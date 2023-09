REST (reprezentacyjny transfer stanu)

REST, czyli Representational State Transfer, to styl architektoniczny służący do projektowania luźno powiązanych aplikacji w Internecie. Po raz pierwszy został wprowadzony przez Roya Fieldinga w jego rozprawie doktorskiej z 2000 roku jako sposób na budowanie skalowalnych, rozproszonych systemów. Od tego czasu REST stał się jednym z dominujących paradygmatów wdrażania aplikacji sieciowych, w szczególności usług internetowych i interfejsów API.

W swojej istocie REST opiera się na zestawie ograniczeń, które promują ustandaryzowany sposób projektowania aplikacji wykorzystujących komunikację bezstanową. Te ograniczenia to:

Architektura klient-serwer: wyraźne oddzielenie zadań między klientem a serwerem, gdzie klient zajmuje się interfejsem użytkownika, a serwer zajmuje się przetwarzaniem i przechowywaniem danych. To oddzielenie pozwala na niezależną ewolucję komponentów klienta i serwera.

Komunikacja bezstanowa: każde żądanie od klienta do serwera musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia i przetworzenia żądania, ponieważ serwer nie utrzymuje żadnej wiedzy o stanie klienta pomiędzy żądaniami. Umożliwia to lepszą skalowalność i uproszczone implementacje serwerów.

Odpowiedzi buforowane: serwer może oznaczyć swoje odpowiedzi jako buforowane, umożliwiając klientom i pośrednikom przechowywanie i ponowne wykorzystywanie tych odpowiedzi w celu poprawy wydajności.

System warstwowy: między klientem a serwerem można wprowadzić komponenty pośrednie, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność (np. równoważenie obciążenia, buforowanie itp.), jednocześnie odciągając od klienta złożoność tych komponentów.

Jednolity interfejs: systemy RESTful wdrażają spójny i jednolity interfejs, przestrzegając określonego zestawu ograniczeń i zasad projektowania. Upraszcza to rozwój i zwiększa możliwość ponownego użycia.

Code-On-Demand (opcjonalnie): serwer może udostępnić kod wykonywalny w celu rozszerzenia funkcjonalności klienta, np. zasoby JavaScript w kontekście aplikacji internetowej.

Jedną z kluczowych cech REST jest wykorzystanie zasobów i ich reprezentacji jako głównych elementów składowych aplikacji. Zasób to dowolna adresowalna jednostka w systemie, identyfikowana poprzez unikalny adres URL. Reprezentacja zasobu to serializacja jego bieżącego stanu, zazwyczaj w formacie takim jak JSON lub XML. Aplikacje RESTful używają protokołu HTTP do przesyłania tych reprezentacji między klientami i serwerami, przy czym określone metody HTTP (np. GET, POST, PUT, DELETE) są używane do wykonywania działań na zasobach.

W kontekście tworzenia stron internetowych REST jest często wykorzystywany do tworzenia internetowych interfejsów API, które stanowią szkielet dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Na przykład aplikacje internetowe zbudowane na platformie no-code AppMaster często korzystają z interfejsów API RESTful do komunikacji między komponentami frontendu i backendu. Jako rozbudowane i wszechstronne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), AppMaster umożliwia klientom tworzenie skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności poprzez wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, a wszystko to przy wsparciu komunikacji RESTful i najlepszych praktyk.

Powszechne przyjęcie REST w branży doprowadziło do powstania mnóstwa narzędzi i bibliotek usprawniających proces tworzenia i korzystania z interfejsów API RESTful. Na przykład specyfikacja OpenAPI (wcześniej znana jako Swagger) zapewnia standardowy sposób opisywania interfejsów API RESTful, umożliwiając automatyczne generowanie kodu, dokumentację i testowanie. AppMaster wykorzystuje tę specyfikację do automatycznego generowania i utrzymywania dokumentacji API dla wszystkich endpoints serwera w projekcie, zapewniając spójność i bezproblemową integrację zarówno komponentów po stronie klienta, jak i po stronie serwera.

Pomimo wielu zalet REST nie jest pozbawiony krytyki i alternatywnych podejść. Niektórzy programiści argumentują, że ścisłe przestrzeganie bezpaństwowości przez REST może prowadzić do nieefektywności i zwiększonej złożoności, szczególnie w przypadku aplikacji działających w czasie rzeczywistym lub wysoce interaktywnych. W odpowiedzi na te obawy pojawiły się alternatywne architektury, takie jak GraphQL i gRPC, każda z własnymi kompromisami i filozofią projektowania.

Jednak REST pozostaje niezastąpioną techniką tworzenia nowoczesnych witryn internetowych, szczególnie w scenariuszach, w których najważniejsza jest prostota, możliwość buforowania i skalowalność. Dzięki platformom takim jak AppMaster i szerokiej dostępności narzędzi i zasobów programistycznych RESTful API programiści nigdy nie byli łatwiejsi w wykorzystaniu mocy REST do tworzenia wydajnych, odpornych i skalowalnych aplikacji internetowych.