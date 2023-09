REST (Transferência de Estado Representacional)

REST, ou Representational State Transfer, é um estilo arquitetônico para projetar aplicativos fracamente acoplados na Internet. Foi introduzido pela primeira vez por Roy Fielding em sua tese de doutorado de 2000 como um meio de construir sistemas distribuídos e escaláveis. Desde então, REST tornou-se um dos paradigmas dominantes para implementação de aplicações em rede, particularmente serviços web e APIs.

Basicamente, o REST depende de um conjunto de restrições que promovem uma forma padronizada de projetar aplicativos usando comunicação sem estado. Essas restrições são:

Arquitetura cliente-servidor: uma separação clara de preocupações entre o cliente e o servidor, onde o cliente se preocupa com a interface do usuário e o servidor cuida do processamento e armazenamento dos dados. Esta separação permite a evolução independente dos componentes cliente e servidor.

Comunicação sem estado: cada solicitação do cliente ao servidor deve conter todas as informações necessárias para compreender e processar a solicitação, pois o servidor não mantém nenhum conhecimento sobre o estado do cliente entre as solicitações. Isso permite melhor escalabilidade e implementações de servidor simplificadas.

Respostas armazenáveis ​​em cache: o servidor pode marcar suas respostas como armazenáveis ​​em cache, permitindo que clientes e intermediários armazenem e reutilizem essas respostas para melhorar o desempenho.

Sistema em camadas: componentes intermediários podem ser introduzidos entre o cliente e o servidor para fornecer funcionalidades adicionais (por exemplo, balanceamento de carga, cache, etc.) enquanto abstrai a complexidade desses componentes do cliente.

Interface uniforme: os sistemas RESTful implementam uma interface consistente e uniforme aderindo a um conjunto específico de restrições e princípios de design. Isso simplifica o desenvolvimento e aumenta a capacidade de reutilização.

Code-On-Demand (opcional): o servidor pode fornecer código executável para estender a funcionalidade do cliente, como recursos JavaScript no contexto de uma aplicação web.

Um dos principais recursos do REST é o uso de recursos e suas representações como os principais blocos de construção de um aplicativo. Um recurso é qualquer entidade endereçável no sistema, identificada por uma URL exclusiva. A representação de um recurso é uma serialização do seu estado atual, normalmente em um formato como JSON ou XML. Aplicações RESTful usam HTTP como protocolo para transmitir essas representações entre clientes e servidores, com métodos HTTP específicos (por exemplo, GET, POST, PUT, DELETE) usados ​​para executar ações em recursos.

No contexto do desenvolvimento de sites, REST é frequentemente empregado na criação de APIs web, que servem como espinha dorsal para aplicativos modernos baseados na web. Por exemplo, aplicativos da web desenvolvidos com a plataforma no-code AppMaster geralmente dependem de APIs RESTful para comunicação entre os componentes de front-end e back-end. Como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) extenso e abrangente, AppMaster permite que os clientes desenvolvam aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho, criando visualmente modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário, todos suportados pela comunicação RESTful e pelas melhores práticas.

A ampla adoção de REST na indústria levou a uma infinidade de ferramentas e bibliotecas para agilizar o processo de construção e consumo de APIs RESTful. Por exemplo, a especificação OpenAPI (anteriormente conhecida como Swagger) fornece uma maneira padrão de descrever APIs RESTful, permitindo geração, documentação e testes automatizados de código. AppMaster aproveita essa especificação para gerar e manter automaticamente a documentação da API para todos endpoints do servidor em um projeto, garantindo consistência e integração perfeita entre os componentes do lado do cliente e do lado do servidor.

Apesar de seus muitos benefícios, REST tem suas críticas e abordagens alternativas. Alguns desenvolvedores argumentam que a adesão estrita do REST à apatridia pode levar a ineficiências e ao aumento da complexidade, especialmente quando se trata de aplicações em tempo real ou altamente interativas. Em resposta a essas preocupações, surgiram arquiteturas alternativas como GraphQL e gRPC, cada uma com suas próprias compensações e filosofias de design.

No entanto, REST continua sendo uma técnica indispensável para o desenvolvimento de sites modernos, especialmente em cenários onde a simplicidade, a capacidade de cache e a escalabilidade são fundamentais. Graças a plataformas como AppMaster e à ampla disponibilidade de ferramentas e recursos de desenvolvimento de API RESTful, nunca foi tão fácil para os desenvolvedores aproveitar o poder do REST para criar aplicativos da Web de desempenho, resilientes e escaláveis.