу разработки приложений с использованием связи без сохранения состояния. Эти ограничения таковы:

Клиент-серверная архитектура: четкое разделение задач между клиентом и сервером, где клиент занимается пользовательским интерфейсом, а сервер заботится об обработке и хранении данных. Такое разделение обеспечивает независимую эволюцию клиентских и серверных компонентов.

Связь без сохранения состояния: каждый запрос от клиента к серверу должен содержать всю информацию, необходимую для понимания и обработки запроса, поскольку сервер не сохраняет никаких знаний о состоянии клиента между запросами. Это обеспечивает лучшую масштабируемость и упрощенную реализацию серверов.

Кэшируемые ответы: сервер может помечать свои ответы как кэшируемые, что позволяет клиентам и посредникам хранить и повторно использовать эти ответы для повышения производительности.

Многоуровневая система: между клиентом и сервером могут быть введены промежуточные компоненты для обеспечения дополнительных функций (например, балансировки нагрузки, кэширования и т. д.), при этом абстрагируя сложность этих компонентов от клиента.

Единый интерфейс. Системы RESTful реализуют согласованный и унифицированный интерфейс, придерживаясь определенного набора ограничений и принципов проектирования. Это упрощает разработку и повышает возможность повторного использования.

Код по требованию (необязательно): сервер может предоставить исполняемый код для расширения функциональности клиента, например ресурсы JavaScript в контексте веб-приложения.

Одной из ключевых особенностей REST является использование ресурсов и их представлений в качестве основных строительных блоков приложения. Ресурс — это любой адресуемый объект в системе, идентифицируемый уникальным URL-адресом. Представление ресурса — это сериализация его текущего состояния, обычно в формате JSON или XML. Приложения RESTful используют HTTP в качестве протокола для передачи этих представлений между клиентами и серверами, а определенные методы HTTP (например, GET, POST, PUT, DELETE) используются для выполнения действий с ресурсами.

В контексте разработки веб-сайтов REST часто используется при создании веб-API, которые служат основой для современных веб-приложений. Например, веб-приложения, созданные с помощью платформы no-code AppMaster, часто полагаются на RESTful API для связи между внешними и внутренними компонентами. Являясь обширной и комплексной интегрированной средой разработки (IDE), AppMaster позволяет клиентам разрабатывать масштабируемые высокопроизводительные приложения путем визуального создания моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов, которые поддерживаются связью RESTful и передовыми практиками.

Широкое распространение REST в отрасли привело к появлению множества инструментов и библиотек, упрощающих процесс создания и использования RESTful API. Например, спецификация OpenAPI (ранее известная как Swagger) предоставляет стандартный способ описания RESTful API, обеспечивая автоматическую генерацию кода, документирование и тестирование. AppMaster использует эту спецификацию для автоматического создания и поддержки документации API для всех endpoints сервера в проекте, обеспечивая согласованность и плавную интеграцию как клиентских, так и серверных компонентов.

Несмотря на множество преимуществ, REST не лишен критики и альтернативных подходов. Некоторые разработчики утверждают, что строгое соблюдение REST принципа безгражданства может привести к неэффективности и увеличению сложности, особенно при работе с приложениями реального времени или высокоинтерактивными приложениями. В ответ на эти опасения появились альтернативные архитектуры, такие как GraphQL и gRPC, каждая со своими компромиссами и философией проектирования.

Тем не менее, REST остается незаменимым методом для современной разработки веб-сайтов, особенно в сценариях, где простота, кэшируемость и масштабируемость имеют первостепенное значение. Благодаря таким платформам, как AppMaster, а также широкой доступности инструментов и ресурсов разработки RESTful API, разработчикам стало как никогда легко использовать возможности REST для создания производительных, отказоустойчивых и масштабируемых веб-приложений.