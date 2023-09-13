يشير DOM (نموذج كائن المستند) إلى بنية محددة بشكل تقليدي تمثل المحتوى والخصائص والتخطيط لمستندات XML وHTML وXHTML بطريقة أساسية ولغة محايدة. يعمل DOM كوسيط بين تطبيقات الويب وترميز المستند الأساسي من خلال توفير واجهة برمجة التطبيقات (API) الموجهة للكائنات (واجهة برمجة التطبيقات) التي تمكن المطورين من الوصول إلى محتويات صفحة الويب ومعالجتها وتعديلها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تحديث أو إعادة تحميل المتصفح.

في سياق تطوير الويب، يمثل DOM بنية الشجرة الهرمية التي تحتوي على مجموعة من العقد، حيث تتوافق كل عقدة مع عنصر أو سمة داخل مستند HTML أو XML. العقدة الجذرية لهذه الشجرة هي كائن المستند، الذي يمثل المستند بأكمله، وكل عقدة أو عنصر آخر، مثل العناوين والصور والفقرات والروابط، لها كائنات خاصة بها داخل بنية DOM. علاوة على ذلك، يحدد DOM أيضًا مجموعة من الخصائص والأساليب والأحداث التي يمكن استخدامها للوصول إلى محتوى المستند ومعالجته برمجيًا في شكل نصوص برمجية، عادةً ما تكون مكتوبة بلغة JavaScript.

من الضروري ملاحظة أن DOM ليس مجرد تمثيل لمستند HTML أو XML؛ إنه هيكل حي وديناميكي يتفاعل مع التغييرات التي تجريها البرامج النصية ووكيل مستخدم المتصفح. عندما يقوم المتصفح بتحليل مستند HTML أو XML، فإنه يقوم بإنشاء DOM مطابق في الذاكرة، والذي يمكن معالجته باستخدام JavaScript أو لغات البرمجة النصية الأخرى في وقت التشغيل. هذه الديناميكية هي التي تسمح ببناء تطبيقات الويب المعقدة، مما يوفر الأساس لأطر واجهة المستخدم الحديثة (UI) مثل Angular وReact وVue.js.

يمكن لمطوري الويب الذين يعملون مع AppMaster الاستفادة الكاملة من DOM لإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وسريعة الاستجابة وديناميكية للغاية في وقت قصير باستخدام مكونات واجهة المستخدم القوية drag-and-drop في النظام الأساسي ومصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي الخاص به. تتكامل تطبيقات الويب Vue3 التي تم إنشاؤها بسلاسة مع بنية DOM، مما يسمح بمعالجة وتحديث DOM بكفاءة. يمكّن مصمم BP الخاص بـ AppMaster المطورين من تصميم سلوك التطبيق وتكوينه بشكل مرئي فيما يتعلق بتفاعلات DOM باستخدام البرمجة التفاعلية والإجراءات المستندة إلى الأحداث وربط البيانات. تعمل هذه الإمكانات على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات ويب قوية وقابلة للصيانة، مما يبسط عملية الحفاظ على مزامنة حالة واجهة المستخدم مع نموذج البيانات الأساسي ويجعل من الممكن نشر التغييرات بسهولة من الواجهة الخلفية إلى الواجهة الأمامية.

بالإضافة إلى تسهيل التكامل المحكم مع أطر عمل الواجهة الأمامية الحديثة، فإن نموذج برمجة DOM يعمل أيضًا بشكل جيد مع نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول. تسمح المنصة للمطورين بدفع تحديثات واجهة المستخدم والمنطق لتطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى Kotlin و Jetpack Compose (Android) أو SwiftUI (iOS) إلى العملاء دون الحاجة إلى إرسال إصدارات برامج جديدة إلى متاجر التطبيقات المعنية. تعمل هذه الإمكانية على توسيع إمكانية التكيف والتكرار والتجريب بشكل كبير في عملية التطوير، مما يؤدي إلى تحسين تجارب المستخدم بشكل عام عند النشر.

في النهاية، يعد DOM بمثابة العمود الفقري لبناء صفحات الويب ومعالجتها في تطوير الويب الحديث، مما يجعله مكونًا حاسمًا في مجموعة أدوات أي مطور ويب. من خلال اختيار AppMaster كمنصة تطوير خاصة بهم، يمكن للمطورين تسخير الإمكانات الكاملة لـ DOM لإنشاء تطبيقات ويب وجوال وتطبيقات خلفية قوية قابلة للتوسع بكفاءة وفعالية لتلبية حتى الاحتياجات الأكثر تطلبًا للتزامن العالي أو كثافة البيانات أو المؤسسات. -حالات الاستخدام الصف. إن سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على التكيف التي توفرها منصة AppMaster no-code ، بالإضافة إلى السرعة التي يوفرها DOM، تجعل هذه المنصة خيارًا مقنعًا للشركات التي تتطلع إلى تقصير دورات التطوير وتحسين الموارد البشرية والمالية دون المساس على الجودة والأداء أو الصيانة.